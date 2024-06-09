Нидерланды – Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (10.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Нидерланды – Исландия, который состоится 10 июня 2024 года
Нидерланды
«Летучие голландцы» в международном рейтинге ФИФА находятся на седьмой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием национальной команды Нидерландов за последнее время. 26 марта со счётом 2:1 сборная Германии выиграла у «Оранжевых» в товарищеской встрече.
6 июня со счётом 4:0 «Летучие голландцы» взяли верх над канадской сборной.
Исландия
«Викинги» на данный момент в рейтинге ФИФА занимают 72-ое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «оранжевыми», вспомним недавние матчи с участием исландской сборной. Национальная команда Украины со счётом 2:1 взяла верх над «Викингами» в финальном матче квалификации продвижении на Евро.
7 июня в товарищеской встрече с минимальным счётом исландцы неожиданно выиграли у английской сборной.
Котировки БК Pinnacle
- Победят Нидерланды – 1.20
- Ничья – 7.40
- Победит Исландия – 13.00
- Победят Нидерланды с форой -1.5 гола – 1.56
- Тотал голов больше 3.5 – 2.10
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.70
Статистика
- Семь побед одержали «Заводные апельсины» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «Викинги» обыграли своих оппонентов в шести футбольных поединках
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу сборной Нидерландов с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.56. С разницей в пару мячей, как минимум, «Оранжевые» выиграют у «Викингов».