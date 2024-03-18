Сборная Франции представила новую форму, в который сыграет на чемпионате Европы и Олимпийских играх. Комплекты разработаны компанией Nike.
Новая форма объединяет все национальные команды, которые представляют французский футбол. Домашняя футболка электрического синего цвета с красно-синими полосами, гигантским петухом на груди и надписью «Наши различия объединяют нас» на внутренней стороне, а также с технологией Dri-FIT ADV — новым стандартом высокой производительности в спортивной одежде Nike.
Ранее новую форму представили сборные: Нидерландов, Португалии, Англии и Норвегии.
А здесь-то что? Зачем такой большой, желтый и на какой-то лужайке (точне даже грязная лужа посреди травы), что хY=рга?😂
Синий цвет - ну им больше идет максимально темный синий, этот больше с Италией ассоциируется. Ну это ладно, смена оттенков циклична...
А здесь-то что? Зачем такой большой, желтый и на какой-то лужайке (точне даже грязная лужа посреди травы), что хY=рга?😂
Синий цвет - ну им больше идет максимально темный синий, этот больше с Италией ассоциируется. Ну это ладно, смена оттенков циклична...