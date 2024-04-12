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«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

сегодня, 17:54
«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА, который состоится 13 апреля 2024 года

«Локомотив»

«Локо» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Паровозов». В 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Красно-зелёные» уступили «Шмелям» из Екатеринбурга.

7 апреля со счётом 2:0 «Локомотив» обыграл «Зелёно-белых» из Грозного.

ЦСКА

На одну строчку выше «Железнодорожников» находятся «Армейцы» в турнирной таблице АПЛ. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием ЦСКА. В первом полуфинальном матче Кубка России «Кони» с минимальным счётом выиграли у «Балтики».

На прошлых выходных со счётом 4:1 «Красно-синие» обыграли воронежский «Факел».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Локомотив» – 2.85
  • Ничья – 3.55
  • Победит ЦСКА – 2.50
  • Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.80
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

  • В одной игре из пяти крайних «Локо» одержал победу
  • За тот же период «Паровозы» выиграли в четырёх матчах
  • Три личных мачта команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в матче мы не увидим. «Армейцы» в последних своих играх выглядят предпочтительнее, но «Паровозы» смогут зацепиться за ничью в предстоящем футбольном поединке.

Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 18:45
Данное противостояние не имеет право проходить в унылом ключе, поскольку оно носит громкое имя Столичное дерби. И в принципе, можно вспомнить матчи данных коллективов, которые берут свое начало с 2022 года, и к слову, их было 4, и во-первых, в 3-х случаях был актуален ТБ1.5, а во-вторых, "Железнодорожники" ни разу не смогли победить "Армейцев", занеся в свой актив 1 ничью и аж 3 поражения. И поэтому представленная комбинация определенно заслуживает внимания снова.
Гость
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