«Рубин» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024)

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вчера, 18:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Рубин» – «Ахмат», который состоится 31 марта 2024 года

«Рубин»

«Рубиновые» на данный момент в турнирной таблице РПЛ находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием клуба из Казани. В четырёх матчах к ряду «Рубин» не радует победами своих поклонников. С минимальным счётом в рамках матча 20-го тура «Казанцы» уступили дома «Нижегородцам».

22 марта в товарищеской встрече «Рубин» сыграл вничью с казахстанским клубом «Актобе» (1:1).

«Ахмат»

На две строчки ниже «Рубинов» находятся «Грозненцы» в турнирной таблице Премьер-лиги. Рассмотрим результаты нескольких матчей «Зелёно-белых» за последнее время. 9 марта со счётом 0:2 «Ахмат» проиграл московским «динамовцам» в матче 20-го тура чемпионата России.

13 марта «Грозненцы» в 1/16 Кубка России «Путь регионов» одержали победу над командой «Волгарь» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рубин» – 2.24

Ничья – 3.30

Победит «Ахмат» – 3.45

Победит «Рубин» с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 – 1.64

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из пяти последних «Рубиновые» одержали победу

За такой же период «Грозненцы» взяли верх над своими оппонентами в трёх встречах.

Прогноз

У грозненской команды было больше времени после матча в Кубке России на восстановление сил. Этого будет достаточно, чтобы достойно сыграть с «Рубиновыми». Три очка гости не увезут из Казани, а вот за ничью зацепятся. Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем футбольном поединке с коэффициентом 3.30 на ничью.