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Франция – Канада: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

вчера, 20:02
Франция – Канада: прогноз и ставки от БК Pinnacle (09.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Франция – Канада, который состоится 9 июня 2024 года

Франция

«Трёхцветные» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находятся на втором месте. Предлагаю ознакомиться с результатами недавних матчей с участием французской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с канадцами. 26 марта с разницей в один мяч французы выиграли в товарищеской встрече у чилийцев (3:2).

5 июня в сухую, забив три гола, «Трёхцветные» выиграли у национальной команды Люксембурга.

Канада

На сегодняшний день «Красные» в рейтинге ФИФА занимают сорок девятое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием канадской сборной за последнее время. 23 марта в финальном матче плей-офф повышение Лиги наций КОНКАКАФ канадцы взяли верх над национальной командой Тринидада и Тобаго (2:0).

6 июня в товарищеской встрече со счётом 0:4 «Кэнакс» проиграл «Оранжевым» из Нидерландов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Франция – 1.22
  • Ничья – 7.00
  • Победит Канада – 13.00
  • Победит Франция с форой -1.5 гола – 1.58
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.11
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.69

Статистика

  • Три победы одержали французы в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Кэнакс» выиграл в двух встречах
  • С 1986 года команды не встречались на футбольном поле.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.58 на победу сборной Франции с форой -1.5 гола за игру. Так как встреча товарищеская, вряд ли мы увидим разгромный счёт, но французы на два гола забьют больше, чем канадцы.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:58
Французы конечно должны победить, но думаю канадцы "огрызнутся" - П1 + ОЗ.
Гость
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