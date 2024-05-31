«Акурейри» – «Акранес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Акурейри» – «Акранес», который состоится 1 июня 2024 года
«Акурейри»
«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Исландии находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Акурейри», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Акранесом». С разницей в пару мячей «Жёлто-синие» выиграли у «Филкира» в рамках матча 7-го тура Лучшего дивизиона (4:2).
На прошлых выходных со счётом 5:0 «Стьярнан» разгромил команду «Акурейри».
«Акранес»
«Жёлто-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице Лучшего дивизиона занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Акранеса» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью сыграли «Жёлто-чёрные» с «Фрамом».
25 мая с минимальным счётом «Акранес» дома уступил «Викингуру» из Рейкьявика.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Акурейри» – 2.19
- Ничья – 4.00
- Победит «Акранес» – 2.90
- Победит «Акурейри» с форой -1.5 гола – 3.60
- Тотал голов больше 2.5 – 1.45
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.60
Статистика
- Два поражения потерпели «Жёлто-синие» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Акранес» проиграл своим соперникам в трёх встречах
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей.
Прогноз
В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.45 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Скорее всего, не меньше трёх голов на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке.