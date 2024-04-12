«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

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сегодня, 17:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА , который состоится 13 апреля 2024 года

«Локомотив»

«Локо» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Паровозов». В 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Красно-зелёные» уступили «Шмелям» из Екатеринбурга.

7 апреля со счётом 2:0 «Локомотив» обыграл «Зелёно-белых» из Грозного.

ЦСКА

На одну строчку выше «Железнодорожников» находятся «Армейцы» в турнирной таблице АПЛ . Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием ЦСКА . В первом полуфинальном матче Кубка России «Кони» с минимальным счётом выиграли у «Балтики».

На прошлых выходных со счётом 4:1 «Красно-синие» обыграли воронежский «Факел».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.85

Ничья – 3.55

Победит ЦСКА – 2.50

– 2.50 Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.80

с форой -1.5 гола – 4.80 Тотал голов больше 2.5 – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

В одной игре из пяти крайних «Локо» одержал победу

За тот же период «Паровозы» выиграли в четырёх матчах

Три личных мачта команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в матче мы не увидим. «Армейцы» в последних своих играх выглядят предпочтительнее, но «Паровозы» смогут зацепиться за ничью в предстоящем футбольном поединке.