Вручаем кубок Европы за день до старта турнира. Франция и Португалия близки к успеху

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13 июня 2024, 21:53

В центре внимания – козыри фаворитов Евро-2024.

За победу Франции

- Главный фаворит по мнению большинства. Франции верят сильнее, чем Англии, ведь помнят финал ЧМ -2022. Мбаппе заслужил победу на Евро, мощный футболист. Гризманн был близок к трофею ещё восемь лет назад. Но и сейчас Антуан провел неплохо сезон за «Атлетико». За Дешама играют мегазвезды, это первый его козырь.

- У Франции богатая заявка, где футболисты дополняют друг друга. Полузащита не такая сильная, как во времена Виейра и Зидана. Зато вернулся Канте, есть Рабьо, набравшийся опыта в «Ювентусе». Юный Заир-Эмери из ПСЖ может удивить в футболке сборной Франции. Французы сочетают опыт и молодость, как у защитника Кунде.

- Далеко не все из заявки Дешама чемпионы мира. Высока мотивация после неудач на Евро-2020 и ЧМ -2022. Кубок во втором случае был близко, но забрал его Месси. Дидье хочет подтвердить требовательной французской публике, что чиновники не допустили ошибку, когда отказали Зидану в его пользу. Франция не показала невероятный футбол в отборе, но у них колоссальный запас сил. Когда футболисты Дешама не валяют дурака, играя ночами в видеоигры, а готовятся к матчам, то становятся фаворитами.

За победу Англии

- Заслужили титул, ведь менеджер Дэн Эшуорт организовал настоящую революцию в английском футболе. Уровень подготовки сборных Англии вырос. Звезд хватало всегда, но Лэмпарда, Скоулза и Джеррарда не могли соединить в одной команде. Сейчас гармоничности больше. Англия проиграла Франции в плей-офф ЧМ , но была в финале Евро-2020.

- Англия устала от поражений, им хочется отпраздновать первую победу с 1966-го. И вторую в истории, ведь нечем больше похвастаться. Мотивация зашкаливает, но есть объективный фактор для будущей победы. Фоден, Райс, Беллингем и Сака провели выдающийся сезон. Кейн шикарно играл за «Баварию». У Саутгейта без шуток выдающиеся футболисты.

- Было много ошибок, с которыми можно работать. Например, потренировать пенальти. Или сбалансировать переход от атаки к обороне, ведь потеря Магуайра из-за травмы влияет на оценки шансов сборной Англии. В составе МЮ у Харри были странные матчи, но для команды Саутгейта это важный игрок. Без него и с неопределенным центром поля будут поиски. Они тоже важны. Если у Англии не сработает стартовый план, то всегда есть другие центральные защитники и хавбеки, латерали и даже голкипер.

За победу Португалии

- Если бы не обидный вылет от Марокко, то могли сыграть в полуфинале ЧМ -2022. У Португалии невероятно сильный состав. У них есть наглость «Порту» и «Бенфики». У них опыт Роналду и Пепе в раздевалке. Фернандеш и Силва тоже среди лучших футболистов планеты. Бруну и Бернарду получат поддержку молодых коллег – Невеша и Леау.

- Роберто Мартинес огорчил Бельгию, не сумел довести талантливое поколение до финала. С Португалией получает ещё один шанс. Помним, как непросто складывался путь Роналду на Евро-2016, но команду Криштиану роднит с Аргентиной Месси умение побеждать, невзирая на соперников и ошибки. Португальцы хитрые и выносливые.

- На Германию, Англию и Францию давят сильнее. Португалия в группе с молодыми командами Турции и Чехии, а также со сборной Грузии, новичком финальных частей Евро. Хорошая группа для проверки выносливости ветеранов из Португалии. Такие соперники могут нагрузить прессингом. Но даже если будут неудачи, вспомните предыдущий пункт. Команда Мартинеса знает, как устроить камбэк, дождаться серии пенальти и удачно выпустить на замену очередного Жоау Феликса. Португальцев не стоит недооценивать.

За победу Германии

- На любом из десяти стадионов Евро-2024 немцы дома. Пускай за сорок лет преимущество родного поля сработало лишь однажды, Германии не привыкать возвращаться после неудач. На ЧМ -2002 их не ждали в финале, но Кан туда пробрался. Бразилец Роналдо огорчил Оливера и забрал кубок, но нынешний состав немецкой команды не хуже, чем 22 года назад.

- Вирц и Мусиала, Гюндоган и Кроос, Сане и Киммих представляют команду, которая заждалась успехов. Десять лет назад стали чемпионами мира, попутно уничтожив Бразилию в полуфинале, а теперь хотят заставить плакать Роналду вместо Месси. Или Кейна с Мбаппе, им без разницы. Немцы умеют быть безжалостными, в футболе им это часто помогало.

- Нагельсманн не самодур. Хитрый наставник, который отказывался от приглашений в «Реал» и клубы из АПЛ . Юлиана рано выгнали из «Баварии», но в сборной Германии ощутил власть и встал на краю небоскреба. Или окажется, что супергерой умеет летать – создаст команду, которая попадет в историю, как сборная Италии при Манчини. Или прыжок в бездну обернется неудачей. Продленный контракт накануне Евро значения не имеет. Нагельсманн понимает, что лишь достойная игра оставит его наставником сборной Германии.

За победу Испании

- У наставника де ла Фуэнте нет за плечами побед, как у Дель Боске с «Реалом». Но Луис видел ошибки предшественников на последних турнирах. Испания набила шишки, дождалась новых звездочек – Ямаля, Педри и Ольмо. Попробуют перезапустить колесо истории, использовав большой кадровый потенциал.

- Испания может положиться на одного из главных футболистов мира. Хавбек «Манчестер Сити» Родри не застал победы поколения Бускетса, хочет добавить в резюме ещё один трофей после победы в Лиге Наций год назад. Карвахаль, Ляпорт, Начо и Навас обладают достаточным опытом, чтобы Испания успешно сыграла в сложной группе с Италией и Хорватией.

- У «Красной фурии» сразу сложные матчи. Если достойно пройдут первый этап, то никого не будут бояться. Но необходимо уважать соперников. Три команды из пятерки фаворитов вылетели на прошлом Евро-2020 на первом этапе плей-офф. Германия, Франция и Португалия проиграли сразу. Испания и Англия уступили чемпионам из Италии. У сборных скоротечная и непредсказуемая жизнь, на турнире много интриг, важно не предаваться победной ностальгии. Пять команд считают себя готовыми к триумфу, и минимум четыре из них ошибаются.