«Дроэда Юнайтед» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

1717091761

30 мая 2024, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Шемрок Роверс», который состоится 31 мая 2024 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Турков» за последнее время. С разницей в один мяч «Дроэда Юнайтед» проиграла дома клубу «Голуэй Юнайтед» в рамках матча 16-го тура Премьер-дивизиона (2:3).

23 мая со счётом 4:2 «Дроги» уступили на выезде команде «Уотерфорд Юнайтед».

«Шемрок Роверс»

«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Роверса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Дроэдой». Дома с минимальным счётом «Шемрок» выиграл у «Красно-белой армии» из Дерри.

24-го числа текущего месяца «Роверс» на своём поле проиграл «Шелбурну».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 6.20

Ничья – 4.40

Победит «Шемрок Роверс» – 1.51

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 2.28

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Две победы одержала «Дроэда» в пяти крайних матчах

За такой же период «Шемрок Роверс» выиграл в трёх встречах

«Дроги» не забили ни одного гола в ворота «Обручей».

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Шемрок Роверс» с коэффициентом 1.51. В двух крайних очных встречах «Обручи» разгромили «Дроэду». Будущая встреча не станет исключением.