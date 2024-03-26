Сборные порадуют топ-матчами. Развязка в отборе Евро-2024, немцам мало победы над Францией

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сегодня, 11:58

Пойдут за Нидерландами.

Непобедимый Тедеско – против финалистов прошлого Евро

Бельгийцы при Доменико Тедеско играют крайне уверенно. В группе отбора на Евро-2024 они ожидаемо были фаворитами – бороться предстояло с командами Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. В такой компании «красные дьяволы» не проиграли ни разу и лишь дважды потеряли очки – по делу стали лидерами. В общей сложности серия без поражений достигла 11 матчей – в 8 из них сборная побеждала, общий счёт – 26:6. Вполне тянет на продление контракта.

Доменико умеет выстроить работу даже в скандальном и нездоровом коллективе. Так было со «Спартаком» — москвичей он быстро вывел в топ-3, принёс медали и ушёл. От «Лейпцига» тоже добился прогресса на дистанции сезона. Магия распространилась и на сборную Бельгии. На ЧМ -2022 коллектив буквально развалился. Сообщалось о внутренних конфликтах, ужасной атмосфере в раздевалке. Теперь команда показывает единство.

Хотя и прецеденты случаются – место в составе потерял Тибо Куртуа (ещё до травмы). Всё потому, что после травмы Де Брюйне Тедеско отдал капитанскую повязку Лукаку, а не вратарю. Доменико отмечает, что сделал всё, чтобы Тибо поехал на Евро – тот ответил тремя эмодзи «лжец».

Противостоять бельгийцам будет Англия, показавшая в отборочном турнире такой же класс. Только с более тяжёлыми соперниками – Италией и Украиной. «Три льва» опять готовятся разрушить проклятие талантливого поколения неудачников, вспомнить радость победы на большом турнире. Для этого надо подойти в оптимальной форме. Правда, против Бельгии не смогут сыграть два лидера – Харри Кейн и Харри Магуайр.

Хозяева турнира сойдутся с Нидерландами

Немцев терзают сомнения по поводу перспектив Бундестим, но на отдельно взятый матч они настраиваются эталонно – пару дней назад уверенно переиграли финалистов ЧМ -2022 и победителей ЧМ -2018 сборную Франции. Эффектно отметил своё возвращение опытный полузащитник Тони Кроос – он отдал голевую на Вирца уже через несколько секунд после стартового свистка. Автор второго мяча – Кай Хаверц. Футболист и в «Арсенале» решил проблему отсутствия форварда, и для «немецкой машины» может стать противоядием на этой позиции.

Подготовиться к большому – ещё и домашнему – турниру Бундестим решила играми с серьёзными соперниками. Сразу через пару дней после игры с французами предстоит матч против Нидерландов. «Оранжевые» заигрывали в интригу с греками в группе отбора на Евро – в итоге оставили за собой вторую путёвку. В недавнем поединке разобрали Шотландию – 4:0. Но глобальный вывод относительно сборной неутешительный – команда симпатичная, но по уровню явно уступает фаворитам предстоящего чемпионата. Французов в групповом этапе Нидерланды так и не взломали, теперь предстоит встреча с ещё одной топ-сборной.

Бразильцы должны реабилитироваться за провал в 2023 году

Традиционно идущие среди фаворитов больших турниров «селесао» в прошлом году серьёзно забуксовали. После двух дежурных побед на старте отбора к ЧМ -2026 они вдруг набрали только 1 балл в играх с Венесуэлой, Уругваем, Колумбией и Аргентиной. И сейчас идут аж на 6-м месте в таблице – оно всё равно даёт прямую путёвку на мундиаль. Но есть серьёзная конкуренция – на 2 балла отстают Парагвай и Чили. Да и для команды уровня Бразилии это оглушительный провал.

Проблемы – в комплексе причин, в том числе в стагнации некоторых лидеров. Но главная видится в ситуации с постом главного тренера. После последнего мирового форума ушёл Тите – он работал с «пентакампеонами» с 2016 года. И бразильцы хотели заменить его другим именитым коучем – Карло Анчелотти. В «Реале» наклёвывалась смена поколений, они собирались обновить и позицию наставника. Но Карло вдруг так быстро нашёл общий язык с новыми лидерами, что клуб решил не ломать то, что работает. А «селесао» остались без топ-тренера.

Продолжение борьбы за ЧМ -2026 – в сентябре. До этого момента надо поддерживать форму и искать качественного наставника. В марте уже сыграли с Англией и победили, такой же проверкой станет Испания.

Разыграют ещё 3 путёвки на Евро

Параллельно наступает развязка в борьбе за выход на Евро. Остались лишь 3 путёвки, которые разыгрываются в стыках. До финалов в своих путях дошли Грузия и Греция, Уэльс и Польша, Украина и Исландия.

Все команды без исключения имеют хорошие перспективы в случае выхода на Евро и могут замахнуться на громкое выступление. У грузин есть большой талант, вокруг которого могут объединиться остальные. Да и без него коллектив способен выдать результат – так было и в полуфинале против Люксембурга.

Исландцы и греки – рабочие лошадки. Нет яркого лидера, зато это компенсируется работоспособным костяком. Это и позволило им пройти Израиль и Казахстан.

Украина не теряет позиций и стабильно отбирается на чемпионаты Европы – в прошлом розыгрыше даже добралась до четвертьфинала и сыграла с командой Англии. Им как раз и будут противостоять «викинги» – и дальше пройдут те, кто покажет дисциплину и характер.