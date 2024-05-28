«Будё-Глимт» – «Саннефьорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

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вчера, 17:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» – «Саннефьорд», который состоится 29 мая 2024 года

«Будё-Глимт»

«Глимт» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии находится на первой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Жёлтых» за последнее время. В рамках матча 9-го тура Элитсерии с минимальным счётом «Будё-Глимт» на выезде проиграл «Хам-Каму».

24 мая со счётом 2:2 вничью сыграли «Жёлтые» с командой КФУМ Осло.

«Саннефьорд»

«Ребята» на сегодняшний день в турнирной таблице Элитсерии занимают предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Саннефьорда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Жёлтыми». Три поражения к ряду потерпели «Красно-синие». В сухую, пропустив три гола, «Ребята» потерпели поражение от «Викингов».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Хёугесунн» выиграл у «Саннефьорда».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.27

Ничья – 6.80

Победит «Саннефьорд» – 9.00

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола – 1.69

Тотал голов больше 3.5 – 1.89

Тотал голов меньше 3.5 – 1.91

Статистика

Три победы одержали «Жёлтые» в пяти крайних матчах

За такой же период «Саннефьорд» выиграл своих соперников в двух встречах

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.69. С разницей в пару мячей, как минимум, «Жёлтые» выиграют у «Саннефьорда» в предстоящем матче.