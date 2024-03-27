Чемпионат Франции объявил о смене логотипа, начиная с сезона 2024/25

Пресс-служба Лиги 1 объявила о смене логотипа, начиная с сезона 2024/25.
В соцсетях многие пользователи раскритиковали новый дизайн эмблемы.
Пресс-служба Лиги 1 объявила о смене логотипа, начиная с сезона 2024/25.
В соцсетях многие пользователи раскритиковали новый дизайн эмблемы.
Хотя на самом деле жалко французов, то у них много лет до сих пор какой-то болт непонятный является логотипом, по мне что этот болт, что цифра 1 одинаково символизируют забитый руководством на мнение фанатов болт.
Хотя на самом деле жалко французов, то у них много лет до сих пор какой-то болт непонятный является логотипом, по мне что этот болт, что цифра 1 одинаково символизируют забитый руководством на мнение фанатов болт.