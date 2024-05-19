«Челси» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.05.2024)

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вчера, 14:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Борнмут», который состоится 19 мая 2024 года

«Челси»

«Пенсионеры» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на шестой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Синих» за последнее время. На прошлых выходных с разницей в один мяч «Пенсионеры» на выезде взяли верх над «Лесниками» (3:2).

15 мая со счётом 2:1 «Челси» в гостях выиграл у «Брайтона».

«Борнмут»

«Вишни» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают одиннадцатое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Пенсионерами», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Борнмута». В сухую, пропустив три гола, «Вишни» потерпели поражение от «Канониров» в рамках матча 36-го тура чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Брентфорд» выиграл у «Борнмута» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.48

Ничья – 5.60

Победит «Борнмут» – 5.40

Победит «Челси» с форой -1.5 гола – 2.03

Тотал голов больше 4.5 – 2.16

Тотал голов меньше 4.5 – 1.64

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «Пенсионеры» в пяти крайних матчах

За такой же период «Вишни» выиграли в двух встречах.

Прогноз

В будущей игре компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Челси» с коэффициентом 1.48. Теоретические шансы у «Пенсионеров» занять пятое место, которое позволяет попасть в групповой этап Лиги Европы, всё ещё остаются. Три очка с большой долей вероятности «Синие» наберут.