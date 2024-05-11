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«Наполи» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.24)

вчера, 17:03
«Наполи» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.24)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Наполи» – «Болонья», который состоится 11 мая 2024 года

«Наполи»

«Лазурно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Наполи», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Борзыми». В рамках матча 34-го тура Серии A «Партенопейцы» дома разошлись миром с «Ромой» (2:2).

6 мая со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра с «Удинезе».

«Болонья»

«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Болоньи» за последнее время. «Борзые» со счётом 1:1 вничью сыграли на своём поле с «Удинезе».

3-го числа текущего месяца миром разошлись «Красно-синие» с «Быками» из Турина (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Наполи» – 2.08
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Болонья» – 3.80
  • Победит «Наполи» с форой -1.5 гола – 3.50
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Две победы одержали «Партенопейцы» в десяти последних матчах
  • За такой же период «Борзые» взяли верх над своими соперниками в пяти встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.08 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Наполи». У «Лазурно-белых» есть ещё шанс занять более высокое место в итальянской Серии A, которое позволит играть в групповом этапе Лиги Европы.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Наполи
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:53
Да простят меня фанаты Наполи, но нет абсолютно никакого доверия к их любимой команде. Да, игра предстоит домашняя, но против очень серьёзного соперника. Да, мотивация у неаполитанцев есть, ведь они ведут борьбу за зону еврокубков. Но и Болонья едет в гости к уже экс-чемпиону страны за очками, ведь на кону для команды - место в зоне ЛЧ. В двух предыдущих поединках данные соперники расходились миром (1-1 и 2-2). Ставлю на то, что и сейчас "красно-синие" как минимум ничью зацепят. Мой прогноз - Х2.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35
Гости в этом сезоне далеко "не подарок" , предположу ничью - Х.
Гость
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