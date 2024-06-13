Невезучие англичане и чемпионская Италия. Кандидаты на провал на Евро-2024

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13 июня 2024, 11:32

Сильные команды, которые могут разочаровать.

Англия

Самый очевидный кандидат. Главный тренер Англии заявил об уходе в случае неудачи, поставили на кон всё. Саутгейт знает, что это его последний турнир, если британцы не выиграют кубок Европы впервые в истории. Местные фанаты высоко оценивают молодых атакующих игроков и результативного Кейна. При этом ажиотажа в стране пока нет. Нет чувства, что Англия готова одержать уверенную победу. Факты получат на поле, но у британцев точно будут проблемы в обороне. Надо найти баланс в центре, где крутой Райс. И важно показать идеальную реализацию моментов, не повторив ошибки всех неудачных серий пенальти, которые у Англии случались на Евро.

Италия

В прошлый раз их явно недооценивали. Но тогда не было нового кубка в музее футбольной федерации. Италия неожиданно победила на Евро-2020 под руководством Манчини. Роберто променял интересы «Скуадры» на деньги от шейхов. Спаллетти подхватил среднюю по готовности команду. И хотя не стоит ставить крест на Доннарумме и Кьезе до старта турнира, сейчас у Италии больше шансов на неудачу в плей-офф турнира, чем три года назад. Тогда играли ярче, а сейчас с трудом забивают мячи. Обидно, что турнир пропустит талантливый защитник Скальвини из «Аталанты». А в атаке его коллега Скамакка, но это не форвард уровня Тони и Вьери.

Германия

Хозяева крупных турниров обычно разочаровывают публику. Германия на последних кубках выступала ужасно. Возвращение Крооса воодушевило, но Нагельсманн недостаточно мудрый и зрелый наставник, чтобы потушить пожар неприятного результата на коротком турнире. Немцы легко могут запаниковать. В обороне Рюдигер, чей «Реал» допускает много ударов по своим воротам. В полузащите Гюндоган, чья «Барселона» не прошла ПСЖ . В центре атаки у Германии Хаверц. Хавбек Кай с «Арсеналом» не сыграл в финале Лиги чемпионов и не выиграл АПЛ . Немцам надо доказывать, что они заслуживают шансов на успех. По умолчанию это кандидаты на неудачу.

Нидерланды

Вот тут просто, поскольку за плечами у голландцев десятилетия страданий. Часто слабо выступают на больших турнирах. Со времён ЧМ -2010 не было больших успехов. Но тогда в ЮАР у них был невероятный состав. Роббен, ван Бронкхорст, ван Боммел, Снейдер и Кёйт приедут в Германию посмотреть матчи команды Кумана. А новая сборная с талантливыми ребятами под предводительством лидера обороны ван Дейка может как стать открытием турнира – на одаренность не жалуются со времён поколения старшего Кройфа, так и провалиться на ровном месте. И второй путь ближе. Нидерланды умеют проиграть в решающий момент, как год назад в полуфинале Лиги наций Хорватии.

Испания

Выиграли Лигу наций в серии пенальти с хорватами. Но с аналогичным подходом могут вылететь в первом раунде плей-офф на Евро-2024. Стали похожи на немцев, только причина неудач другая. Имея сильный клубный футбол и много звёзд, Испания потеряла солидность. «Красная Фурия» готова вроде бы неплохо, но в любой момент можно вспомнить о поражении от Японии в Катаре. Такие результаты для них не в новинку. Даже полуфинал Евро-2020, когда впервые в истории вылетели на этой стадии на турнире от Италии, помогает поверить в будущую неудачу классной по составу команды. Золотая эра с Касильясом и Пуйолем, Хави и Сеском прошла. Придётся пахать, чтобы снова заслужить статус фаворита.

Бельгия

Раньше бельгийцы были мощнее, поскольку лидеры были моложе. Поколение Де Брюйне и Лукаку находилось на пике формы. Теперь Азар, Компани и Алдервейрелд ушли из сборной. Вратарь Куртуа будет смотреть турнир по телевизору после конфликта с тренером Тедеско. Якобы не готов к Евро, хотя круто сыграл в финале Лиги чемпионов. Вот такие моменты и мешают поверить в триумф Тедеско. Помним, как тонули звёздные составы Франции под руководством скандальных тренеров, вроде Доменека. Тедеско не выбирает состав по гороскопу, но бельгийцы застряли между триумфом и нелепой неудачей, как на ЧМ -2022. Лукаку в отборе установил голевой рекорд, а в финальной части Евро может промазать с метра.

Хорватия

Если Бельгия одна из самых сильных сборных в истории без чемпионского кубка, то Хорватия – одна из самых скромных команд, которая была в шаге от грандиозного успеха. Отличаются от всех команд выше, ведь не раз доказывали везучесть. Хорваты играли в финале чемпионата мира шесть лет назад. Играли в полуфинале турнира полтора года назад. Год назад был финал Лиги наций. Вот только сколько раз Далич поднимал над головой кубок? Ни разу. И кадровый потенциал истощается. У хорватов не будет прямой замены для Модрича, Ловрена и Перишича. Гвардиол и другие молодые таланты готовы неплохо, но рано или поздно Хорватия остановится. Скорее всего, первые неудачи ждут уже на Евро.

Сербия

У сербов есть парни из «Ювентуса» и «Челси». Также клубная прописка не мешает Милинковичу-Савичу и Тадичу оказаться в списке самых ярких игроков последнего десятилетия. Впрочем, раньше у Сербии было ещё больше звёзд первой величины. И они постоянно не оправдывали ожиданий на больших турнирах. У них непростая группа – англичане, словенцы и датчане, поэтому балканцы в этом списке. С другой стороны, голландцы, бельгийцы, хорваты и сербы – команды из «чистилища». Все могут провалиться, на это есть причины. Но, не будучи главными фаворитами, как немцы с англичанами, также именно этим команды рискуют очаровать. Однако из-за давления сербы могут запаниковать в защите и проиграть вдребезги.

На Евро-2020 в первом раунде плей-офф вылетели Франция, Нидерланды и Португалия. Мбаппе тогда прочитал о себе все расистские вещи, на которые французы способны. Турниром ранее в плей-офф сразу вылетели испанцы, действующие на тот момент победители. Зато Уэльс с Бэйлом был в полуфинале. Исландия выбила Англию, тоже сенсация для маленькой страны и провал для британцев. Чемпионат Европы – беспощадный турнир для большинства фаворитов. На этом кубке обожают сенсации. Осталось только угадать, кто оступится в Германии.