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сегодня, 12:40

Мешают не только травмы, но и дисквалификации.

Понятно, что Холанда не будет на Евро по самой банальной из причин, Норвегия не прошла отбор. Также вне борьбы может оказаться Кварацхелия, ведь Грузии надо обыграть в финале плей-офф крепких греков, разгромивших Казахстан в полуфинале стыковых матчей в Лиге Наций. Если взять финалистов последнего опроса на «Золотой мяч», то из двадцати европейцев единицы не примут участие в будущем чемпионате континента. Холанд и Эдегор из Норвегии, а ещё Бензема, поскольку завершил карьеру в сборной Франции. Но это далеко не все потери.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Голкипер «Реала» из-за проблем со здоровьем может завершить серьезную карьеру. После одной сложной травмы получил новое повреждение, причем на второй ноге, что увеличивает риск проблем в будущем. Пожелаем Куртуа здоровья, но «Реал» уже активно ведет переговоры о продлении контракта с Луниным, которым заинтересовались в АПЛ , и подыскивает на всякий случай резервного голкипера на новый сезон, обратив внимание на резервиста из «Атлетика» Агирресабалу. Жаль, что Куртуа не поможет Бельгии, один из лучших голкиперов мира.

Сандро Тонали (Италия)

Тонали не чемпион Европы, но полузащитник «Ньюкасла» надеялся стать частью команды Спаллетти на новом турнире. Вот только азартные игры его зависимая душа любит больше, чем правила. Тонали дисквалифицировали за незаконные ставки на футбольные матчи, в том числе его бывшего клуба «Милана». Сейчас Сандро учит английский язык, занимается с психологом, проходит по решению футбольных властей лечение от лудомании. И готовится ворваться в АПЛ в будущем сезоне. Но дисквалификация означает, что точно пропустит Евро-2024.

Гави (Испания)

Пабло не повезло. Выносливого девятнадцатилетнего мальчишку загоняли. В ноябре случился надрыв крестообразной связки. А это значит, что Гави не сыграет в футбол до конца июня. Проще говоря, главному тренеру сборной Испании нет смысла включать парня в заявку, ведь конец восстановительного периода не значит, что Пабло сможет выйти в основе и показать максимум. Испанцы не жалуются на полузащитников, у них классный состав, но всегда обидно, когда один из главных талантов поколения пропускает крупные турниры.

Рис Джеймс (Англия)

У капитана «Челси» трагичная карьера, если помнить о возможностях победителя Лиги чемпионов. Рис из семьи, где любят футбол. Его сестра Лорен тоже профессионально играет за «Челси», а папа Найджел лицензированный тренер. Но везению нельзя обучится. Джеймс постоянно получает травмы разной степени тяжести. Теперь у Риса восстановительный период после операции. Мог бы готовиться к трансферу в «Реал» и убеждать Саутгейта, что не хуже множества конкурентов – Уокера, Триппьера и Александер-Арнольда. Джеймс надеется сыграть несколько матчей до Евро-2024, но это этого может оказаться мало для Саутгейта, заявка не резиновая, а конкуренты сильные.

Поль Погба (Франция)

Здесь весь спектр возможных причин для пропуска турнира – от высокой конкуренции на позиции до незаконных ставок, от сложных травм до банального разгильдяйства, как в случае с Погба. Чемпион мира получил дисквалификацию за допинг. Использовал древний стероид, который никак не помогает восстановиться от футбольных травм, хотя может повлиять на набор мышечной массы. Погба в молодости был суперзвездой, за него отдали 105 млн евро в МЮ . Но разочаровались в высокооплачиваемом игроке. Дисквалификация невероятная по срокам, ни о каком Евро-2024 речи не идет. А ведь если бы повезло, то мог набрать форму в «Ювентусе» и пройти в заявку, ведь Дешам помнит заслуги Погба.

Иван Перишич (Хорватия)

Ещё один участник московского финала чемпионата мира, как и Погба. У Перишича 129 поединков за сборную Хорватии. Но известный крайний форвард, который закрывал даже позицию левого латераля, почти наверняка пропустит Евро-2024. Перишич получил сложную травму правого колена на тренировке «Тоттенхэма», причем без контакта с напарниками. Разрыв «крестов» выбил Ивана до конца сезона. Вряд ли сыграет за «шпор», ведь заканчивается контракт. И вряд ли успеет набрать форму к Евро-2024, хотя ушел в аренду в «Хайдук», чтобы в случае досрочного выхода из лазарета сразу получать игровую практику. Пожелаем Ивану удачи, она ему понадобиться, чтобы не завершить карьеру этим летом.

Давид Алаба (Австрия)

Основной полузащитник сборной Австрии, основной защитник «Реала», один из самых высокооплачиваемых в команде. Но после травмы Куртуа и Эдера кадровые проблемы Анчелотти в обороне не завершились. Давид получил повреждение в декабре. Поскольку говорят о восьми месяцах простоя, то Евро-2024 проходит мимо ключевого для Рангника футболиста. Очень жаль, ведь Австрия не всегда попадает в финальные части крупных турниров, для Давида это был бы приятный опыт. Но ни против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, ни против Франции и Нидерландов в финальной части Евро универсал из состава «Реала» не сыграет. Не везёт футболистам «Мадрида» с травмами в этом сезоне.

Доменико Берарди (Италия)

Чемпион Европы играл в основе у сборной Италии, ведь в отборе выходил против Мальты, Англии и Македонии. Но мешали травмы. Сначала сказывались мышечные проблемы, а потом провели операцию на «ахилле». В отличие от сборной Франции, где у Дешама людей на пять солидных составов, тренер Спаллетти не может разбрасываться опытными нападающими вроде Берарди. Конечно, появление в основе аргентинца Ретеги, которого натурализовали, упростило тренеру жизнь. Но у Иммобиле в «Лацио» есть проблемы с формой. Вьери, Индзаги, Дель Пьеро, Тотти и Тони, как раньше, у Скуадры больше нет. Берарди был бы в заявке сборной Италии, так что это кадровая потеря. Доменико не вернется на поле раньше середины октября.