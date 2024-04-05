«Ростов» – «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Ростов» – «Сочи», который состоится 6 апреля 2024 года
«Ростов»
«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают на сегодняшний день девятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Ростова». В рамках матча 22-го тура чемпионата «Жёлто-синие» в гостях уверенно выиграли московских «динамовцев» (4:1).
2 апреля после серии пенальти «Ростов» взял верх над клубом «Химки» в 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».
«Сочи»
Сочинская команда на сегодняшний день находится на последней строчке. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Синих». 14 марта в 1/16 Кубка России «Путь регионов» после серии пенальти «Сочи» проиграл команде СКА-Хабаровск (1:2).
На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «Синие» на своём поле с «Армейцами» в матче 22-го тура АПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 1.94
- Ничья – 3.65
- Победит «Сочи» – 4.00
- Победит «Ростов» с форой -1.5 гола – 3.40
- Тотал голов больше 2.5 – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.84
Статистика
- Шесть побед одержали «Жёлто-синие» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Сочи» выиграл своих оппонентов в трёх встречах
- В четырёх очных матчах из пяти последних «Ростов» проиграл сочинской команде.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Ростова» с коэффициентом 1.94. Вопреки статистике личных матчей команд, «Жёлто-синие» обыграют в будущей встрече сочинский клуб.