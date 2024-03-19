РПЛ утвердила игровой мяч на следующий сезон

19 марта прошло общее собрание Российской Премьер-Лиги.
Был рассмотрен вопрос о выборе игровых мячей на сезон 2024/25. Официальным игровым мячом РПЛ утвердили мяч бренда Nike.
19 марта прошло общее собрание Российской Премьер-Лиги.
Был рассмотрен вопрос о выборе игровых мячей на сезон 2024/25. Официальным игровым мячом РПЛ утвердили мяч бренда Nike.
Выбор мяча - дело чрезвычайно важное, и я не понимаю тех из пользователей, кто с иронией отнёсся к этой процедуре.
Выбор мяча - дело чрезвычайно важное, и я не понимаю тех из пользователей, кто с иронией отнёсся к этой процедуре.
А однажды судье пришлось давать сигналы во время матча свистом. Засовывал в рот два пальца и свистел, как Соловей - разбойник. В спортивных магазинах было шаром покати, и даже свистка не было возможности купить. 70-е годы.
Чего только не было в нашей юности.
Парадоксы нашей жизни: грустное и смешное рядом. Прости, Вася.
А однажды судье пришлось давать сигналы во время матча свистом. Засовывал в рот два пальца и свистел, как Соловей - разбойник. В спортивных магазинах было шаром покати, и даже свистка не было возможности купить. 70-е годы.
Чего только не было в нашей юности.
Парадоксы нашей жизни: грустное и смешное рядом. Прости, Вася.