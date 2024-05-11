«Балтика» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Наполи» – «Болонья», который состоится 11 мая 2024 года
«Балтика»
«Балтийцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Калининградцев» за последнее время. В полуфинале Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Балтика» выиграла в Ростове-на-Дону у местных «Жёлто-синих».
6 мая с разницей в один мяч «Балтийцы» на выезде уступили «Шмелям» из Екатеринбурга (1:2).
«Динамо» Москва
«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают третье место. Вспомним недавние матчи с участием «Динамо», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Балтикой». В полуфинале Кубка России «Путь регионов» со счётом 0:2 «Динамовцы» уступили дома московскому «Спартаку».
На прошлых выходных в матче 27-го тура чемпионата России «Бело-голубые» дома со счётом 3:2 взяли верх над «Сочинцами».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Балтика» – 2.75
- Ничья – 3.65
- Победит «Динамо» Москва – 2.50
- Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 – 1.78
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.02
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились победами «Динамовцев»
- Три победы одержали «Балтийцы» в пяти последних встречах
- За такой же период «Динамовцы» обыграли своих соперников в четырёх встречах.
Прогноз
Крайний раз «Динамовцы» играли с «Балтийцами» в феврале месяце текущего года. Тогда в товарищеской встрече «Динамики» проиграли «Калининградцам». В будущей встрече у «Динамовцев» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.50 на победу «Динамо».