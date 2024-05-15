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ЦСКА не будет в финале Кубка России. Промах Заболотного определил судьбу «Зенита»

вчера, 23:15
Момент из матча

Чемпионы РПЛ победили в серии пенальти.

Семак и Федотов доиграли до серии пенальти

Ответный матч «Зенита» и ЦСКА в Санкт-Петербурге не удался двум командам. Краска иногда сохнет увлекательнее, чем играли известные соперники. Желаем здоровья голкиперу Торопу – молодой дублер Акинфеева получил травму головы. Его заменил любитель кино Шайхутдинов. Странно, что Акинфеев остается на скамейке в решающий момент. Федотов не смог толком объяснить решение убрать легенду в запас, поэтому не исключаем дискуссии на тему игры защиты и самого ветерана.

С другой стороны, во многих командах в Кубке страны играют запасные голкиперы. Например, Кержаков сейчас основной у «Зенита», но Адамов и многие другие свежие футболисты вышли сегодня против ЦСКА. План Семака не сработал, но это не впервые черной для «Зенита» весной. Вот только петербуржцы, подставив себя неудачами в чемпионате, сохраняли хороший шанс на Суперфинал Кубка России. Оставалось дома обыграть «армейцев», которых изучили на выходных, уставив им в РПЛ.

ЦСКА снова держал удар, а петербуржцы опять медленно атаковали. Вспомним, что «армейцы» в Кубке России в группе проигрывали «Факелу», осенней версии «Балтики» по зубастости среди середняков. Но затем ЦСКА занял первое место в группе, обыграли «Ростов» и «Балтику», будущих соперников в нижней части сетки. И добрались до «Зенита». Могли встретиться с «Динамо», но команда Лички не сумела пройти Семака после победы в первом матче. Петербуржцы огорчили и «Динамо», и «Спартак».

Но спустя несколько месяцев команда в другом состоянии. Хотя Семак тасует состав, стараясь найти мотивацию в глазах игроков, функционально и морально команда объективно в плохом состоянии. Они ждут, что мяч залезет в ворота на последних минутах. Нет скорости, темпа, легкости и вариативности. ЦСКА тоже далек от стандартов чемпионского качества, но они ведь не выигрывали РПЛ пять лет подряд. Так что ставка на ничью для москвичей не постыдная, а логичный выбор москвичей.

Зато можно спорить, правильно ли поступил тренер Федотов, что не выпустил на поле Акинфеева? Речь об одном из лучших голкиперов 21 века по работе в сериях пенальти. Чем-то напоминает упрямое решение Ивича не выпускать на финал против ЦСКА год назад основного вратаря «Краснодара» Сафонова. После ничьей 0:0 в Санкт-Петербурге били пенальти. Молодой Шайхутдинов постоянно гадал и прогадал, а вот Адамову повезло. Заболотный катнул мяч настолько легко, что его смог бы поймать даже любитель.

Слабая игра ЦСКА в атаке – ещё одна причина, почему произошла серия пенальти. «Зенит» играл монотонно, но «армейцы» не сумели подловить соперника на контратаках. Федотова, который год назад взял Кубок и был вторым в РПЛ, в этом сезоне подводит несмелость. Не стоило доверять Заболотному решающий пятый удар. Нужно было подумать, кого снимать с игры по ходу матча. Также всегда награждается благородный риск. В итоге четыре московских клуба вылетели, а в финале аутсайдер РПЛ.

«Балтика» опередила Карпина и «Спартак»

Команда тренера Игнашевича в группе Кубка дважды играла против «Зенита». Огорчили чемпионов дома с разницей в один мяч, но позже проиграли 2:1 в Санкт-Петербурге. Калининградцы опередили в квартете «Ахмат» и «Крылья Советов». Дальше клуб из Калининграда выбил из Пути РПЛ «Локомотив», ведь дотерпели до серии пенальти, показали силу нервов. В следующей стадии дважды уступили ЦСКА, вылетели в Путь регионов, получили запасной шанс пройти в главный финал кубкового сезона.

В нижней части сетки аутсайдер РПЛ сыграл лучше «Ростова» и «Спартака», хотя эти клубы не избалованы финалами и трофеями. Игнашевич вышел в свой девятый для него финал Кубка страны. И это первый подобный успех для молодого тренера, в прошлом постоянно играл в решающих поединках турнира в качестве защитника «Локомотива» и ЦСКА. «Балтика» изначально была аутсайдером, жребий им не помогал, сыграли против всех московских клубов кроме «Динамо». Так что успех заслужили.

У подопечных Игнашевича есть характер. А у молодого наставника была продуктивная зима, ведь «Балтику» перестроили, заложили основы успехов на сборах. Команда скромная, но симпатичная. У них низкие шансы спастись в РПЛ, «Оренбург» и «Урал» опытнее. Но виден игровой прогресс. Игнашевич отыскал нового лидера в центре поля. Атакующий хавбек Козлов, хотя Даниле всего 19 лет, смело брал игру на себя, опускался глубоко и показывал невероятную грамотность, козыряя голевым чутьем.

Хорош Алекс Фернандес, у которого четыре гола в десяти турах РПЛ. Сохранил позиции опытный Бистрович, хорват вернулся в РПЛ, ведь раньше играл за ЦСКА. Даже белорусский нападающий Лисакович, невзирая на разочарования в прошлых клубах, неплохо смотрится под руководством молодого наставника Игнашевича. Немало симпатичных легионеров, достаточно перестановок и новый подход. «Балтика» стала смелее, но не забывает полагаться на одного из главных героев – голкипера Латышонка.

Евгений иногда допускает ошибки, ляпы есть даже у легендарного Акинфеева. Но против «Спартака», хотя команда Слишковича очень хотела в большой финал, создавая моменты, Евгений сыграл шикарно. В финале голкипер «Балтики» тоже будет важным действующим лицом. Его команда, разумеется, однозначный аутсайдер в «Лужниках». А если Игнашевичу суждено сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ, то придется думать, как соединить эти поединки с суперфиналом второго июня.

Удачная серия пенальти против ЦСКА значит, что у «Зенита» остались шансы на «золотой дубль». Для этого нужно, чтобы «Динамо» не набрало четыре пункта в двух турах РПЛ. У «Балтики» тоже активная работа в чемпионате, важно выбраться с пятнадцатого места в зону стыков. Семак и Игнашевич – бывшие напарники по сборной, будут заняты, прежде чем найдут сильнейшего в день очередной встречи. А сегодня Заболотный проиграл «Виражу». За воротами, в которые били пенальти, находились фанаты «Зенита».

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:58
А не подстава ли это? (Заболотный)
112910415
112910415
сегодня в 13:07
Игнашевич крут !
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 09:23
Известно,что "чукча-писатель".
lotsman
lotsman
сегодня в 09:09
"......Не стоило доверять Заболотному решающий пятый удар.........."
Автор, вы матч смотрели?
happy 50
happy 50
сегодня в 08:15
Вендела и Барриоса нужно продать в первую очередь.Ребята обладают высоким классом,а вот настроя бороться уже нет.Полузащита проседает.Клаудиньо.Пускай парнишка вернется в Бразилию.Отдохнет на карнавал и поедет в актуальный чемпион.Игрок то хороший.Нестабильного Кассьеру продать в Саудовскую Аравию.Мантуан?Зачем он нужен?В этом году уже погоды не делает.Изидор.Разве сегодня от него был толк?Нападающий- голы,ну или передачи.Вот эту шестерку продать.Из-за них стагнация.Найти вратаря.Кержакова оставить как играющего тренера вратарей.Эта команда себя изжила.Чемпионами они явно уже не станут.У Ахмата еще надо выиграть,что непросто.Нужны голодные до футбола игроки.Например как Алип.Да ,он травмировал вратаря,но человек борется.Наигрывать Васильева.Найти из дубля центрофорварда и пытаться на него играть.Все равно никто не забивает.На кой черт столько легионеров,если все равно еврокубки не светят лет 15.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:08
А кто это на главном фото?
viv
viv
вчера в 23:53
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 23:44
    Тренер: Кто будет бить пенальти?
    Заболотный: Яяяяяяяяяя...

    Интерес
    Интерес
    вчера в 23:23, ред.
    Берите "выше и ширше",главная ошибка-приглашение в бывший топ-клуб России не соответствующего его статусу главного тренера и его верных помощников.
    А если ещё примитивнее-"предсмертные конвульсии" ЦСКА.Остаётся только ждать полного отторжения материала, и новых свежих ростков надежды.В принципе,это касается и "Зенита",при его частном успехе ,и вероятности,что он до главного титула всё-таки доползёт.А так тоже дохляк.
    Гость
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