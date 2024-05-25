«Ньюэллс Олд Бойс» – «Дефенса и Хустисия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Ньюэллс Олд Бойс» – «Дефенса и Хустисия», который состоится 25 мая 2024 года
«Ньюэлс Олд Бойс»
«Прокажённые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Аргентины занимают пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красно-чёрных» за последнее время. С минимальным счётом в 1/16 Кубка Аргентины «Ньюэллс Олд Бойс» взял верх над командой «Депортиво Риестра».
22 мая со счётом 1:0 «Велес Сарсфилд» обыграл «Прокажённых» во 2-ом туре чемпионата.
«Дефенса и Хустисия»
«Жёлто-зелёные» после двух туров текущего месяца находятся на двадцать четвёртой строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с клубом «Дефенса и Хустисия». 15-го числа текущего месяца со счётом 1:1 «Жёлто-зелёные» раскатали ничью с колумбийской командой «Медельин» в рамках матча 5-го тура группового этапа Южноамериканского кубка.
На прошлых выходных с таким же счётом «Дефенса и Хустисия» сыграла вничью с командой «Химнасия и Эсгрима».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 1.83
- Ничья – 3.35
- Победит «Дефенса и Хустисия» – 4.70
- Победит «Ньюэллс Олд Бойс» с форой -1.5 гола – 3.20
- Тотал голов больше 2.5 – 2.25
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.60
Статистика
- Три поражения потерпели «Прокажённые» в десяти крайних матчах
- За такой же период «Жёлто-зелёные» проиграли в четырёх встречах
- «Дефенса и Хустисия» выиграла в трёх очных матчах из пяти крайних.
Прогноз
С коэффициентом 1.83 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Дефенса и Хустисия». Не без труда, но в будущей встрече «Красно-чёрные» одержат победу над оппонентом.