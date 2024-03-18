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вчера, 15:24

Сборная Франции представила новую форму, в который сыграет на чемпионате Европы и Олимпийских играх. Комплекты разработаны компанией Nike.

Новая форма объединяет все национальные команды, которые представляют французский футбол. Домашняя футболка электрического синего цвета с красно-синими полосами, гигантским петухом на груди и надписью «Наши различия объединяют нас» на внутренней стороне, а также с технологией Dri-FIT ADV — новым стандартом высокой производительности в спортивной одежде Nike.

Ранее новую форму представили сборные: Нидерландов, Португалии, Англии и Норвегии.