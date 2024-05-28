«Будё-Глимт» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» – «Саннефьорд», который состоится 29 мая 2024 года
«Будё-Глимт»
«Глимт» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии находится на первой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Жёлтых» за последнее время. В рамках матча 9-го тура Элитсерии с минимальным счётом «Будё-Глимт» на выезде проиграл «Хам-Каму».
24 мая со счётом 2:2 вничью сыграли «Жёлтые» с командой КФУМ Осло.
«Саннефьорд»
«Ребята» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии занимают предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Саннефьорда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлтыми». Три поражения к ряду потерпели «Красно-синие». В сухую, пропустив три гола, «Ребята» потерпели поражение от «Викингов».
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Хёугесунн» выиграл у «Саннефьорда».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Будё-Глимт» – 1.27
- Ничья – 6.80
- Победит «Саннефьорд» – 9.00
- Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола – 1.69
- Тотал голов больше 3.5 – 1.89
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.91
Статистика
- Три победы одержали «Жёлтые» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Саннефьорд» выиграл своих соперников в двух встречах
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру.
Прогноз
В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.69. С разницей в пару мячей, как минимум, «Жёлтые» выиграют у «Саннефьорда» в предстоящем матче.