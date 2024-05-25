«Аргентинос Хуниорс» – «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Аргентинос Хуниорс» – «Ривер Плейт», который состоится 25 мая 2024 года
«Аргентинос Хуниорс»
«Красные жуки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Аргентины занимают восемнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды «Аргентинос Хуниорс». В рамках матча 5-го тура группового этапа Южноамериканского кубка со счётом 4:0 «Коринтианс» выиграл у «Красных жуков».
21 мая в сухую, пропустив три гола, «Аргентинос Хуниорс» проиграл на выезде «Расингу» в матче 2-го тура чемпионата (0:3).
«Ривер Плейт»
Вторую строчку турнирной таблицы аргентинской Примеры занимает «Полоса» после двух туров текущего сезона. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием клуба «Ривер Плейт» за последнее время. С уверенным счётом 3:0 «Миллионеры» выиграли у «Бельграно» в матче прошлого тура чемпионата.
В 1/16 Кубка Аргентины после серии пенальти «Полоса» проиграла команде «Темперлей».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аргентинос Хуниорс» – 4.10
- Ничья – 3.55
- Победит «Ривер Плейт» – 1.87
- Победит «Ривер Плейт» с форой -1.5 гола – 3.15
- Тотал голов больше 2.5 – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.83
Статистика
- Только одну победу одержали «Красные жуки» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Ривер Плейт» выиграл в трёх встречах
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют — да.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу команды «Ривер Плейт» с коэффициентом 1.87. После поражения в Кубке Аргентины «Миллионеры» по-спортивному злые и возьмут верх над соперником в будущей встрече.