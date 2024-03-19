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РПЛ утвердила игровой мяч на следующий сезон

сегодня, 18:24

19 марта прошло общее собрание Российской Премьер-Лиги.

Был рассмотрен вопрос о выборе игровых мячей на сезон 2024/25. Официальным игровым мячом РПЛ утвердили мяч бренда Nike.

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Все комментарии
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:44, ред.
...............!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ eqm8d4ez4ncf (раскрыть)
сегодня в 21:32, ред.
Вспомнил смешной случай. Перед игрой на первенство района в далёком энном году мы обнаружили, что нет свистка, и судья по этому поводу загрустил. Вспомнили, что в нашем селе есть отделение милиции, "нарочный" сбегал туда и одолжил у ребят свисток.
А однажды судье пришлось давать сигналы во время матча свистом. Засовывал в рот два пальца и свистел, как Соловей - разбойник. В спортивных магазинах было шаром покати, и даже свистка не было возможности купить. 70-е годы.
Чего только не было в нашей юности.
Парадоксы нашей жизни: грустное и смешное рядом. Прости, Вася.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 21:01
Вообще-то, Nike - это бренд американской компании.
Непатриотично как-то получается, ребята... А где же наши отечественные футбольные мячи? Где импортозамещение?
ATG
ATG
сегодня в 20:19, ред.
Ну нормально, найк официально покинули рф, наплевали на нас, а мы их мячиком будем играть
ATG
ATG ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:18
Да, новость печальная. Вырос на многих его репортажах
Вещий
Вещий
сегодня в 20:08
Если не ошибаюсь вроде как Nike санкции к нам имеет....
eqm8d4ez4ncf
eqm8d4ez4ncf
сегодня в 19:59
Интересно а свисток судьи тоже утверждают????
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:30
Умер Василий Уткин. Эх, Вася, Вася... Искренние соболезнования.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:18
Представляю эту картину. Каждый из присутствующих подержал мяч в руках, постучал по нему согнутым пальцем, проверяя "накачанность", затем поднёс к уху ниппель и послушал, не пропускает ли он при нажатии на мяч воздух; затем удовлетворённо поцокал языком и под всеобщие одобрительные возгласы дал добро на использование по назначению.
Выбор мяча - дело чрезвычайно важное, и я не понимаю тех из пользователей, кто с иронией отнёсся к этой процедуре.
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 19:09
Упомянутый мною гражданин исключительно плодовит.
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 19:01
Частое воздержание приводит к импотенции.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 18:39
Гигантскую работу проделали)) Следующее собрание - утверждение размера ворот)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:33
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало ))).
112910415
112910415
сегодня в 18:30
утвердили ? сумели ?! ну молодцы же !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:30
А они красные мячи умеют делать? В ноябре-декабре такие мячи пригождаются...
Интерес
Интерес
сегодня в 18:30
Большинством хоть голосов,или есть против и воздержавшиеся? Федун раньше часто воздерживался при голосовании,а как теперь?
drug01
drug01
сегодня в 18:25
Главное чтобы он почаще залетал в ворота!!!
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