В футболе драки за еду. В «Челси», МЮ и «Барселоне» футболисты обманывали врачей и тренеров

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вчера, 21:39

Азар был готов продать душу ради гамбургера.

Футболисты едят больше, чем не спортсмены

Еда важна в профессиональном спорте, это топливо. Сломайте рацион игроков на выезде – они себя плохо чувствуют и проигрывают. Некоторые игроки, например, Карвахаль, слишком поздно узнали об особенностях своего организма. У Дани проблемы с перевариванием глютена, основного белка в семенах злаков. Лишь когда нутрициолог «Реала» Мино Фулько изменил рацион крайнего защитника, ему стало проще восстанавливаться.

А Бензема нахваливал персонального шефа Альберто Мастоматтео, который теперь кормит Беллингема. Камавинга брал этого специалиста по питанию в отпуск, чтобы не потерять форму. А Бензема выдал роскошный сезон в солидном футбольном возрасте. Карим не мог употреблять столько мяса, как его напарники по «Реалу», но ему понравился порошок спирулины. Это водоросль с высоким содержанием качественного белка.

Многие футболисты отказываются от этой «зелени», а Карим получил удобную добавку. Во время сборов футболисты проводят более трех часов в столовой, ведь тренируются дважды в день, принимают пищу по четыре раза. Жуют, жуют, снова жуют. Среднестатистический мужчина наберет много веса, если повторит диету Холанда. В рационе норвежца еды на 6 000 килокалорий, столько съесть – настоящая сложная работа для организма.

В футболе даже невысокие парни, вроде Азара, должны постоянно жевать, чтобы активно бегать и не терять при этом мышцы. Но загвоздка не только в количестве калорий, а в источниках. Раньше в футболе ели всё подряд. Пятнадцать лет назад у грандов в столовых можно было найти пирожные, кексы, много белого хлеба. Больше напоминало фуршет на свадьбе. А потом клубы АПЛ пригласили иностранных специалистов по питанию.

Задали вопрос: почему клубы континентальной Европы успешнее в Лиге чемпионов? Врачи указали на связь с рационом. Хотя итальянская кухня богата углеводами, для активного спортсмена они не вредные. Паста из твердых сортов пшеницы, качественный дорогой рис для ризотто не мешают. Хлеб из дорогой муки с высоким содержанием белка полезен футболистам. А вот в Англии и Франции много жирной пищи, меньше овощей.

А ведь есть связь не только с бодростью, но и с травмами. В «Челси» узнали, что Азар постоянно покупает гамбургеры рядом со стадионом. Запретили его обслуживать, но Эден хитрый – нанимал фанатов, чтобы покупали фастфуд. Битва за газировки, сладости, кебабы и пиццу случается во всех больших клубах. Азар не сумел перестроиться даже в «Реале», поэтому страдал из-за лишнего веса и получал много мелких травм подряд.

Пора уходить от запретов «вредных» продуктов

Строгие запреты сработают только с частью спортсменов, которым характер позволяет наминать бурый рис с куриной грудкой. Но остальные взбунтуются. Маркос Альварес – ассистент Энцо Марески, нового тренера «Челси», семнадцать лет назад стал персональным врагом футболистов «Тоттенхэма». Пришел в лондонский клуб вместе с испанским наставником Хаунде Рамосом. И понял, что игроки посылают персонал в «Макдональдс».

Разумеется, после такой пищи футболисты не готовы порхать над полем. Также испанцы подсчитали, что заявка «Тоттенхэма» на 100 килограммов тяжелее, чем заявка «Севильи», где работали до этого. И дело не только в габаритах футболистов, а именно в жирных боках. При этом игрок не может вечно урезать калории, как делают на диетах – ему нужны силы. А особенность условно «полезной» пищи – её сложнее съесть много, как фастфуда.

Спустя полтора десятилетия у игроков «Тоттенхэма» или МЮ есть персонально подобранные ланчбоксы с любимыми и при этом нужными продуктами. А вот раньше Маркосу Альваресу пришлось убрать из столовой «шпор» кетчуп, многие сладости и запретить футболистам пересаливать пищу, ведь соль влияет на удержание влаги в организме. А теперь чаще возникают конфликты с персональными поварами звезд футбола.

Примерно 70 % элитных игроков пользуются их услугами. У Роналду были споры с тен Хагом и диетологами «Манчестер Юнайтед», когда те начали предлагать клубный рацион. У Криштиану диета маньяка, слишком мало разнообразия, привык к определенным пресным блюдам. Это тоже неправильный подход. У Роналду уникальная дисциплина, его рацион навредит развитию других футболистов.

Превращение диетологии в культ вредит футболу

Сколько раз «Манчестер Юнайтед» выиграл АПЛ и Лигу чемпионов за последние десять лет? Ноль раз. При этом тен Хаг сразу накинулся на рацион игроков МЮ . Где-то был прав, где-то пережал, что сказалось не в его пользу. Сколько раз слышали, чтобы Карло Анчелотти запрещал футболистам «Реала» пасту и пиццу? Во всем нужна мера, а полезная для спортсмена еда может быть невероятно вкусной.

Но некоторые современные тренеры настолько одержимы «правилами», что забывают о персональных особенностях. Разумеется, если бы Месси не изменил ужасный рацион на спортивный, то давно завязал бы с футболом. Лионель не стал бы чемпионом мира в Катаре с шоколадками и мороженным, которые употреблял ночами в юности. Молодой организм прощает такие «грехи» рациона и распорядка.

А после тридцати лет держать достойную форму сложнее, ведь меняется уровень гормонов. Вот только даже если кормить слабого хавбека правильно, то не начнет отдавать передачи с точностью Крооса. Вот об этом забывают отдельные деспоты из мира фитнеса. А у того же «Реала» нутрициологом работает упомянутый в начале разговора Фулько. Это зять Анчелотти, молодой муж дочери тренера Кати.

Неаполитанец работал помощником тренера по фитнесу, получил дипломы в сферах питания и реабилитации в спорте. В успешном «Реале» не забывают о современной науке, следят за сном игроков. Но не выдумывают запреты на соусы к пасте. Не будут гоняться за игроком, если заказал пиццу под сериал вечером. Баланс доверия и профессионализма делает чемпионами, а не строгие запреты без послабления.

Большинству нужны «разгрузочные дни». В клубах вроде «Барселоны» разрешают игрокам после матчей пиццу или гамбургеры. А в отдельных случаях футболисту так сильно доверяют, что к их странному рациону просто привыкают. Варди бросил пить водку вечерами, но употребляет энергетики и заедает конфетами. И при этом забивает голы за «Лестер» в 37 лет. Важен индивидуальный подход.