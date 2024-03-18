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Сборная Франции представила новую форму

вчера, 15:24

Сборная Франции представила новую форму, в который сыграет на чемпионате Европы и Олимпийских играх. Комплекты разработаны компанией Nike.

Новая форма объединяет все национальные команды, которые представляют французский футбол. Домашняя футболка электрического синего цвета с красно-синими полосами, гигантским петухом на груди и надписью «Наши различия объединяют нас» на внутренней стороне, а также с технологией Dri-FIT ADV — новым стандартом высокой производительности в спортивной одежде Nike.

Сборная Франции представила новую форму Сборная Франции представила новую форму Сборная Франции представила новую форму

Ранее новую форму представили сборные: Нидерландов, Португалии, Англии и Норвегии.

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Франция
Перевод с fff.fr
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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 01:46
Странно. что радуги нет)
Nazi
Nazi
сегодня в 00:20
Стажер явно старался. Но дикий астигматизм сделал свое дело. В итоге золотая годзилла в форме петуха на хлипком недогазоне... Тьфу..
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 20:35
На другой стороне футболки лягушка должна быть. 🐸
Asper
Asper
вчера в 20:02, ред.
Если перейти по ссылке на сайт ФФФ - так там тот же стилизованный петух в шестиграннике, какой и был на форме последние годы.
А здесь-то что? Зачем такой большой, желтый и на какой-то лужайке (точне даже грязная лужа посреди травы), что хY=рга?😂
Синий цвет - ну им больше идет максимально темный синий, этот больше с Италией ассоциируется. Ну это ладно, смена оттенков циклична...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:37
Слишком броская эмблема, как по мне, а также слишком большая; белая форма несколько излишне повседневно выглядит, но необычная, и с интересным выбором цвета полос, как будто французский триколор, но с акцентом на белый цвет; основная форма весьма хорошая, за исключением логотипа, отличный яркий тёмно-синий оттенок.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:18
Главное что не забыли прилепить на форму своего президента !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:51
У петухов форма должна быть радужная...
g9dhcg6wxa5b
g9dhcg6wxa5b
вчера в 17:43
К классику особо и добавить нечего
112910415
112910415
вчера в 17:26
ничего так, забавно
Вещий
Вещий
вчера в 17:14
Не петух, а окорочок Буша.... в курятнике самое место.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:09
В России наверное никто не закажет себе такую форму
shur
shur ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:05
...белый вариант вообще не зашёл, петух бролерный просто погулять
вышел на маленьком остравке зеленой травки, а ещё Париж - столица Моды...?!?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:59
Теперь весь курятник будет виден из дали ☝️😉
7sm72ejvy9xy
7sm72ejvy9xy
вчера в 16:31
Спонсор формы явно производитель ножек Буша
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:14
Клопов пусть выведут....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:09
Для работников Ростикса подошло бы
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:07
Петух ужасен, как-будто сбежал из мультика
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:25
ФК "Петушки"))
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