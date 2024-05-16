Порадовали не только Файзуллаев и Салтыков. Сезон в РПЛ стал богатым на открытия

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вчера, 13:07

Вратарь «Балтики» и форварды «Ростова» тоже приятно удивили.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

Фаворит в номинации, поскольку в 19 лет хорошо стартовал в серьёзном чемпионате. Также подходит под определение футбольного открытия по всем параметрам. Раньше Аббосбек выступал на родине за «Пахтакор», а теперь крошечный вингер в центре внимания скаутов больших клубов. Нельзя заявить, что Файзуллаев уже всё умеет. Например, не помог пройти «Зенит» в Кубке России во вчерашнем финальном матче Пути РПЛ . Но в РПЛ Файзуллаев хорош – 4 гола и 5 ассистов. Без него ЦСКА был бы ещё ниже в таблице.

Никита Салтыков («Крылья Советов»)

Весной «Крылья Советов» потеряли интерес к победам, хотя тренер Осинькин старался привести подопечных в чувство. Умный 19-летний вингер Салтыков классно провёл первый круг, но не забивал и не отдавал голевые передачи с конца ноября. Салтыков ищет свою позицию, пробовался в роли «десятки» и на фланге. Никита пытался играть без помощи Гарре, когда аргентинец травмировался, получилось неважно. «Локомотив» уже подписал юниора, а пока молодой россиянин привыкает играть полные матчи, набирается опыта в Самаре.

Бителло («Динамо»)

Ожидаемое открытие, поскольку помним о сумме трансфера – 10 миллионов евро. С другой стороны, более дорогой Угальде из «Спартака» открытием не стал. Вингер «Динамо» молодой исполнитель, в чемпионате России раньше не играл, так что познакомились недавно. Его включение в официальный список от РПЛ не удивляет. Бителло крутой атакующий хавбек. Может играть ещё лучше, но техника и светлая голова новичка уже пригодились москвичам по ходу сумасшедшего финиша сезона, когда можно поймать журавль в небе.

Роналдо («Ростов»)

Болгарского бразильца не включили в список от РПЛ . Роналдо сыграл всего в десяти поединках, ведь приехал в «Ростов» зимой. Но благодаря появлению такого удачного новичка атака воспряла духом. Роналдо не решает все проблемы Карпина с мячом, например, не помог пройти «Балтику» в Кубке России, хотя вышел на замену. Зато в чемпионате его можно смело назвать одним из главных открытий. Роналдо зажёг в апреле, забил 4 мяча, сделал 1 ассист. А ещё обыгрывает защитников на правом фланге, обостряет игру и сразу понял Мохеби.

Тамерлан Мусаев («Балтика»/ ЦСКА )

Мусаев не задержался в школе ЦСКА , да и в «Балтике» ему не сразу поверили. Зато в 22 года Тамерлан начал выступать в РПЛ в составе команды Игнашевича. Не баловал в Калининграде результативностью в РПЛ , но скауты и аналитики «армейцев» в него поверили. В московском клубе реализация не подводила. Мусаев работал на острие и с оттяжкой на фланг, получил качественных напарников, забил 3 мяча, сделал 2 голевые передачи. Но поскольку много внимания Файзуллаеву, то Мусаев довольствуется включением в подобный список.

Мирлинд Даку («Рубин»)

В списке от РПЛ , хотя дерзкому форварду «Рубина» больше лет, чем многим другим номинантам. Даку двадцать шесть, неплохо зажигал в Словении, а теперь форвард сборной Албании на острие «Рубина». В РПЛ у нападающего 8 голов и 4 ассиста, один из лучших в списке именно по статистике. Смело можно включать в список открытий, ведь за 1,2 миллиона евро казанцы получили форварда, который теперь будет оценен намного выше. Столичные клубы – «Динамо» и «Локомотив», присматриваются к Мирлинду, ведь это «столб», который хорошо читает игру.

Мохамед Мохеби («Ростов»)

Один из любимчиков эстетов из числа зрителей. Мохеби чередует корявые решения с невероятно техничными. Иранский оттянутый форвард дополнял игру Комличенко и Голенкова – центральных нападающих «Ростова». Карпин получил сильную тройку с Мохеби, Роналдо и Голенковым, но затем иранец травмировался. Без него стало сложнее, но когда Мохамед играл, то отвечал критериям для открытия сезона. Шесть голов, два ассиста, активное участие в создании самых опасных атак. Мохеби оказался сильным футболистом, способным расти.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Бителло и Даку в списке, так почему не включить атакующего хавбека Гарре? У него высоченные средние оценки, как у бразильца и албанца. Гарре пришёл прошлым летом, новый человек для РПЛ . Открытие первой части сезона, а дальше впечатления смазала травма бывшего игрока из школы «Манчестер Сити». Аргентинец может и должен надеяться на переезд в серьёзный богатый клуб в элитной лиге, если здоровье не помешает. А пока оставил хорошее впечатление в футболке самарского клуба, ведь обводки и удары Гарре украшают сезон в РПЛ .

Евгений Латышонок («Балтика»)

Голкиперов забывают при раздаче призов, но Латышонок спасал не только в поединке «Балтики» и «Спартака». Москвичи завершили сезон разочарованием, а у Игнашевича активная борьба в двух турнирах. Сражаются за право остаться в РПЛ , вышли в главный финал Кубка России. Евгений отразил удары игроков «Спартака», но также выделяется по разнице между ожидаемыми голами соперников и фактическим количеством пропущенных мячей в РПЛ . Очередной голкипер из школы «Краснодара». Даже если «Балтика» вылетит, Латышонок останется в РПЛ .