«Удинезе» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (8.04.2024)

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вчера, 22:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Серии A чемпионата Италии «Удинезе» – «Интер», который состоится 8 апреля 2024 года

«Удинезе»

«Зебры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Чёрно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интером». В позапрошлом туре Серии A «Удинезе» дома проиграло «Быкам» из Турина со счётом 0:2. В товарищеской встрече с разницей в один гол «Зебры» уступили «Падове» (2:3).

1 апреля со счётом 1:1 ничью раскатали «Чёрно-белые» с командой «Сассуоло». Команды обменялись голами в первой половине встречи.

«Интер»

«Змеи» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии A занимают первое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Чёрно-синих» за последнее время. С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «Интер» проиграл мадридскому «Атлетико» в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. В позапрошлом туре чемпионата Италии вничью сыграл «Интернационале» с «лазурно-белыми» из Неаполя (1:1).

Со счётом 2:0 «Чёрно-синие» взяли верх над «Эмполи» в матче 30-го тура Серии A. Димарко и Санчес отличились забитыми голами в матче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 7.40

Ничья – 4.80

Победит «Интер» – 1.43

Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.15

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Только одну победу одержали «Маленькие зебры» в пяти крайних матчах

За такой же период «Змеи» взяли верх над своими соперниками в трёх матчах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Интера» с коэффициентом 1.43. Свои три очка «Чёрно-синие» увезут из Удине. В двух крайних личных матчах «Змеи» уверенно выиграли у «Чёрно-белых» и предстоящий матч не станет исключением.