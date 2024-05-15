Теперь официально. «Спартак» провалил сезон, не выиграют Кубок России

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вчера, 12:41

Уступили упрямому, но скромному сопернику.

«Балтика» в хорошей форме, но им нельзя было уступать

У «Спартака» суммарные выплаты агентам за несколько лет выше, чем в Калининграде потратили на создание целого клуба для подъема в РПЛ . Тренер Игнашевич весной работает круто, но его банда рискует повторить грустную судьбу «Тосно». Даже победа этой команды в Кубке России не спасла клуб. Сейчас РПЛ может потерять «Сочи», состав распустят в случае вылета в Первую лигу. У «Балтики» тоже нет столько денег, чтобы сохранить лучших футболистов в низшей лиге.

Но даже такой соперник обыграл «Спартак» в финале Пути регионов. Москвичи старались, однако результат огорчил. Весь сезон «красно-белых» свелся к простой задаче – сыграть в «Лужниках» в главном финале Кубка России. Понятно, что Слишкович легко мог проиграть «Зениту» или ЦСКА , они сразятся сегодня. Но когда твой соперник – «Балтика», то являешься фаворитом. «Спартак» не может кивать на форму аутсайдера, играли не против «Реала».

Даже в РПЛ «Балтика» дома потеряла очки в восьми матчах из четырнадцати, поэтому нельзя заявить о «неприступной крепости». «Спартак» очень плох на выезде в чемпионате – 10 осечек в 14 турах, но это ведь один кубковый поединок. Неужели футболистам «красно-белых» не стыдно, что получают миллионы евро, а из года в год дарят фанатам одни разочарования? Даже победа Ваноли в Кубке России – это отчасти заслуга «Динамо», Фомин не реализовал пенальти.

«Балтика» так не ошибалась, Слишкович не покинет «Спартак» с трофеем. И хотя временный тренер увидел моменты у ворот молодчины Латышонка, а команда Игнашевича по очкам в весенних турах РПЛ лишь на три пункта уступает «красно-белым», это слабые оправдания. Невероятно знаменитый и богатый клуб играл против будущего участника второй лиги. «Балтика» быстро забила, но «Спартак» не выжал один несчастный гол и серию пенальти.

«Спартак» полностью заслужил все неудачи в этом сезоне

«Красно-белые» – восьмые в РПЛ по качеству созданных моментов. Они непривычно мало пропускают, но по забитым мячам ниже «Ростова». У «Спартака», которому отдают мяч, хватает лидерских характеристик, но рядом много статистики середняка. Даже удачная смена наставника и борьба за четвертое место не отменяет всего того, что натворили футболисты и Абаскаль. Испанский тренер упустил исторический шанс выиграть чемпионат.

Состояние «Зенита» все видят. «Динамо» вышло в лидеры, но у «Спартака» четыре победы в пяти играх этого сезона против соседей. Четыре победы в пяти матчах, то есть «красно-белые» номинально недалеко от команды Лички. Потенциал есть, о нём писали до начала сезона – без иронии включали «Спартак» в число претендентов на вторую строчку. Но дальше сыграло эго испанского тренера и его любовь к необдуманным экспериментам.

Был такой профессор Карло Чиполла. Итальянец являлся специалистом в экономике. Но также обратил внимание, общаясь с коллегами из лучших университетов мира, на тему глупости. Начал исследование, подтянулись другие ученые. Оказалось, что глупые люди всюду. Речь о нобелевских лауреатах? Не все из них умные. Речь о миллиардерах или лидерах стран? Тот же результат. Глупость всюду, а её масштабы часто недооценивают.

Как и деструктивное влияние. В действиях «Спартака» времен Федуна было много неумного. У менеджеров «Лукойла», которые переживают за бизнес и подзабыли о футболе, таких решений не стало меньше. Клуб с ордой юристов отпустил Промеса в страну, где его могли задержать для экстрадиции без дорожного происшествия, после которого Квинси сбежал. Опять же, не позвонил начальству, не приказали ждать полицию.

Светил обычный штраф. Забил бы победные голы в РПЛ , ведь хулиган очень полезный футболист. Забил бы вчера дважды в ворота «Балтики», вывел в финал Кубка России. «Спартак» заслужил неудачи, поскольку отвечает одному из законов глупости профессора Чиполлы. Глупый действует во вред себе и окружающим, это его натура. Задумайтесь, скольких крутых игроков потеряла сборная страны из-за слабой организации в школе «Спартака».

В клубе не будет перемен без грамотного выбора тренера

Надо отдать их Карпину и скрестить пальцы? Лучших вариантов не видно. Иностранный тренер не получит столько власти, как бывший директор и наставник «Спартака». Карпин сразу приедет с командой, у него хороший тренерский штаб. Лучшие иностранные тренеры отказались ехать в РПЛ без еврокубков, хотя их заманивали большими деньгами. Худшие легионеры обязательно приедут, но это как защитник Дуарте. Конечно, на пике формы парагваец ничего так игрок.

Но это не Чорлука из чемпионского сезона «Локомотива». Не Ловрен в лучшем сезоне за «Зенит». И даже не Боккетти, который стал чемпионом со «Спартаком» и обещал пешком пойти в Италию в случае достижения успеха в РПЛ . Пожалуй, ключевой момент. Хотя вся лига страдает из-за нехватки класса у исполнителей, у «Спартака» провис чувствуется особенно остро. Вчера голкипер «Балтики» Латышонок встретил Игнатова и Угальде, не испугался их ударов.

Соболев неплохой форвард для команды толкового опытного тренера. Но пока такого наставника у «Спартака» нет, поэтому нет и первого места в РПЛ , или хотя бы победы в Кубке России. «Спартак», к сожалению, остается на удивление бестолковой командой. И это определение описывает их лучше всего. Умяров и Пруцев сегодня могут сыграть так, словно они из второго состава «Барселоны» – умные передачи, грамотный выбор позиции. А затем действуют как любители.

Легионерам «Спартака» тоже не хватает класса. Мотивация скачет, как и форма. Вчера у «красно-белых» было время, нашлись явные моменты, так что Слишкович прав – сами виноваты. И деньги у московского клуба имеются, ими просто не умеют распоряжаться. Одна из вечных историй в российском футболе – «Спартак» провалил сезон. А самое худшее, что снова обнадежили. Опять сотни тысяч фанатов будут наивно верить, что клуб вот-вот изменится.