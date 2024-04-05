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«Ростов» – «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

сегодня, 18:51
«Ростов» – «Сочи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Ростов» – «Сочи», который состоится 6 апреля 2024 года

«Ростов»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимают на сегодняшний день девятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Ростова». В рамках матча 22-го тура чемпионата «Жёлто-синие» в гостях уверенно выиграли московских «динамовцев» (4:1).

2 апреля после серии пенальти «Ростов» взял верх над клубом «Химки» в 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».

«Сочи»

Сочинская команда на сегодняшний день находится на последней строчке. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Синих». 14 марта в 1/16 Кубка России «Путь регионов» после серии пенальти «Сочи» проиграл команде СКА-Хабаровск (1:2).

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «Синие» на своём поле с «Армейцами» в матче 22-го тура АПЛ.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ростов» – 1.94
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Сочи» – 4.00
  • Победит «Ростов» с форой -1.5 гола – 3.40
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

  • Шесть побед одержали «Жёлто-синие» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Сочи» выиграл своих оппонентов в трёх встречах
  • В четырёх очных матчах из пяти последних «Ростов» проиграл сочинской команде.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Ростова» с коэффициентом 1.94. Вопреки статистике личных матчей команд, «Жёлто-синие» обыграют в будущей встрече сочинский клуб.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ростов
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Вещий
Вещий
сегодня в 19:27
Ростовчане на данный момент пребывают в шикарной форме, и после паузы в чемпионате очков пока вообще не теряли. В рамках РПЛ подопечные Валерия Карпина взяли верх над Крыльями Советов (2-0), обыграли недавнего лидера Краснодар (2-1), а потом ещё в Москве унизили местное Динамо со счётом 4-1. Далее была кубковая встреча против Химок и победа в серии пенальти. Ростовчане сейчас находятся на подъёме и в моральном, и в физическом состоянии. Я думаю, им вполне по силам продлить свою победную серию, ведь в гости едет коллектив с последней строчки таблицы.
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