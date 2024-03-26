«Саутгемптон» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 19:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Мидлсбро», который состоится 29 марта 2024 года

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Саутгемптона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Боро». В 1/8 Кубка Англии «Ливерпуль» взял верх над «святыми» (3:0). В позапрошлом туре чемпионата с разницей в один мяч «Саутгемптон» в гостях обыграл «синих» из Бирмингема (4:3).

9 марта со счётом 4:2 «святые» выиграли дома у «чёрных котов» из Сандерленда.

«Мидлсбро»

«Смогги» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа занимают десятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче 37-го тура чемпионата «Боро» выиграло на выезде у КПР (2:0). С минимальным счётом в гостях «смогги» одержали победу над «синими» из Бирмингема.

16 марта нулевую ничью раскатал «Мидлсбро» с «Блэкберном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 1.55

Ничья – 4.30

Победит «Мидлсбро» – 4.90

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 гола – 2.31

Тотал голов больше 3.5 – 2.18

Тотал голов меньше 3.5 – 1.58

Статистика

Две победы одержали «святые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Боро» выиграло своих соперников в трёх встречах

Четыре очных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.55 на победу команды «Саутгемптон». Свои три очка «святые» возьмут в предстоящем футбольном поединке.