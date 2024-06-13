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Вручаем кубок Европы за день до старта турнира. Франция и Португалия близки к успеху

13 июня 2024, 21:53
Евро-2024
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник

В центре внимания – козыри фаворитов Евро-2024.

За победу Франции

- Главный фаворит по мнению большинства. Франции верят сильнее, чем Англии, ведь помнят финал ЧМ-2022. Мбаппе заслужил победу на Евро, мощный футболист. Гризманн был близок к трофею ещё восемь лет назад. Но и сейчас Антуан провел неплохо сезон за «Атлетико». За Дешама играют мегазвезды, это первый его козырь.

- У Франции богатая заявка, где футболисты дополняют друг друга. Полузащита не такая сильная, как во времена Виейра и Зидана. Зато вернулся Канте, есть Рабьо, набравшийся опыта в «Ювентусе». Юный Заир-Эмери из ПСЖ может удивить в футболке сборной Франции. Французы сочетают опыт и молодость, как у защитника Кунде.

- Далеко не все из заявки Дешама чемпионы мира. Высока мотивация после неудач на Евро-2020 и ЧМ-2022. Кубок во втором случае был близко, но забрал его Месси. Дидье хочет подтвердить требовательной французской публике, что чиновники не допустили ошибку, когда отказали Зидану в его пользу. Франция не показала невероятный футбол в отборе, но у них колоссальный запас сил. Когда футболисты Дешама не валяют дурака, играя ночами в видеоигры, а готовятся к матчам, то становятся фаворитами.

За победу Англии

- Заслужили титул, ведь менеджер Дэн Эшуорт организовал настоящую революцию в английском футболе. Уровень подготовки сборных Англии вырос. Звезд хватало всегда, но Лэмпарда, Скоулза и Джеррарда не могли соединить в одной команде. Сейчас гармоничности больше. Англия проиграла Франции в плей-офф ЧМ, но была в финале Евро-2020.

- Англия устала от поражений, им хочется отпраздновать первую победу с 1966-го. И вторую в истории, ведь нечем больше похвастаться. Мотивация зашкаливает, но есть объективный фактор для будущей победы. Фоден, Райс, Беллингем и Сака провели выдающийся сезон. Кейн шикарно играл за «Баварию». У Саутгейта без шуток выдающиеся футболисты.

- Было много ошибок, с которыми можно работать. Например, потренировать пенальти. Или сбалансировать переход от атаки к обороне, ведь потеря Магуайра из-за травмы влияет на оценки шансов сборной Англии. В составе МЮ у Харри были странные матчи, но для команды Саутгейта это важный игрок. Без него и с неопределенным центром поля будут поиски. Они тоже важны. Если у Англии не сработает стартовый план, то всегда есть другие центральные защитники и хавбеки, латерали и даже голкипер.

За победу Португалии

- Если бы не обидный вылет от Марокко, то могли сыграть в полуфинале ЧМ-2022. У Португалии невероятно сильный состав. У них есть наглость «Порту» и «Бенфики». У них опыт Роналду и Пепе в раздевалке. Фернандеш и Силва тоже среди лучших футболистов планеты. Бруну и Бернарду получат поддержку молодых коллег – Невеша и Леау.

- Роберто Мартинес огорчил Бельгию, не сумел довести талантливое поколение до финала. С Португалией получает ещё один шанс. Помним, как непросто складывался путь Роналду на Евро-2016, но команду Криштиану роднит с Аргентиной Месси умение побеждать, невзирая на соперников и ошибки. Португальцы хитрые и выносливые.

- На Германию, Англию и Францию давят сильнее. Португалия в группе с молодыми командами Турции и Чехии, а также со сборной Грузии, новичком финальных частей Евро. Хорошая группа для проверки выносливости ветеранов из Португалии. Такие соперники могут нагрузить прессингом. Но даже если будут неудачи, вспомните предыдущий пункт. Команда Мартинеса знает, как устроить камбэк, дождаться серии пенальти и удачно выпустить на замену очередного Жоау Феликса. Португальцев не стоит недооценивать.

За победу Германии

- На любом из десяти стадионов Евро-2024 немцы дома. Пускай за сорок лет преимущество родного поля сработало лишь однажды, Германии не привыкать возвращаться после неудач. На ЧМ-2002 их не ждали в финале, но Кан туда пробрался. Бразилец Роналдо огорчил Оливера и забрал кубок, но нынешний состав немецкой команды не хуже, чем 22 года назад.

- Вирц и Мусиала, Гюндоган и Кроос, Сане и Киммих представляют команду, которая заждалась успехов. Десять лет назад стали чемпионами мира, попутно уничтожив Бразилию в полуфинале, а теперь хотят заставить плакать Роналду вместо Месси. Или Кейна с Мбаппе, им без разницы. Немцы умеют быть безжалостными, в футболе им это часто помогало.

- Нагельсманн не самодур. Хитрый наставник, который отказывался от приглашений в «Реал» и клубы из АПЛ. Юлиана рано выгнали из «Баварии», но в сборной Германии ощутил власть и встал на краю небоскреба. Или окажется, что супергерой умеет летать – создаст команду, которая попадет в историю, как сборная Италии при Манчини. Или прыжок в бездну обернется неудачей. Продленный контракт накануне Евро значения не имеет. Нагельсманн понимает, что лишь достойная игра оставит его наставником сборной Германии.

За победу Испании

- У наставника де ла Фуэнте нет за плечами побед, как у Дель Боске с «Реалом». Но Луис видел ошибки предшественников на последних турнирах. Испания набила шишки, дождалась новых звездочек – Ямаля, Педри и Ольмо. Попробуют перезапустить колесо истории, использовав большой кадровый потенциал.

- Испания может положиться на одного из главных футболистов мира. Хавбек «Манчестер Сити» Родри не застал победы поколения Бускетса, хочет добавить в резюме ещё один трофей после победы в Лиге Наций год назад. Карвахаль, Ляпорт, Начо и Навас обладают достаточным опытом, чтобы Испания успешно сыграла в сложной группе с Италией и Хорватией.

- У «Красной фурии» сразу сложные матчи. Если достойно пройдут первый этап, то никого не будут бояться. Но необходимо уважать соперников. Три команды из пятерки фаворитов вылетели на прошлом Евро-2020 на первом этапе плей-офф. Германия, Франция и Португалия проиграли сразу. Испания и Англия уступили чемпионам из Италии. У сборных скоротечная и непредсказуемая жизнь, на турнире много интриг, важно не предаваться победной ностальгии. Пять команд считают себя готовыми к триумфу, и минимум четыре из них ошибаются.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:04
Если бы не сульи он бы ничего не выйграл, точнее он ничего и нн выйграл, судьи для него выигрывали, Негейра в курсе
Elliada_
Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:58
Как скажешь. Ведь по-твоему Месси кроме ЧМ ничего не выиграл.
амурец
амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:38
Мой кумир Ну нсли это можно назвать так Марадона, вот он затащил Аргентину на пьедестал, а твой идол недомерок только и запомнился лавыми пенальтями
Elliada_
Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:34
    амурец
    амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 18:56
    ЧМ 2022 6 левый пенальтей это сказки? Да ладно, спорить с месяфантиками это уже даже не смешно, облизывай дальше мвоего идола, мне утомительно с тобой общаться, устал смеяться
    Elliada_
    Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 17:36
    Сказки не рассказывай. Все видели как Аргентина прихлопнула чемпионов Европы и мира Италию и Францию соответственно. Даже твоего любимца всё время неевропейские сборные унижают:

    ЧМ 2022 - Марокко.
    ЧМ 2018 - Уругвай.
    Кубок Конфедераций 2017 - Чили.
    ЧМ 2014 - США.
    амурец
    амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:13, ред.
    Лучшие сборные это европейские, а про победу Месси на ЧМ можно только смеяться, чем он запомнился, только левыми пенальтями и больше от него толку не было, это только для вас месяфантиков он что то решал, а люди разбирающиесчя в, футболе видели его никчемность
    Elliada_
    Elliada_ ответ Татьяна Иващенко (раскрыть)
    вчера в 11:49
    Пассажиром зацепил 2 трофея. Ни разу не стал лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом. На Евро 2016 вышли с 3-го места, самая легкая сетка в истории, без единой победы выиграли ЧЕ. Так смешно было. Групповой раунд ЛН 2019 пропустил и присоединился только в полуфинале. В ЛН 2021 и 2023 групповой раунд не пропускал, поэтому Португалия больше не выходила из группы.
    Elliada_
    Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 11:46
    До сих пор подгорает от победы Месси на ЧМ? Это тебе не Евро, турнир для звезд второго сорта.
    амурец
    амурец ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 11:16
    Конечно не ЧМ особенно 2022 где посредственность тащили судьи в каждом матче
    Татьяна Иващенко
    Татьяна Иващенко ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 10:45, ред.
    "На каждом турнире фанаты Роналду уверены, что он победит, но каждый раз терпит неудачу"

    Слишком громкое заявление, не так ли? И что значит каждый раз терпит неудачу? Ты еще скажи, что у него вообще нет трофеев со сборной.

    Складывается ощущение, что один аргентинский коротышка тебе приплачивает за комментарии...
    амурец
    амурец
    вчера в 00:36
    Неважно кто выиграет ЧЕ главное что бы победили честно без судейской поддержки и липовых пенальтей, буду надеятся, что это будет Германия
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    13 июня в 22:56
    было бы здорово если евро выиграет Италия. или Англия.
    но буду рад за Турцию))
    Vilen Naidenkine
    Vilen Naidenkine
    13 июня в 22:32
    В финале будет играть хорватия хз как, но они всегда каким-то чудесным образом оказываются в топ 4 ))) Буду топить за Францию, а выиграет Албания)))
    Elliada_
    Elliada_
    13 июня в 22:18
    Евро выиграет либо Германия, либо Испания. Да, сейчас они не главные фавориты, но последние победители тоже не шли фаворитами. Это не ЧМ, где побеждают сильнейшие, а турнир поскромнее, где победить может любой. Что Дания, что Греция, что Португалия, что Италия.
    Elliada_
    Elliada_
    13 июня в 22:15
    Франция тоже не победит. Они уже на третьем Евро фавориты. Сначала были фаворитами в 2016, ведь играли дома, потом в 2021 в статусе чемпионов мира и вот сейчас, но постоянно обламываются. Причина - они несерьезно относятся к соперникам и не тренируют пенальти, из-за которых проиграли Евро и ЧМ.
    Elliada_
    Elliada_
    13 июня в 22:11
    Какая Португалия? На каждом турнире фанаты Роналду уверены, что он победит, но каждый раз терпит неудачу. Помню, как они единогласно вешали на него корону перед ЧМ, радовались когда Португалия вышла в 1/4, хотя он даже не играл, а потом всех собак повесили на Сантуша. Сейчас они уверены, что он выиграет Евро и ЧМ 2026. Похоже, правду говорят, что надежда умирает последней. Пока балласт в составе на трофеи можно не рассчитывать. Неужели, опыт в Юве, МЮ и Насре их так и не убедил?
    Grizly88
    Grizly88
    13 июня в 21:57
    Испания что тут делает? Они не фовариты у них в сборной только один топ игрок это Родри
    Гость
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