«Челси» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Борнмут», который состоится 19 мая 2024 года
«Челси»
«Пенсионеры» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на шестой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Синих» за последнее время. На прошлых выходных с разницей в один мяч «Пенсионеры» на выезде взяли верх над «Лесниками» (3:2).
15 мая со счётом 2:1 «Челси» в гостях выиграл у «Брайтона».
«Борнмут»
«Вишни» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают одиннадцатое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Пенсионерами», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Борнмута». В сухую, пропустив три гола, «Вишни» потерпели поражение от «Канониров» в рамках матча 36-го тура чемпионата.
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Брентфорд» выиграл у «Борнмута» на выезде.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.48
- Ничья – 5.60
- Победит «Борнмут» – 5.40
- Победит «Челси» с форой -1.5 гола – 2.03
- Тотал голов больше 4.5 – 2.16
- Тотал голов меньше 4.5 – 1.64
Статистика
- Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Четыре победы одержали «Пенсионеры» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Вишни» выиграли в двух встречах.
Прогноз
В будущей игре компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Челси» с коэффициентом 1.48. Теоретические шансы у «Пенсионеров» занять пятое место, которое позволяет попасть в групповой этап Лиги Европы, всё ещё остаются. Три очка с большой долей вероятности «Синие» наберут.