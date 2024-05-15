Промах Сона определил судьбу титула в АПЛ. «Манчестер Сити» в шаге от «золота»

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вчера, 10:04

Гвардиола переписывает историю английской лиги.

«Горожане» – самая мощная команда мира

«Манчестер Сити» даже после вылета от «Реала» в серии пенальти остается самой мощной командой мира. Речь не об успешности в конкретном сезоне. Не о форме, которая меняется даже у грандов время от времени. Но на пике возможностей они загоняют всех, невзирая на учащенные ошибки в защите. С другой стороны, команда Гвардиолы не в открытом футбольном космосе, как год назад по пути к победе в Лиге чемпионов.

В концовке матча против неудобного «Тоттенхэма» у лидера соперника Сона был выход один на один. В воротах к тому моменту находился запасной голкипер Ортега, Эдерсона заменили во втором тайме. Один гол мог перевернуть расклад, ведь ничья оставляла «Арсеналу» шанс на чемпионство. Но Ортега грамотно вышел из ворот, а Сон ошибся – опытный южнокореец не пробил в ближний угол. Важнейший сейв сезона.

Богатые «Челси» и МЮ давно вне борьбы. «Тоттенхэм» не тянет на чемпионство. А реакция их фанатов – они вчера болели за победу «Манчестер Сити», указывает на местечковость. Им важнее, чтобы «Арсенал» не выиграл первое чемпионство за двадцать лет, чем собственный успех против сложного, но невезучего на стадионе «шпор» соперника. Когда радуешься поражению своей команды, то ты не чемпион по духу.

Остаются «Ливерпуль» и «Арсенал», но они не выше нынешней добротной версии «Манчестер Сити». Конечно, команда Гвардиолы не в фазе нынешнего «Зенита», где пытаются денежной надбавкой удержать лидеров. Но даже такие «горожане» заслужили титул. Холанд провел противоречивый сезон, но забил 27 голов, лучший снайпер сезона в АПЛ . Де Брюйне может покинуть Европу, но сделал десять голевых передач.

Вчера именно Кевин открылся на линии офсайда и катнул мяч на пустые ворота Холанду. А второй мяч Эрлингу подарил другой бельгиец – новичок «Манчестер Сити» Доку, заработавший пенальти. Техничный малыш грамотно наткнулся на защитника. И хотя за несколько минут до этого Сон мог сравнять счет, получили дубль Холанда после всего пяти ударов «горожан» в створ чужих ворот и чемпионскую победу фаворита.

Родри и Фоден заработали четвёртое «золото»

Гвардиола заслужил рекордный четвертый титул подряд, потому что у него фантастически сильные футболисты. Как команда «Манчестер Сити» может больше, и вылет от «Реала» это доказывает. Как и проблемы по ходу английского сезона, 10 ничьих и поражений. Но индивидуальные выступления исполнителей выше всяких похвал. У испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри 49 матчей АПЛ без поражений подряд.

Формально ответная игра с «Реалом» это ничья, так что во всех турнирах уже 72 таких поединка. Статистика, которая хорошо подчеркивает силу «Манчестер Сити». Умный испанец должен не проиграть ещё в восьми турах АПЛ , чтобы побить рекорд Сола Кэмпбелла, перебежчика из «Тоттенхэма» в «Арсенал». Спустя много лет судьба соседей снова переплелась. И хотя «шпоры» провели неплохой матч, они проиграли 0:2.

«Астон Вилла» празднует первый в истории выход в Лигу чемпионов, бывший победитель Кубка чемпионов возвращается в турнир в новом формате. «Тоттенхэм» без учета xG пенальти создал не меньше моментов, чем «Манчестер Сити». Но класс гостей выше. Фоден вчера не забил, но поучаствовал в голевых атаках. У Фила 17 голов и 8 ассистов в АПЛ , один из полноправных героев сезона. Напомним, ему всего 23 года.

«Манчестер Сити» держит марку, фишки Гвардиолы копируют коллеги. Переход от тройки к четверке защитников – гибридная модель, набрала популярности. Конечно, без Стоунза в основе такой подход работает иначе. Но появление Аке, Ковачича и Альвареса в разных линиях создает схемы, которые вдохновляют тактических талантов по всему миру. Речь о невероятно мощной команде, которой точно не стыдно уступить.

«Арсеналу» и остальным не стоит отчаиваться

Жизнь не состоит из одних побед. Но также не состоит только из поражений. Так может думать только уставший или нездоровый мозг в конкретный момент. Общая картина в 99 % случаев чуть лучше. Роковой процент оставим на трагические истории, но футбол – это не вопрос жизни и смерти, а развлечение. Поэтому новому тренеру «Ливерпуля» надо с любовью подойти к исправлению игры «красных».

Ему надо питаться силой трибун и наслаждаться творчеством. Артете тоже пора выключить счетчик очков и излишнюю осторожность, подкорректировать состав и отметить для себя прогресс. «Арсенал» стал командой мирового класса. А это значит, что после двух проигранных «Манчестер Сити» гонок «канонирам» надо идти за титулом. Сейчас остался один тур, но вряд ли «Вест Хэм» переиграет Гвардиолу.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» выступают настолько ниже своих финансовых возможностей, что нельзя исключать их рывок в новом сезоне. И хотя руководство клубов делает всё, чтобы чемпионский прогресс не наступил – назначили Почеттино и не уволили тен Хага соответственно, смешно называть АПЛ «скучной лигой» на основании четырех титулов одной команды. Да и не забывайте о важном суде.

Сто пятнадцать случаев предполагаемых финансовых махинаций это серьезнее, чем проступки «Эвертона». Поэтому «Манчестер Сити» в любой момент может начать сезон не только без парочки прошлых чемпионств – их отберут и передадут вторым в таблице, но и стартовать в новом чемпионате с отрицательным количеством очков. Чиновники не смогут вечно испуганно бегать от вердиктов в делах.

Пусть клуб выбирал спорные и вряд ли законные методы, команда у Гвардиолы объективно интересная. Не такая, как пару лет назад, тогда были свежее. Зато сейчас появляются новые люди. Хорват Гвардиол после стартовой неудачи разыгрался. Фоден в пятерке лучших футболистов мира. Альвареса не стоит недооценивать, уникальный игрок, магнит для трофеев. Холанд отдохнет летом и станет ещё опаснее.