«Ньюэллс Олд Бойс» – «Дефенса и Хустисия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

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вчера, 14:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Ньюэллс Олд Бойс» – «Дефенса и Хустисия», который состоится 25 мая 2024 года

«Ньюэлс Олд Бойс»

«Прокажённые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Аргентины занимают пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Красно-чёрных» за последнее время. С минимальным счётом в 1/16 Кубка Аргентины «Ньюэллс Олд Бойс» взял верх над командой «Депортиво Риестра».

22 мая со счётом 1:0 «Велес Сарсфилд» обыграл «Прокажённых» во 2-ом туре чемпионата.

«Дефенса и Хустисия»

«Жёлто-зелёные» после двух туров текущего месяца находятся на двадцать четвёртой строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с клубом «Дефенса и Хустисия». 15-го числа текущего месяца со счётом 1:1 «Жёлто-зелёные» раскатали ничью с колумбийской командой «Медельин» в рамках матча 5-го тура группового этапа Южноамериканского кубка.

На прошлых выходных с таким же счётом «Дефенса и Хустисия» сыграла вничью с командой «Химнасия и Эсгрима».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 1.83

Ничья – 3.35

Победит «Дефенса и Хустисия» – 4.70

Победит «Ньюэллс Олд Бойс» с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 – 1.60

Статистика

Три поражения потерпели «Прокажённые» в десяти крайних матчах

За такой же период «Жёлто-зелёные» проиграли в четырёх встречах

«Дефенса и Хустисия» выиграла в трёх очных матчах из пяти крайних.

Прогноз

С коэффициентом 1.83 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Дефенса и Хустисия». Не без труда, но в будущей встрече «Красно-чёрные» одержат победу над оппонентом.