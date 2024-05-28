«Мьёльбю» – «Хеккен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Мьёльбю» – «Хеккен», который состоится 29 мая 2024 года
«Мьёльбю»
«Жёлто-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Швеции находятся на пятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Мьёльбю» за последнее время. С минимальным счётом «Жёлто-чёрные» на выезде проиграли «Гётеборгу» в матче 10-го тура чемпионата.
25 мая с разницей в два гола «Мьёльбю» дома уступил «Юргордену» (1:3).
«Хеккен»
«Осы» на данный момент в турнирной таблице Аллсвенсканы занимают шестое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием команды «Хеккен». В рамках матча 10-го тура чемпионата Швеции «Осы» дома раскатали ничью с командой «Мальмё» (2:2).
На прошлых выходных со счётом 0:3 «Хеккен» проиграл на выезде ГАИСу.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мьёльбю» – 2.55
- Ничья – 3.45
- Победит «Хеккен» – 2.70
- Победит «Мьёльбю» с форой -1.5 гола – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.15
Статистика
- Две победы одержали «Жёлто-чёрные» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Осы» также выиграли в двух встречах
- Три очных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 3.45 на ничью. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.