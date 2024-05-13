Молодые россияне обогнали Промеса. Самые полезные футболисты сезона в РПЛ

1715621798

вчера, 20:36

Тюкавин и Глушенков тащат «Динамо» и «Локомотив».

Константин Тюкавин («Динамо») – 30 очков, 24 балла по «гол плюс пас»

Вне конкуренции по очкам, которые заполучили после его голевых действий. Двадцатиоднолетний нападающий «Динамо» действует немного прямолинейно, но эффективно. У него есть задатки крутого форварда, который хорошо смещается на оба фланга в поисках голевых передач. Тюкавин в ударе, 24 балла по сумме голов и ассистов – это невероятно много для любого сезона в РПЛ . Константин организовал голов на 30 очков, 57 % набранных «Динамо» пунктов это заслуга одного молодого человека.

Максим Глушенков («Локомотив») – 20 очков, 20 баллов по «гол плюс пас»

Когда атакующий хавбек идет на рекорд по количеству ассистов в РПЛ , то он точно полезен. Глушенков не такой безжалостный к соперникам, как Тюкавин, но из него вырастает невероятно тонкий ассистент. Пока у нападающего «Зенита» Халка рекорд по ассистам, но у Максима ещё есть шанс перебить достижение бразильца, ведь у форварда «Локомотива» 14 грамотных передач. Или, если не учитывать один мелкий рикошет – целых 15.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – 17 очков, 13 баллов по «гол плюс пас»

Сперцян может играть ещё лучше. Но отметим, что тройку самых полезных игроков сезона в РПЛ закрывают воспитанники местного футбола. Хотя Эдуард выбрал сборную Армении, родины предков, он прошел через академию «Краснодара». Хавбек заинтересовал западные клубы, и ему нужно уезжать летом, а иначе повторит ошибку бразильцев из «Зенита», которые сейчас потеряли мотивацию. Сперцяну обидно, что не вытащил «Краснодар» к досрочному чемпионству, на которое были шансы. Но Эдуард полезен, 17 очков набрали после его пасов и ударов.

Муми Нгамалё («Динамо») – 15 очков, 10 баллов по «гол плюс пас»

Победный гол Тюкавина, если передачу отдавал Нгамалё, будет засчитан двум атакующим игрокам «Динамо». Но у камерунца в любом случае шикарный показатель. Его пасы и голы принесли 15 очков ничьими и победами. Шесть из них могут стать чемпионскими, если москвичи классно проведут оставшиеся два тура. Муми спас против «Сочи» и «Балтики». Раньше к камерунскому вингеру хватало вопросов, но Личка нашел к нему подход, как к еще одному техничному и нестабильному футболисту – Карраскалю. Но Нгамалё полезнее в решающий момент.

Джон Кордоба («Краснодар») – 15 очков, 16 баллов по «гол плюс пас»

А вот здесь скорее разочаровал, чем впечатлил. У Кордобы должно быть намного больше баллов по системе «гол плюс пас». И очков мог принести «Краснодару» ещё больше, моментов у колумбийца хватало. На решающем отрезке сезона «горожан» подвел именно класс атаки. Кордоба может кивать на сомнительный уровень напарников. Тот же Кади главный мазила нового года в РПЛ . Но сам Джон недалеко убежал, опытному нападающему не хватает концентрации у чужих ворот после длительного перерыва в сезоне.

Матео Кассьерра («Зенит») – 12 очков, 19 баллов по «гол плюс пас»

Выстрелил в первом круге, а дальше «Зенит» вернулся к схеме с четверкой защитников, поэтому Кассьерра предсказуемо сбавил. Не умеет играть при плотной опеке в тройке атаки. Но даже когда Семак дополнил схему с Матео выходом ещё одного форварда, то мало что получилось. Колумбиец объяснил невнятной игрой, почему его отдали в РПЛ , а не перехватили в клуб из элитной лиги. В «Сочи» и «Зените» у форварда были как слабые, так и невероятно успешные отрезки. Но всегда речь о нескольких месяцах футбола, а затем штиль.

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – 12 очков, 15 баллов по «гол плюс пас»

Может лучше, выступает в этом сезоне неважно. ЦСКА потерял много очков по глупости, а Чалов спорил о новом контракте, поэтому на время выпадал из основы. Фёдор подписал соглашение на полгода, но намеревается уйти этим летом. Нападающий мыслями за рубежом, поэтому выступает чуть хуже? Нет, речь о профессионале. Просто атака «армейцев» нестройная, Заболотный не всегда был в ударе, а Чалов приспосабливался к игре в оттяжке, но со временем потерял темп на острие. Полезный, но далеко не лучший нападающий сезона в РПЛ .

Мирлинд Даку («Рубин») – 12 очков, 12 баллов по «гол плюс пас»

А вот здесь успех. Даку помогает «Рубину» избежать ещё одного вылета. Албанец хочет сыграть на Евро, чтобы после этого обсуждать контракт с другим клубом. Или лучше ковать железо, пока горячо? Высокий и резкий нападающий понравился многим клубам РПЛ , «Локомотив» и «Динамо» к нему присматривались. Ведь Дзюба может уйти на пенсию, а Тюкавин уехать за границу. Мирлинд заработал для «Рубина» 29 процентов очков. Шикарный результат для клуба, где много голов со стандартов, то есть авторы мячей часто разные.

Квинси Промес («Спартак») – 12 очков, 12 баллов по «гол плюс пас»

Человек, пустивший Промеса на сборы в заморские страны, лишил «Спартак» чемпионства? Можно такое допустить, так как за половину сезона Промес сделал больше полезных действий у чужих ворот, чем несколько сотен футболистов РПЛ за весь чемпионат. Хотя на Квинси висят страшные криминальные вердикты, а также сообщалось о том, что до тюрьмы убежал с места ДТП , на поле у голландца грехов меньше. Двенадцать очков заработали благодаря прямым голевым действиям Промеса. А ещё были участия в результативных атаках до последней передачи перед ударом.

Антон Миранчук («Локомотив») – 11 очков, 9 баллов по «гол плюс пас»

Для футболиста, сыгравшего лишь в 19 турах в основе, 11 набранных для команды очков – шикарный результат. Миранчук мог работать стабильнее, но в таком случае оказался бы в топ-5 вслед за братом Алексеем, который с «Аталантой» сыграет в финале Лиги Европы. Антону такое счастье не светит, но Миранчук из «Локомотива» понимает свою команду. Как и Глушенков, приносил предметную пользу решающими ударами и голевыми передачами. Если бы «железнодорожники» действовали стабильнее, то в этом сезоне тоже могли воевать за чемпионство.