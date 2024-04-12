«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Локомотив» – ЦСКА, который состоится 13 апреля 2024 года
«Локомотив»
«Локо» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Паровозов». В 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Красно-зелёные» уступили «Шмелям» из Екатеринбурга.
7 апреля со счётом 2:0 «Локомотив» обыграл «Зелёно-белых» из Грозного.
ЦСКА
На одну строчку выше «Железнодорожников» находятся «Армейцы» в турнирной таблице АПЛ. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием ЦСКА. В первом полуфинальном матче Кубка России «Кони» с минимальным счётом выиграли у «Балтики».
На прошлых выходных со счётом 4:1 «Красно-синие» обыграли воронежский «Факел».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Локомотив» – 2.85
- Ничья – 3.55
- Победит ЦСКА – 2.50
- Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 4.80
- Тотал голов больше 2.5 – 1.83
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.99
Статистика
- В одной игре из пяти крайних «Локо» одержал победу
- За тот же период «Паровозы» выиграли в четырёх матчах
- Три личных мачта команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в матче мы не увидим. «Армейцы» в последних своих играх выглядят предпочтительнее, но «Паровозы» смогут зацепиться за ничью в предстоящем футбольном поединке.