«Арсенал» Тула – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй финальный матч плей-офф (понижение) чемпионата России «Арсенал» Тула – «Пари НН», который состоится 1 июня 2024 года
«Арсенал» Тула
Команда из Тулы заняла по итогам сезона ФНЛ четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Арсенала» за последнее время. В рамках заключительного 34-го тура чемпионата «Арсенал» уступил «Шиннику».
29 мая со счётом 2:1 в первой финальной игре плей-офф «Арсенал» выиграл у «Пари НН».
«Пари НН»
«Нижний Новгород» в РПЛ занял тринадцатую строчку. Вспомним недавние матчи с участием «Пари НН», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Канонирами». С разгромным счётом «Нижний Новгород» проиграл дома «Армейцам» в предпоследнем туре РПЛ (2:6).
Со счётом 1:1 вничью сыграли «Нижегородцы» на выезде с «Крылышками» из Самары.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» Тула – 2.41
- Ничья – 3.35
- Победит «Пари НН» – 3.05
- Победит «Арсенал» Тула с форой -1.5 гола – 4.20
- Тотал голов больше 2.5 – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.91
Статистика
- Только одно поражение потерпел «Арсенал» в пяти крайних матчах
- В трёх матчах «Нижегородцы» проиграли своим соперникам
- Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.89 в будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за игру. Три гола команды забьют в будущей встрече.