«Аталанта» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Торино», который состоится 26 мая 2024 года
«Аталанта»
«Бергамо Кальчо» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает за тур до окончания текущего сезона пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. В сухую, забив два гола, «Чёрно-синие» выиграли у «Лечче» на выезде в рамках матча 37-го тура чемпионата.
22 мая в финальном матче Лиги Европы со счётом 3:0 «Аталанта» выиграла у леверкузенского «Байера».
«Торино»
«Гранатовые» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Торино», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Быками». В позапрошлом туре чемпионата Италии со счётом 2:1 «Торино» выиграло у «Вероны».
На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Гранатовые» одержали победу над миланскими «Дьяволами» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 3.70
- Ничья – 3.65
- Победит «Торино» – 2.04
- Победит «Торино» с форой -1.5 гола – 3.40
- Тотал голов больше 2.5 – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.92
Статистика
- Четыре победы одержала «Аталанта» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Торино» выиграло у своих соперников в двух футбольных поединках
- Девять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С большой долей вероятности не меньше трёх голов будет забито в предстоящем матче. В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.88.