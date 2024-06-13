Прощальный рывок Роналду и Модрича, проверка Англии и Франции. Интриги Евро-2024

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13 июня 2024, 14:12

Впереди сложный и интересный турнир.

Уровень игры легенд

Не все европейские фанаты отправятся на ЧМ -2026. Путешествие в Северную Америку слишком дорогое и изнурительное. Даже если Роналду и Модрич сыграют на будущем заокеанском турнире, многие болельщики вживую попрощаются с легендами именно сейчас. Для некоторых футболистов с именем кубок Европы станет последним в карьере. Кроос, Жиру, Шмейхель, Гризманн, Левандовски, Мюллер, Де Брюйне, Нойер и Пепе могут завершить выступления за сборные после Евро-2024. Интересно, сумеют ли ветераны хлопнуть дверью? Все мечтают завершить карьеру в сборной в финале, но туда попадут лишь две сборные. Часть ветеранов вылетят довольно быстро, спешите насладиться их игрой.

Провалы фаворитов

Неизбежный итог. Разбирали кандидатов, которые могут подвести публику. Один неудачный матч в группе может стравить двух фаворитов между собой в первом раунде плей-офф. И тогда не будет предсказуемых пар в решающих матчах. Англия и Франция, Германия и Португалия легко могут разочаровать публику. Даже если ключевые сборные континента удачно пройдут групповой этап, в плей-офф всегда были сюрпризы. Исландия, Уэльс, Турция и многие другие команды доказывали, что нет непобедимых сборных. Даже когда команда играет неплохо, она может нарваться на Данию или Чехию, как случалось с известными сборными на Евро-2020. Англия ведь с трудом прошла в финал, играя против Шмейхеля.

Марафон снайперов

Кейн против Мбаппе и Роналду. Левандовски пропустит первый матч Евро-2024, но есть Лукаку и другие интересные форварды. Чех Шик и датчанин Хёйлунд, результативный француз Гризманн. А также менее очевидные кандидаты вроде Довбика. Все они рассчитывают собрать голы на турнире в Германии. И не у всех получится. На прошлом турнире Мбаппе не забил ни одного мяча. Но теперь Килиан мечтает взять страшненький приз лучшему снайперу Евро-2024. А Сака, Палмер, Фоден и Беллингем понимают, что им нужно обеспечить моменты для безжалостного Кейна. Харри нужен первый командный трофей в карьере, но и от приза лучшему снайперу Евро-2024 не откажется.

Мастерство тренеров

Насколько хороши Саутгейт, Дешам, Мартинес и остальные наставники по состоянию на лето 2024 года? Анчелотти и Гвардиола задали планку, которую в сборных тяжело повторить, ведь наставники национальных команд редко общаются со своими футболистами. Но бывают тактические открытия в мире сборных. Ван Гал на ЧМ -2014 задал тренд в клубном футболе, вернул моду на три центральных защитника. Инвертированные фулбеки, глубинные плеймейкеры, отказ и возвращение к «девяткам» – все тренды связывают миры клубов и сборных. Сейчас ждём ещё больше латералей в центре полузащиты. Будут блуждающие плеймейкеры и гибридные схемы, когда крайний защитник становится центральным.

Готовность юниоров

Евро-2024 — встреча поколений. Роналду может побить парочку рекордов для ветеранов. Например, стать самым возрастным автором гола на Евро, ведь Криштиану старше австрийца Вастича, держателя рекорда с 2008-го. Пепе, когда выйдет на поле, побьет рекорд венгерского голкипера Кирая, пока самого возрастного участника Евро. А у 16-летнего испанца Ямаля шикарные шансы снять рекорды по голам и возрасту дебюта в финальной части. Кроме него, есть француз Заир-Эмери, турок Гюлер и англичанин Майну. Рядом с футболистами ПСЖ , «Реала» и МЮ ребята, с которыми широкая публика познакомиться ближе именно на Евро. Например, словацкий вингер Лео Зауэр из «Фейенорда». Или даже 18-летний грузин из «Базеля» Габриэль Сигуа. Не все юниоры для основы, но всегда можно удачно выйти на замену.

Результативность Евро

Поскольку современный формат на Евро внедрили сравнительно недавно, а первые турниры состояли из полуфиналов и финала, то средняя результативность — не такой показательный параметр, как на ЧМ , где позволяет отслеживать тенденции. Но после ужасного для любителей результативной игры Евро-2016, когда увидели всего 2.12 гола за игру, на следующем турнире поставили рекорд – 2.78 мяча для кубка с групповым этапом. Дело не в увеличении количества команд, а скорее в общей тенденции. Клубы играют результативно, вот и сборные стараются не отставать. Надеемся, маятник не качнется в сторону нулевых ничьих. Немного пугает одержимость некоторых сборных контролем мяча. Как бы «тики-така» не привела к скучным матчам.

Бой за «Золотой мяч»

Винисиус попробует защитить первое место в рейтинге претендентов на главный индивидуальный приз на Кубке Америки. А его коллеги по «Реалу» Мбаппе (не скрывает желания взять «Золотой мяч») и Беллингем сразятся с Кейном за право оказаться в тройке в голосовании на «Золотой мяч». Евро-2024 повлияет на результат, если один из футболистов проявит себя ярче остальных коллег. А если успех победителя будет командным, как у Италии, то Винисиус отберет у европейцев награду, как много раз делал другой южноамериканский нападающий – Лионель Месси. Не всегда «Золотой мяч» доставался победителю Евро в год турнира, но Мбаппе и Беллингем скрестили пальцы.

Количество сенсаций

Марокко и Хорватия были в полуфинале чемпионата мира. Их там ждали разве что самые отчаянные прогнозисты. На прошлом Евро в четверку попали не только Испания, Италия и Англия, но также команда Дании. Всегда можно дождаться сюрприза, поэтому Моуриньо прав в своём прогнозе. Есть главные фавориты, но даже Нидерланды могут удивить, если покажут достойный футбол в группе и первых раундах плей-офф. Понятно, почему недооценивают Албанию – попали в «группу смерти», но жизнь на Евро обычно бьет ключом. И ключ от ворот фаворитов тоже не раз подбирали. Сенсации точно будут, осталось выяснить их количество. Также хотелось бы на десерт ещё один сюрприз – незаметное грамотное судейство. Хватит клубных скандалов.