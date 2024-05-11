«Наполи» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.24)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 36-го тура Серии A чемпионата Италии «Наполи» – «Болонья», который состоится 11 мая 2024 года
«Наполи»
«Лазурно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на восьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Наполи», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Борзыми». В рамках матча 34-го тура Серии A «Партенопейцы» дома разошлись миром с «Ромой» (2:2).
6 мая со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра с «Удинезе».
«Болонья»
«Красно-синие» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Болоньи» за последнее время. «Борзые» со счётом 1:1 вничью сыграли на своём поле с «Удинезе».
3-го числа текущего месяца миром разошлись «Красно-синие» с «Быками» из Турина (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 2.08
- Ничья – 3.40
- Победит «Болонья» – 3.80
- Победит «Наполи» с форой -1.5 гола – 3.50
- Тотал голов больше 2.5 – 1.91
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.89
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Две победы одержали «Партенопейцы» в десяти последних матчах
- За такой же период «Борзые» взяли верх над своими соперниками в пяти встречах.
Прогноз
С коэффициентом 2.08 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Наполи». У «Лазурно-белых» есть ещё шанс занять более высокое место в итальянской Серии A, которое позволит играть в групповом этапе Лиги Европы.