«Акурейри» – «Акранес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

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вчера, 20:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Лучшего дивизиона чемпионата Исландии «Акурейри» – «Акранес», который состоится 1 июня 2024 года

«Акурейри»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Исландии находятся на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Акурейри», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Акранесом». С разницей в пару мячей «Жёлто-синие» выиграли у «Филкира» в рамках матча 7-го тура Лучшего дивизиона (4:2).

На прошлых выходных со счётом 5:0 «Стьярнан» разгромил команду «Акурейри».

«Акранес»

«Жёлто-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице Лучшего дивизиона занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Акранеса» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью сыграли «Жёлто-чёрные» с «Фрамом».

25 мая с минимальным счётом «Акранес» дома уступил «Викингуру» из Рейкьявика.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Акурейри» – 2.19

Ничья – 4.00

Победит «Акранес» – 2.90

Победит «Акурейри» с форой -1.5 гола – 3.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.45

Тотал голов меньше 2.5 – 2.60

Статистика

Два поражения потерпели «Жёлто-синие» в пяти крайних матчах

За такой же период «Акранес» проиграл своим соперникам в трёх встречах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.45 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Скорее всего, не меньше трёх голов на двоих команды забьют в предстоящем футбольном поединке.