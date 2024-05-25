«Аргентинос Хуниорс» – «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

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вчера, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Аргентинос Хуниорс» – «Ривер Плейт», который состоится 25 мая 2024 года

«Аргентинос Хуниорс»

«Красные жуки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Аргентины занимают восемнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды «Аргентинос Хуниорс». В рамках матча 5-го тура группового этапа Южноамериканского кубка со счётом 4:0 «Коринтианс» выиграл у «Красных жуков».

21 мая в сухую, пропустив три гола, «Аргентинос Хуниорс» проиграл на выезде «Расингу» в матче 2-го тура чемпионата (0:3).

«Ривер Плейт»

Вторую строчку турнирной таблицы аргентинской Примеры занимает «Полоса» после двух туров текущего сезона. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием клуба «Ривер Плейт» за последнее время. С уверенным счётом 3:0 «Миллионеры» выиграли у «Бельграно» в матче прошлого тура чемпионата.

В 1/16 Кубка Аргентины после серии пенальти «Полоса» проиграла команде «Темперлей».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аргентинос Хуниорс» – 4.10

Ничья – 3.55

Победит «Ривер Плейт» – 1.87

Победит «Ривер Плейт» с форой -1.5 гола – 3.15

Тотал голов больше 2.5 – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 – 1.83

Статистика

Только одну победу одержали «Красные жуки» в пяти крайних матчах

За такой же период «Ривер Плейт» выиграл в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют — да.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу команды «Ривер Плейт» с коэффициентом 1.87. После поражения в Кубке Аргентины «Миллионеры» по-спортивному злые и возьмут верх над соперником в будущей встрече.