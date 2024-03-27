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Чемпионат Франции объявил о смене логотипа, начиная с сезона 2024/25

сегодня, 14:59

Пресс-служба Лиги 1 объявила о смене логотипа, начиная с сезона 2024/25.

В соцсетях многие пользователи раскритиковали новый дизайн эмблемы.

Чемпионат Франции объявил о смене логотипа, начиная с сезона 2024/25

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:59
плоховато у них с фантазией !
la-respect0
la-respect0
сегодня в 16:24
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 15:56
    Главой Лиги станет Константин Эрнст, а Пресс-секретарь Лиги будет Екатерина Андреева, глава медицинского штаба назначат Геннадия Малахова....а главным спонсором будет вкусно и точка
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 15:32
    ОРТ это символ чемпионата Франции, отсутствие борьбы других команд в Лиге 1. «ПСЖ» хоронит чемпионат уже на полпути к чемпионству, и такой логотип символизирует этот чемпионат.

    ОРТ — Общепризнанный реквием титула.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 15:11, ред.
    Константин Эрнст, думаю, не обидится, что они спёрли логотип ОРТ)

    Хотя на самом деле жалко французов, то у них много лет до сих пор какой-то болт непонятный является логотипом, по мне что этот болт, что цифра 1 одинаково символизируют забитый руководством на мнение фанатов болт.
    tn6jh2447bwq
    tn6jh2447bwq
    сегодня в 15:01
    Простой логотип, и почему-то напоминает... где-то я это уже видел.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 15:00
    Где лого Макдональдса?))
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 15:00
    Интересно это как то повлияет на уровень чемпионата?)
    Гость
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