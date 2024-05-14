«Ливерпуль» снова оступился. У «Виллы» – 2 гола за 4 минуты, «красные» ужасно прощаются с Клоппом

1715672165

вчера, 10:36

Матч с 6 голами и автоголом на 64-й секунде.

Подходили к игре с ужасной статистикой

Мерсисайдцы разваливаются на глазах, хотя недавно были на коне. Подопечные Юргена Клоппа заскочили в лидеры Премьер-Лиги, когда «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Но после начался ужасный отрезок. Команда в промежутке между 32-м и 36-м турами одержала только 2 победы – 4:2 с «Тоттенхэмом» и 3:1 с «Фулхэмом». В то же время очки у «красных» отбирали «Вест Хэм», МЮ , а «Пэлас» с «Эвертоном» вообще добились победы. Непозволительный график для команды, которая борется за чемпионство.

Вполне ожидаемо мерсисайдцы самоустранились из чемпионской гонки, оставив «Сити» и «Арсенал» наедине (математических шансов лишились после поражения «Фулхэма» от «небесно-голубых»). На этом фоне команде требовался хоть какой-то повод для оптимизма – Клопп попытался зацепиться за победу над «Тоттенхэмом» и хвалил атаку «красных»:

Мы были хороши практически во всех областях в атаке. Отличные передачи. Так много всего было хорошего. Мы сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра. Голы были потрясающие.

Это требовалось, чтобы прервать падение и удачно хотя бы закрыть сезон. Но этого сделать не удаётся.

Космическое невезение в ключевых моментах

Игра с «Виллой» началась феерически – с автогола вратаря хозяев на 64-й секунде. Простая атака «Ливерпуля», прострел Эллиотта на Диаса. Его прервал Мартинес – правда, не зафиксировал мяч и пустил его в ворота.

Начинать с +1 – это всегда хорошо, но почти сразу прозвучали тревожные звоночки. С продвижением у «красных» не возникало проблем – мяч ходил быстро, отлично обостряли. Проблемы были в стадии завершения. Уже к 10-й минуте гости создали два момента (дальний удар Салаха в первом случае, заброс от него же – во втором). Сначала подвела точность, потом – не выдержанная линия офсайда и штанга (Диас был вне игры, Гакпо не смог замкнуть).

«Ливерпуль» регулярно создавал остроту на чужой половине, в том числе за счёт дальних ударов – забить не удалось ни Александеру-Арнольду, ни Нуньесу, ни Гомесу, ни МакАллистеру. Другой ключевой эпизод смазал Луис Диас, попавший в офсайд. Мерсисайдцы разогнали быструю атаку – МакАллистер увидел разрыв в линии обороны «Виллы» и отдал на Луиса. Вингер дождался смещения крайнего защитника Люки Диня и пасовал на свободное пространство, куда врывались Салах и Эллиотт. После удара Мохамеда выяснилось, что колумбиец оказался вне игры.

Реализуй «красные» хотя бы один из них, преимущество, было бы более весомым. На финишном отрезке команду затрясло – и форы в 2 мяча не хватило.

«Вилла» проявила недостаток «Ливерпуля»

Гегенпрессинг впечатляет, когда структуру составляют опытные исполнители, когда она отлажена. Потому что от всех на поле требуется высочайшая физическая подготовка, быстрота реакций, молниеносные переключения. Тогда это машина, которая сразу вступает в отбор после потери мяча – и эффективна в таком рисунке. Если же структура не отлажена, а игроки не обладают должной подготовкой и опытом, это фатально. Тем более если соперник умеет в быстрые атаки.

В этой игре сошлись оба фактора. В моменте с первым голом «Виллы» дело в неудачном отскоке. Но, во-первых, показательно, как за счёт него «львы» получили преимущество на чужой половине. А во-вторых, в финальной стадии атаки гости слишком вжались в штрафную – и забыли о втором темпе. Никто не опекал Тилеманса.

Позже возникали острейшие моменты на 21-й, 43-й минутах – хозяевам давали достаточно пространства, как только они проходили первую линию прессинга. И здесь важно сказать о козыре «львов» при Унаи Эмери. Команда отлично расставляется при быстрых атаках. Отсюда гол на 52-й минуте – правда, отменённый. Или эпизод на 69-й. «Вилла» накрывает соперника в прессинге, МакГинн мгновенно отдаёт на Диаби – француз задавал ширину атаке. Тот на свободном пространстве уже ворвался в штрафную и пасовал под удар Дзаньоло.

Уже на 85-й минуте «красных» снова накрыли в начальной стадии атаки – Чемберс накрыл МакАллистера, отскок подкараулил Дуран и сократил отставание. А спустя минуту после очередного гола «Ливерпуля» из офсайда хозяевам помогло фантастическое подправление от того же Дурана – он быстро подстроился под жёсткий пас Диаби. Так из 3 очков «красные» смогли унести только одно.

Сказка превращается в кошмар

Клопп по итогам встречи остался недоволен игрой «Ливерпуля» в обороне – команда слишком много позволяла сопернику:

Победа ускользнула от нас. Соперник слишком много создавал, они слишком часто оказывались в нашей штрафной, и мы внесли коррективы. Затем мы допустили ошибку. Они сравняли счет, и я даже не понял, как это случилось. Сегодня ребята показали выдающийся характер, учитывая нашу ситуацию. Мы хотели победить. При счете 3:2 было очень непросто.

От второго абзаца – очень много боли. Только вдуматься – это предпоследний матч Юргена во главе «Ливерпуля». Остался один тур, в игре с «Вулверхэмптоном» немец попрощается с «Энфилдом». И вместо красочного прощального марша команда попадает в пике.

На самом деле это объективное положение дел. Мерсисайдцы недавно перестроились, костяк только обрастает мясом и набирается опыта – в первый же год после перестройки чемпионами не становятся. Даже за медали борются редко. И объективно у команды отличные перспективы. Но от отката, который приходится на период прощания, больно. Не должны так проходить последние игры для Клоппа. А «Вилла» может занести игру себе в актив – отличные извинения после вылета из ЛК от «Олимпиакоса».