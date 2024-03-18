Классика 80-х и 90-х снова в моде. Формы сборных Евро-2024 – настоящие шедевры

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вчера, 22:38

Много отсылок к нестареющим образам.

У огромных поставщиков футбольной экипировки возникали конфликты с клубами и сборными, поскольку предлагали откровенно плохие варианты. Дизайнеры несколько лет шли на эксперименты, которые не нравились публике. Но чужие дети растут быстро. Поэтому новое поколение, помешанное на теме ретро, привнесло в футбольную моду дух прошлого. И поскольку для немалой части взрослых болельщиков девяностые годы прошлого века это их время первой любви к футболу, то релизы будущих участников чемпионата Европы их обязательно порадуют. Знакомимся с обновками сильных сборных.

Англия

Красиво сделано. Здесь отсылки не только к девяностым и восьмидесятым годам прошлого века за счет вафельной структуры ткани, но также поиски новых оттенков синего на воротнике, которые смотрят в будущее. Также классно продуманы маленькие линии на рукавах. Есть ещё неплохие шорты, которые сразу надо выпускать с карманами – тогда их будут чаще покупать. Кроме основного белого варианта, в глаза бросается шикарный запасной фиолетово-серый вариант. На снимке из студии немного исказили цвет ради красоты рекламного буклета, но на видео форма смотрится ещё лучше. В таких футболках не стыдно драться за первый кубок Европы для сборной Англии.

Дания

У датчан форма кажется на первый взгляд традиционной, красные и белые футболки. Вот только непопулярный, но очень древний производитель экипировки зашифровал послание. На футболке сборной Дании с обратной стороны напечатаны названия 1 535 клубов этой страны. В УЕФА бы не разрешили сделать форму со словами, посчитав это «рекламой», поэтому реализовали идею подчеркнуть связь между командами и сборной именно таким образом. Основной и гостевой варианты формы классные. Есть еще зеленый вариант, но он неудачный.

Нидерланды

​​​Соединяется желание известной фирмы представить нечто эпатажное и молодежное – гостевой вариант смотрится нелепо, и сохранить связь с традициями, ведь у Нидерландов одна из самых красивых форм в футболе. Оранжевые цвета стали символом. И настолько плох синий запасной вариант, настолько хорош основной, где нашли место вафельной структуре и выбрали классный цвет воротников. Белый логотип тоже напоминает о главном тренде в футбольной моде – курс на ретро. В такой майке можно представить ван Бастена, а не только ван Дейка.

Португалия

Один из теневых фаворитов Евро-2024 – команда с Роналду, получила спокойный вариант формы. В такой футболке можно представить не только Фигу, но также Роналду в молодости. В футбольной старости Криштиану тоже будет рекламировать именно эти классические цвета – насыщенный красный, даже гранатовый, и темно-зеленые элементы. А вот гостевой вариант у португальцев необычный. Дизайнеры добрались до знаменитой плитки азулежу, которую можно встретить в Лиссабоне и по всей стране. Паттерн посвящен именно керамике.

Германия

В таких белых футболках могли сыграть представители разных поколений, начиная с восьмидесятых годов прошлого века. Здесь ничего принципиально нового, лишь переработка старой формы. А гостевой вариант экспериментальный. Из-за пиков, которые расположены в несколько рядов, можно вспомнить «Игру престолов», а именно трон из сериала. Смотрится хорошо, удачно сочетают переход от темно-синего цвета до алого оттенка наверху. Смелый вариант, но точно работает лучше, чем эксперимент с запасными футболками Нидерландов. Также отметим вариант формы Германии с длинными рукавами, достаточно свежо.

Италия

У законодателей моды тоже ретро, но с кричащей деталью. Тяжело сказать, как будут работать рукава разного цвета – зеленый и красный, на футболистах на общем плане. Но это запасной вариант, а основными станут классические синие футболки. Бывший тренер «Зенита» и «Наполи» Спаллетти возглавил команду, которую бросил ради саудовских денег Манчини, и теперь нужно попробовать не провалиться после триумфа на Евро-2020. Одежка точно не провальная.

Испания

Можно упрекнуть известную фирму в нежелании детально разрабатывать разные футболки. У Испании классический красный цвет, есть золотые вставки – понравились дизайнерам ещё больше, поскольку удачно поменяли логотип национальной федерации, теперь форма как единая композиция. Но вот запасной вариант примитивный и спорный. Да, воротник необычный, но не кажется удачным сочетание красного и бледно-зеленого цвета, который также может отдавать желтизной при другом освещении.

Франция

Красиво. Платини легко мог выйти на поле в похожих футболках. Французы хотят завоевать титул чемпионов Европы, который они добывали последний раз в 2000 году. Выбрали для неудержимого Мбаппе классические варианты времен, когда Килиана ещё не было на свете. Полоски использовали в прошлом, как и контрастные синие вставки на рукавах. Возможно, выбрали слишком яркий синий цвет, но в целом форма интересная.

Бельгия





У подопечных Доменико Тедеско красивая темно-красная основная форма, богатый цвет, хороший паттерн, но внимание привлекли запасные футболки. Они выполнены как дань уважения художнику Эрже и его известному творению – журналисту-детективу Тинтину. Запасная форма в цветах традиционной одежды этого героя.

До старта Евро-2024 осталось три месяца, не все сборные прошли отбор, не все команды представили свои новые формы. Но радует, когда видим внимание к деталям, а от выбора в стиле ретро веет ностальгией, которая обычно работает, если со вкусом. Особенно приятными эти футболки будут для фанатов старшего поколения, вспомнят молодость. На это и расчет, ведь взрослый человек с деньгами, купит футболку и себе, и детям, и внукам, если ему она понравится.