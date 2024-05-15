ЦСКА не будет в финале Кубка России. Промах Заболотного определил судьбу «Зенита»

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вчера, 23:15

Чемпионы РПЛ победили в серии пенальти.

Семак и Федотов доиграли до серии пенальти

Ответный матч «Зенита» и ЦСКА в Санкт-Петербурге не удался двум командам. Краска иногда сохнет увлекательнее, чем играли известные соперники. Желаем здоровья голкиперу Торопу – молодой дублер Акинфеева получил травму головы. Его заменил любитель кино Шайхутдинов. Странно, что Акинфеев остается на скамейке в решающий момент. Федотов не смог толком объяснить решение убрать легенду в запас, поэтому не исключаем дискуссии на тему игры защиты и самого ветерана.

С другой стороны, во многих командах в Кубке страны играют запасные голкиперы. Например, Кержаков сейчас основной у «Зенита», но Адамов и многие другие свежие футболисты вышли сегодня против ЦСКА . План Семака не сработал, но это не впервые черной для «Зенита» весной. Вот только петербуржцы, подставив себя неудачами в чемпионате, сохраняли хороший шанс на Суперфинал Кубка России. Оставалось дома обыграть «армейцев», которых изучили на выходных, уставив им в РПЛ .

ЦСКА снова держал удар, а петербуржцы опять медленно атаковали. Вспомним, что «армейцы» в Кубке России в группе проигрывали «Факелу», осенней версии «Балтики» по зубастости среди середняков. Но затем ЦСКА занял первое место в группе, обыграли «Ростов» и «Балтику», будущих соперников в нижней части сетки. И добрались до «Зенита». Могли встретиться с «Динамо», но команда Лички не сумела пройти Семака после победы в первом матче. Петербуржцы огорчили и «Динамо», и «Спартак».

Но спустя несколько месяцев команда в другом состоянии. Хотя Семак тасует состав, стараясь найти мотивацию в глазах игроков, функционально и морально команда объективно в плохом состоянии. Они ждут, что мяч залезет в ворота на последних минутах. Нет скорости, темпа, легкости и вариативности. ЦСКА тоже далек от стандартов чемпионского качества, но они ведь не выигрывали РПЛ пять лет подряд. Так что ставка на ничью для москвичей не постыдная, а логичный выбор москвичей.

Зато можно спорить, правильно ли поступил тренер Федотов, что не выпустил на поле Акинфеева? Речь об одном из лучших голкиперов 21 века по работе в сериях пенальти. Чем-то напоминает упрямое решение Ивича не выпускать на финал против ЦСКА год назад основного вратаря «Краснодара» Сафонова. После ничьей 0:0 в Санкт-Петербурге били пенальти. Молодой Шайхутдинов постоянно гадал и прогадал, а вот Адамову повезло. Заболотный катнул мяч настолько легко, что его смог бы поймать даже любитель.

Слабая игра ЦСКА в атаке – ещё одна причина, почему произошла серия пенальти. «Зенит» играл монотонно, но «армейцы» не сумели подловить соперника на контратаках. Федотова, который год назад взял Кубок и был вторым в РПЛ , в этом сезоне подводит несмелость. Не стоило доверять Заболотному решающий пятый удар. Нужно было подумать, кого снимать с игры по ходу матча. Также всегда награждается благородный риск. В итоге четыре московских клуба вылетели, а в финале аутсайдер РПЛ .

«Балтика» опередила Карпина и «Спартак»

Команда тренера Игнашевича в группе Кубка дважды играла против «Зенита». Огорчили чемпионов дома с разницей в один мяч, но позже проиграли 2:1 в Санкт-Петербурге. Калининградцы опередили в квартете «Ахмат» и «Крылья Советов». Дальше клуб из Калининграда выбил из Пути РПЛ «Локомотив», ведь дотерпели до серии пенальти, показали силу нервов. В следующей стадии дважды уступили ЦСКА , вылетели в Путь регионов, получили запасной шанс пройти в главный финал кубкового сезона.

В нижней части сетки аутсайдер РПЛ сыграл лучше «Ростова» и «Спартака», хотя эти клубы не избалованы финалами и трофеями. Игнашевич вышел в свой девятый для него финал Кубка страны. И это первый подобный успех для молодого тренера, в прошлом постоянно играл в решающих поединках турнира в качестве защитника «Локомотива» и ЦСКА . «Балтика» изначально была аутсайдером, жребий им не помогал, сыграли против всех московских клубов кроме «Динамо». Так что успех заслужили.

У подопечных Игнашевича есть характер. А у молодого наставника была продуктивная зима, ведь «Балтику» перестроили, заложили основы успехов на сборах. Команда скромная, но симпатичная. У них низкие шансы спастись в РПЛ , «Оренбург» и «Урал» опытнее. Но виден игровой прогресс. Игнашевич отыскал нового лидера в центре поля. Атакующий хавбек Козлов, хотя Даниле всего 19 лет, смело брал игру на себя, опускался глубоко и показывал невероятную грамотность, козыряя голевым чутьем.

Хорош Алекс Фернандес, у которого четыре гола в десяти турах РПЛ . Сохранил позиции опытный Бистрович, хорват вернулся в РПЛ , ведь раньше играл за ЦСКА . Даже белорусский нападающий Лисакович, невзирая на разочарования в прошлых клубах, неплохо смотрится под руководством молодого наставника Игнашевича. Немало симпатичных легионеров, достаточно перестановок и новый подход. «Балтика» стала смелее, но не забывает полагаться на одного из главных героев – голкипера Латышонка.

Евгений иногда допускает ошибки, ляпы есть даже у легендарного Акинфеева. Но против «Спартака», хотя команда Слишковича очень хотела в большой финал, создавая моменты, Евгений сыграл шикарно. В финале голкипер «Балтики» тоже будет важным действующим лицом. Его команда, разумеется, однозначный аутсайдер в «Лужниках». А если Игнашевичу суждено сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ , то придется думать, как соединить эти поединки с суперфиналом второго июня.