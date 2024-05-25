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«Аталанта» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.05.2024)

вчера, 15:27
«Аталанта» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Торино», который состоится 26 мая 2024 года

«Аталанта»

«Бергамо Кальчо» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает за тур до окончания текущего сезона пятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. В сухую, забив два гола, «Чёрно-синие» выиграли у «Лечче» на выезде в рамках матча 37-го тура чемпионата.

22 мая в финальном матче Лиги Европы со счётом 3:0 «Аталанта» выиграла у леверкузенского «Байера».

«Торино»

«Гранатовые» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Торино», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Быками». В позапрошлом туре чемпионата Италии со счётом 2:1 «Торино» выиграло у «Вероны».

На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Гранатовые» одержали победу над миланскими «Дьяволами» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 3.70
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Торино» – 2.04
  • Победит «Торино» с форой -1.5 гола – 3.40
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.88
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

  • Четыре победы одержала «Аталанта» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Торино» выиграло у своих соперников в двух футбольных поединках
  • Девять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С большой долей вероятности не меньше трёх голов будет забито в предстоящем матче. В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.88.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Аталанта
Все комментарии
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вчера в 15:32
В общем, всех все устроит, если Торино наберет 3 очка, Аталанта спустится на 6-ое место после игры с Фиорентиной через 10 дней, а Италия запустит в еврокубки колоссальную ватагу клубов от своей страны. Уверен, что через небольшой верх гостей здесь стоит играть, тем более они куда более свежи, мотивированы на этот матч, да к тому же после гулянок от Аталанты ничего серьезного ждать на поле не стоит, как и основа вряд ли выйдет у Гасперини.
Гость
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