Промах «Челси», лот на аукционе и подопечный Слуцкого. Лучшие трансферы Клоппа в «Ливерпуле»

1715865282

вчера, 16:14

Юрген уходит, пора подвести итоги.

На пустой фанатской трибуне «Энфилд Роуд» фотограф «Ливерпуля» заметил мужчину в кепке. Клопп пришел на великий стадион постоять в тишине, вспомнить прошлое. Ностальгия и сентиментальность становятся спутниками человека с возрастом, когда привыкает к тяжелым потерям. Молодые чаще живут одним днем, а Клоппу есть что вспомнить. Например, лучшие трансферы «Ливерпуля» за всё время с немецким наставником. Соперники подшучивают, что трофеев меньше, чем хотелось бы «красным», зато в игроков попадали идеально.

Мохамед Салах, вингер, 42 млн евро

Незачем тянуть кота за хвост, это лучшая сделка «Ливерпуля» последних лет. Забавно, что Клопп просил подписать Юлиана Брандта, а Майкл Эдвардс – бывший спортивный директор, которого сейчас вернули на пост главного босса, предложил Салаха. В АПЛ помнили неудачу египтянина в «Челси». В «Базеле» и «Роме» вингер играл лучше, но никто не мог представить настолько высокую результативность Мохамеда в «Ливерпуле». Оказалось, что это его команда. И в ближайшие недели решат, что выгоднее. Взять деньги шейхов или сохранить лидера? Но если уйдет за космическую сумму, то на прощание тоже принесет пользу.

Вирджил ван Дейк, центрбек, 85 млн евро

Гвардиола считал, что голландец уже игрок «Манчестер Сити». А затем пришел Клопп и предложил безумные 85 млн евро на трансферном аукционе. Многие посчитали такую сумму за защитника «Селтика» и «Саутгемптона» слишком большой, но теперь вопросы сняты. После Каннаваро, который взял «Золотой мяч» в 2006-м, ни один центральный защитник не был ближе к призу, чем ван Дейк. Вирджил заслужил обойти Месси, но фанаты Лионеля отобрали у голландца награду. А вот на поле чаще всего отбирает именно ван Дейк, один из лучших защитников поколения, поскольку остается королем воздуха, шикарно работает один в один и выделяется физическими качествами.

Эндрю Робертсон, латераль, 9 млн евро

А вот и бывший подопечный Слуцкого, с которым успели познакомиться в «Халл Сити». Но шотландский левый латераль быстро заинтересовал «Ливерпуль», заплатили всего 9 млн евро. В результате стал полноправной легендой клуба. Также одним из самых лучших ассистентов среди защитников в истории АПЛ , выше только его коллега Александер-Арнольд. Энди по праву высоко в рейтинге лучших покупок Клоппа, причем его грамотная игра обязательно пригодится следующему наставнику «Ливерпуля». «Красные» селят тренеров в один дорогой дом, так что Арне Слот уже знает, куда сможет пригласить команду на барбекю, а футболисты без труда будут ориентироваться в гостях у главного тренера.

Алиссон Беккер, вратарь, 62.5 млн евро

Шикарно выступал за «Рому», особенно в матчах против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Не удивляет, что «Ливерпуль» заинтересовался ещё одним футболистом из Рима после Салаха. Алиссон тоже не подвел в Англии. Хотя у бразильца немецких кровей бывали обидные ошибки, речь о голкипере, который может на последних минутах вырвать победу, забив победный гол после стандарта. У Беккера полно шикарных матчей в АПЛ . В еврокубках голкипер часто выручал команду, ведь латерали «Ливерпуля» любят атаку, а ван Дейк обычно сильнее напарника в центре обороны. Без Алиссона нельзя представить себе успешный «Ливерпуль». Резервист Келлехер молодец, но Беккер круче.

Садио Мане, вингер, 41.2 млн евро

Фирмино из «Хоффенхайма» подписали до приезда Клоппа. Юрген лишь взял «десятку» из Бразилии и превратил в идеального ложного форварда. Сейчас с Дарвином Нуньесом так не получается, хотя в «Бенфике» уругваец играл не только на острие атаки. А вот слева, где Диас, раньше действовал сенегалец Мане. Садио стал легендой «Ливерпуля». И хотя сейчас репутация подмочена – не заиграл в «Баварии», где завидовали его зарплате, и взял в жены вчерашнюю школьницу, что странно для взрослого мужика, на поле «Энфилд Роуд» вингер был крут.

Фабиньо, центрхав, 45 млн евро

Грустно, что столько великих игроков «Ливерпуля» завершают свой путь в Саудовской Аравии, где местный царек может начать хлестать футболиста, как когда-то барин хлестал своего раба. Хорошо хоть на породистых собак или лошадей игроков пока не меняют. Фабиньо классно смотрелся в «Монако», когда закрывал не только центр поля, но также правый фланг. А затем проявил себя в «Ливерпуле», где Клопп раскрыл его талант читать игру в середине поля. Гегенпрессинг Юргена строился на чутье линии атаки и умных хавбеках, вроде Фабиньо.

Джорджиньо Вейналдум, хавбек, 27.5 млн евро

Пожалуй, не стоило спешить расставаться с голландским хавбеком. В ПСЖ и «Роме» полузащитнику не везло, получал травмы. Но так порой случается после отъезда из команды, в которой Вейналдум смотрелся как влитой. Важнейший человек по пути создания камбэка против «Барселоны». Заслуженный мастер работы в центре поля рядом с капитаном Хендерсоном и Фабиньо. Теперь время молодых МакАллистера и Собослаи. Но если бы Джорджиньо вместо заработков в пустыне в 33 года передавал свои знания звездочкам АПЛ , хуже бы никому не стало.