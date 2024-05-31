«Арсенал» Тула – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

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вчера, 22:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй финальный матч плей-офф (понижение) чемпионата России «Арсенал» Тула – «Пари НН», который состоится 1 июня 2024 года

«Арсенал» Тула

Команда из Тулы заняла по итогам сезона ФНЛ четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Арсенала» за последнее время. В рамках заключительного 34-го тура чемпионата «Арсенал» уступил «Шиннику».

29 мая со счётом 2:1 в первой финальной игре плей-офф «Арсенал» выиграл у «Пари НН».

«Пари НН»

«Нижний Новгород» в РПЛ занял тринадцатую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «Пари НН», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Канонирами». С разгромным счётом «Нижний Новгород» проиграл дома «Армейцам» в предпоследнем туре РПЛ (2:6).

Со счётом 1:1 вничью сыграли «Нижегородцы» на выезде с «Крылышками» из Самары.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Тула – 2.41

Ничья – 3.35

Победит «Пари НН» – 3.05

Победит «Арсенал» Тула с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

Только одно поражение потерпел «Арсенал» в пяти крайних матчах

В трёх матчах «Нижегородцы» проиграли своим соперникам

Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.89 в будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за игру. Три гола команды забьют в будущей встрече.