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«Балтика» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

вчера, 17:33
«Балтика» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Наполи» – «Болонья», который состоится 11 мая 2024 года

«Балтика»

«Балтийцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Калининградцев» за последнее время. В полуфинале Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Балтика» выиграла в Ростове-на-Дону у местных «Жёлто-синих».

6 мая с разницей в один мяч «Балтийцы» на выезде уступили «Шмелям» из Екатеринбурга (1:2).

«Динамо» Москва

«Динамовцы» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают третье место. Вспомним недавние матчи с участием «Динамо», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Балтикой». В полуфинале Кубка России «Путь регионов» со счётом 0:2 «Динамовцы» уступили дома московскому «Спартаку».

На прошлых выходных в матче 27-го тура чемпионата России «Бело-голубые» дома со счётом 3:2 взяли верх над «Сочинцами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Балтика» – 2.75
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Динамо» Москва – 2.50
  • Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 гола – 4.30
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.78
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.02

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились победами «Динамовцев»
  • Три победы одержали «Балтийцы» в пяти последних встречах
  • За такой же период «Динамовцы» обыграли своих соперников в четырёх встречах.

Прогноз

Крайний раз «Динамовцы» играли с «Балтийцами» в феврале месяце текущего года. Тогда в товарищеской встрече «Динамики» проиграли «Калининградцам». В будущей встрече у «Динамовцев» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.50 на победу «Динамо».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Динамо
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:50
Проиграв в последнем туре в Екатеринбурге, Балтика оказалась на грани вылета. До условно-спасительного (стыки) и спасительного мест всего два и три очка соответственно, но календарь просто убийственный: Динамо, Ростов, Локомотив, да ещё Спартак в кубке для полноты картины в разгар этого безумия. Как минимум три-четыре очка здесь брать надо для сохранения каких-то шансов, желательно вообще пару побед одержать, но... опять смотрим календарь.
Гость
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