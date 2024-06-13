Невезучие англичане и чемпионская Италия. Кандидаты на провал на Евро-2024

Сильные команды, которые могут разочаровать.
Англия
Самый очевидный кандидат. Главный тренер Англии заявил об уходе в случае неудачи, поставили на кон всё. Саутгейт знает, что это его последний турнир, если британцы не выиграют кубок Европы впервые в истории. Местные фанаты высоко оценивают молодых атакующих игроков и результативного Кейна. При этом ажиотажа в стране пока нет. Нет чувства, что Англия готова одержать уверенную победу. Факты получат на поле, но у британцев точно будут проблемы в обороне. Надо найти баланс в центре, где крутой Райс. И важно показать идеальную реализацию моментов, не повторив ошибки всех неудачных серий пенальти, которые у Англии случались на Евро.
Италия
В прошлый раз их явно недооценивали. Но тогда не было нового кубка в музее футбольной федерации. Италия неожиданно победила на Евро-2020 под руководством Манчини. Роберто променял интересы «Скуадры» на деньги от шейхов. Спаллетти подхватил среднюю по готовности команду. И хотя не стоит ставить крест на Доннарумме и Кьезе до старта турнира, сейчас у Италии больше шансов на неудачу в плей-офф турнира, чем три года назад. Тогда играли ярче, а сейчас с трудом забивают мячи. Обидно, что турнир пропустит талантливый защитник Скальвини из «Аталанты». А в атаке его коллега Скамакка, но это не форвард уровня Тони и Вьери.
Германия
Хозяева крупных турниров обычно разочаровывают публику. Германия на последних кубках выступала ужасно. Возвращение Крооса воодушевило, но Нагельсманн недостаточно мудрый и зрелый наставник, чтобы потушить пожар неприятного результата на коротком турнире. Немцы легко могут запаниковать. В обороне Рюдигер, чей «Реал» допускает много ударов по своим воротам. В полузащите Гюндоган, чья «Барселона» не прошла ПСЖ. В центре атаки у Германии Хаверц. Хавбек Кай с «Арсеналом» не сыграл в финале Лиги чемпионов и не выиграл АПЛ. Немцам надо доказывать, что они заслуживают шансов на успех. По умолчанию это кандидаты на неудачу.
Нидерланды
Вот тут просто, поскольку за плечами у голландцев десятилетия страданий. Часто слабо выступают на больших турнирах. Со времён ЧМ-2010 не было больших успехов. Но тогда в ЮАР у них был невероятный состав. Роббен, ван Бронкхорст, ван Боммел, Снейдер и Кёйт приедут в Германию посмотреть матчи команды Кумана. А новая сборная с талантливыми ребятами под предводительством лидера обороны ван Дейка может как стать открытием турнира – на одаренность не жалуются со времён поколения старшего Кройфа, так и провалиться на ровном месте. И второй путь ближе. Нидерланды умеют проиграть в решающий момент, как год назад в полуфинале Лиги наций Хорватии.
Испания
Выиграли Лигу наций в серии пенальти с хорватами. Но с аналогичным подходом могут вылететь в первом раунде плей-офф на Евро-2024. Стали похожи на немцев, только причина неудач другая. Имея сильный клубный футбол и много звёзд, Испания потеряла солидность. «Красная Фурия» готова вроде бы неплохо, но в любой момент можно вспомнить о поражении от Японии в Катаре. Такие результаты для них не в новинку. Даже полуфинал Евро-2020, когда впервые в истории вылетели на этой стадии на турнире от Италии, помогает поверить в будущую неудачу классной по составу команды. Золотая эра с Касильясом и Пуйолем, Хави и Сеском прошла. Придётся пахать, чтобы снова заслужить статус фаворита.
Бельгия
Раньше бельгийцы были мощнее, поскольку лидеры были моложе. Поколение Де Брюйне и Лукаку находилось на пике формы. Теперь Азар, Компани и Алдервейрелд ушли из сборной. Вратарь Куртуа будет смотреть турнир по телевизору после конфликта с тренером Тедеско. Якобы не готов к Евро, хотя круто сыграл в финале Лиги чемпионов. Вот такие моменты и мешают поверить в триумф Тедеско. Помним, как тонули звёздные составы Франции под руководством скандальных тренеров, вроде Доменека. Тедеско не выбирает состав по гороскопу, но бельгийцы застряли между триумфом и нелепой неудачей, как на ЧМ-2022. Лукаку в отборе установил голевой рекорд, а в финальной части Евро может промазать с метра.
Хорватия
Если Бельгия одна из самых сильных сборных в истории без чемпионского кубка, то Хорватия – одна из самых скромных команд, которая была в шаге от грандиозного успеха. Отличаются от всех команд выше, ведь не раз доказывали везучесть. Хорваты играли в финале чемпионата мира шесть лет назад. Играли в полуфинале турнира полтора года назад. Год назад был финал Лиги наций. Вот только сколько раз Далич поднимал над головой кубок? Ни разу. И кадровый потенциал истощается. У хорватов не будет прямой замены для Модрича, Ловрена и Перишича. Гвардиол и другие молодые таланты готовы неплохо, но рано или поздно Хорватия остановится. Скорее всего, первые неудачи ждут уже на Евро.
Сербия
У сербов есть парни из «Ювентуса» и «Челси». Также клубная прописка не мешает Милинковичу-Савичу и Тадичу оказаться в списке самых ярких игроков последнего десятилетия. Впрочем, раньше у Сербии было ещё больше звёзд первой величины. И они постоянно не оправдывали ожиданий на больших турнирах. У них непростая группа – англичане, словенцы и датчане, поэтому балканцы в этом списке. С другой стороны, голландцы, бельгийцы, хорваты и сербы – команды из «чистилища». Все могут провалиться, на это есть причины. Но, не будучи главными фаворитами, как немцы с англичанами, также именно этим команды рискуют очаровать. Однако из-за давления сербы могут запаниковать в защите и проиграть вдребезги.
На Евро-2020 в первом раунде плей-офф вылетели Франция, Нидерланды и Португалия. Мбаппе тогда прочитал о себе все расистские вещи, на которые французы способны. Турниром ранее в плей-офф сразу вылетели испанцы, действующие на тот момент победители. Зато Уэльс с Бэйлом был в полуфинале. Исландия выбила Англию, тоже сенсация для маленькой страны и провал для британцев. Чемпионат Европы – беспощадный турнир для большинства фаворитов. На этом кубке обожают сенсации. Осталось только угадать, кто оступится в Германии.
На самом турнире для меня ........Думаю первым фаворитом ЧЕ будет Франция, финалист ЧМ, вторым кандидатом будет Испания победитель Лиги нации, третьим отдадим должное хозяевам турнира Германии, а вот дальше как раз эшелон виде Англии, Италии, Хорватии, Португалии, Бельгии, Голландия и тд. на победу в турнире.........
Думаю выскочек типа Дании или Греции мы не увидим на этом Евро, вряд ли скажем Сербия нас удивит............как выше названные сборные став золотым призером, им бы из группы выйти для начала. Или Украина станет чемпином Европы.
Вот сборная СССР считалась бы сегодня одним из фаворитов, а вот отдельно постсоветские команды вряд ли.
Италия вряд ли наверно повторит достижение Испании образца 2008 и 2012 гг......и второй раз подряд выиграет европейское первенство. Хотя в еврокубках итальянские команды довольно часто выступают в финалах в последнее время.
PS Я как всегда буду поддерживать две сборные Англия и Голландия надеюсь кто-то меня осчастливит......скажем после того как Исландия опять надругалась над родоначальниками футбола, победив у них дома 0-1 уже не верится в успех на самом турнире, а у голландии посредственная команда без каких либо ярких лидеров даже ван дейк давно поблек.
На самом турнире для меня ........Думаю первым фаворитом ЧЕ будет Франция, финалист ЧМ, вторым кандидатом будет Испания победитель Лиги нации, третьим отдадим должное хозяевам турнира Германии, а вот дальше как раз эшелон виде Англии, Италии, Хорватии, Португалии, Бельгии, Голландия и тд. на победу в турнире.........
Думаю выскочек типа Дании или Греции мы не увидим на этом Евро, вряд ли скажем Сербия нас удивит............как выше названные сборные став золотым призером, им бы из группы выйти для начала. Или Украина станет чемпином Европы.
Вот сборная СССР считалась бы сегодня одним из фаворитов, а вот отдельно постсоветские команды вряд ли.
Италия вряд ли наверно повторит достижение Испании образца 2008 и 2012 гг......и второй раз подряд выиграет европейское первенство. Хотя в еврокубках итальянские команды довольно часто выступают в финалах в последнее время.
PS Я как всегда буду поддерживать две сборные Англия и Голландия надеюсь кто-то меня осчастливит......скажем после того как Исландия опять надругалась над родоначальниками футбола, победив у них дома 0-1 уже не верится в успех на самом турнире, а у голландии посредственная команда без каких либо ярких лидеров даже ван дейк давно поблек.