Вывеска для финала Евро-2024. Дешам готовит Францию к новому трофею – сыграют с хозяевами турнира

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вчера, 22:39

Достойные соперники – спарринг-партнёры.

«Синие» доминировали в группе отбора

- Сборная Франции чем-то напоминает «Ливерпуль». И там, и там есть системный тренер и чётко выстроенная структура. Разве что у мерсисайдцев она в прошлом сезоне дала сбой. У «синих» таких сбоев не было – Дидье Дешам сколотил коллектив, который борется за медали на каждом турнире. Евро-2016 – серебро, ЧМ -2018 – чемпионство, ЧМ -2022 – серебро. Ещё победа в Лиге Наций-20/21.

- Это всё к тому, что национальная команда вообще не растеряла форму за почти 10 лет – и это подкреплено избиением соперников по группе отбора Евро-2024. 8 матчей – и ни одного поражения. Ещё была крупная победа в игре с командой Гибралтара – 14:0, а также 5 «сухих» побед. В одном из матчей – так уж и быть – позволили голландцам испортить праздник (2:1). И в заключительном туре осчастливили Грецию – ничья (2:2). Но всё равно вдуматься только – 22 очка в 8 играх с разницей мячей 29-3. Французов можно было отправить на Евро уже после игры с голландцами – чтобы уберечь психику конкурентов.

- Ломать голову над тем, какими качествами пробиваться в финал, Дешаму не придётся. Зато необходимо тщательно продумать заявку на турнир. В сборной можно насчитать 5 основных составов. Почти равноценных. Звёзды уровня Мбаппе, Дембеле, Тчуамени, Камавинга за скобками, авторитеты Жиру, Гризманн, Тео Эрнандес, Павар неприкосновенны, прогрессирующие Тюрам, Салиба, Меньян, Заир-Эмери заслужили пробиться как минимум на скамейку фаворита Евро. И самое забавное – даже без них у тренера широчайший выбор почти на каждую из позиций. Главное, чтобы обошлось без травм – тот же Меньян готов закрепиться в статусе первого номера.

- Правда, у сборных такой весовой категории есть свои проблемы – нужно как-то поддерживать рабочую атмосферу до начала турнира, сделать так, чтобы к первым матчам группы игроки подошли в тонусе. Сейчас у Франции нет матчей с какой-либо значимостью – только товарищеские. И для «синих» главное, что играть предстоит не со слабыми соперниками. Та же Германия способна встретиться с экс-чемпионами мира на встречных курсах. «Бундестим» в упадке, но найдёт, что предложить.

В немецкой сборной неспокойно

- А вот Германия находится в таком состоянии с момента окончания Чемпионата мира 2022. Команда на правах страны-хозяйки Евро-2024 сразу прошла в финальный турнир. И опасно это потому, что сложнее проследить объективный уровень состава. Отделить объективную картинку от влияющих на неё обстоятельств – мотивации, статуса соперника, отсутствия турнирной значимости. Можно было бы заскучать.

- Только заскучать как раз «бундестим» не даёт. Осенью фанатов встряхнули отставкой Ханса-Дитера Флика. Немец стал преемником легендарного Лёва, но не смог обновить «немецкую машину». Неудача на ЧМ -2022 породила мысли об отставке, но решились на неё немецкие футбольные власти, когда до старта домашнего Евро осталось меньше года. Выправлять ситуацию позвали Юлиана Нагельсманна.

- Сейчас есть старый-новый повод для беспокойств – он касается дальнейших перспектив Германии. Понятно, что на большом турнире, где вы хозяева, облажаться нельзя. Чтобы признать Евро удачным, нужны как минимум медали. И экс-коуча «Баварии» изначально назначали с таким прицелом. Но проблема в том, что уже сейчас наставник решает, куда двинуться дальше. Варианта с продолжением работы в сборной он, видимо, не рассматривает – и для атмосферы ещё хуже, что активно просачиваются инсайды о будущем Юлиана. Обратно позвать его хотят мюнхенцы, также ждут в «Барсе» и «Ливерпуле», среди кандидатов-гигантов оказалась даже скромная «Боруссия». Выбирать следующее место работы, когда ты и близко не подошёл к решению задач на действующем, – это нормальным не назовешь.

- В подготовительный цикл «бундестим» входят ещё 3 матча помимо игры с Францией. Через пару дней они сойдутся с другим участником Евро – сборной Нидерландов. А в июне перед самым стартом сыграют с Украиной и Грецией. Чтобы размяться. Опасения в том, что при Нагельсманне статистика не убеждает. 4 матча – 1 победа (3:1 с США ). Зато Турция и Австрия немцам нанесли поражение (2:3 и 0:2 соответственно). Может, не в тренере была проблема, а его смена – способ самоуспокоения?

Достойное противостояние для финала большого турнира

Германия пока не вернула себе статус «машины» по праву, но внушительный бэкграунд за командой остаётся – да и подбор игроков впечатляет. Сейчас Гюндоган выходит на пик и готов дирижировать в центре поля. Хаверц освоился в центре нападения «Арсенала» (и команда рванула на вершину АПЛ ) — осталось подобрать ему позицию в сборной. Вирц стал главным молодым активом будущего чемпиона «Байера» и всей Бундеслиги. В отличной форме Лерой Сане, держит марку Джамал Мусиала и т.д.

Франция доминирует по совокупному весу – но на поле одновременно всё равно играют не больше 11 игроков, так что смысл тех 5 составов частично утрачивается. Это не значит, что «синие» теряют статус фаворита предстоящего чемпионата Европы. Но говорит о том, что другие топ-команды смогут с ними бороться. И немцы на эмоциональной подпитке от домашних трибун могут прыгнуть выше головы. Такое противостояние – это красиво. Почти финал предстоящего Евро.

Прогноз Soccer.ru: победа Франции.