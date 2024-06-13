Хозяева страдают на Евро сорок лет. Племейкеры Германии попытаются переписать историю

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13 июня 2024, 16:23

Вирц и Мусиала – надежды немцев на Евро-2024.

Хозяева турнира не брали кубок сорок лет

Тяжела и неказиста жизнь организаторов кубка Европы. После домашней победы Франции многие записные фавориты не справлялись с давлением. Дальше в УЕФА взяли за моду проводить турниры в странах, чьи сборные не котируются выше остальных. Поэтому не удивляет, что швейцарцы с австрийцами или позже украинцы с поляками не выходили в финалы. А вот Португалия забралась в финал, но уступила сборной Греции. Спустя много лет Франция не повторила собственный успех – Роналду выиграл в Париже в овертайме.

Теперь у Криштиану мировой рекорд по количеству матчей в профессиональном футболе. Португалец надеется, что его родная команда выступит лучше на чужой земле, чем немцы на родных полях. Даже когда турнир проводили в разных странах, как три года назад, то получили финал на «Уэмбли» с участием сборной Англии. Британцы Саутгейта проиграли серию пенальти Италии. Хотя история показывает, что у немцев есть шанс на выход в полуфинал, чемпионаты Европы обычно безжалостно отсекают хозяев от трофея в итоге.

У немцев в последние годы непривычно много неудач в большом футболе. У них осталось немало ветеранов мирового уровня. В заявке есть даже чемпионы мира десятилетней давности. Но Нойер, Мюллер и Кроос могут лишь помогать молодым напарникам. Форвард Томас должен остаться в запасе, ведь именно его вытесняют из основы два футболиста, заслуживших высокие оценки и комплименты по итогам прошлого клубного сезона. Сейчас 21-летний Джамал Мусиала и его одногодок Флориан Вирц в центре внимания.

Мусиала ушел в тень из-за осечек «Баварии»

Джамал классно сыграл на чемпионате мира в Катаре. Но немцы выступили ужасно. Третье место в группе, не вышли в плей-офф. Понятно, что после великого финала Франции и Аргентины говорили не про юного парня из «Баварии». Приз лучшему молодому игроку достался аргентинцу Энцо Фернандесу. Спустя полтора года на Евро может наступить время Джамала. Но только если Кроос и Гюндоган грамотно подготовят почву для дриблинга Джамала. Мусиала лучше многих звезд проскакивает соперников на скорости, и дриблинг эффективный.

Кроме обводок, у него есть работа внутри штрафной площади. Хотя по клубной позиции Джамал пересекается с Вирцем, немецкий англичанин лучше заходит на дриблинге за линию чужой обороны. Мусиала мог играть за молодежную команду его друга Беллингема, но выбрал Германию. Чтобы не пожалеть, должен поддержать уровень игры за «Баварию». У Джамала 0.82 голевого действия за игру в среднем. По ожидаемым голам без учета пенальти невероятно крут – 0.4 за игру. У игрока по семь-восемь касаний в чужой штрафной площади.

Джамал знает о голевом секрете Месси и Роналду – лупит по чужим воротам постоянно, по три удара за поединок в среднем. От немца можно дождаться минимум пять чистых моментов за два матча, и он намного лучше пользуется дриблингом и слаломными проходами, чем 90 % футболистов элитных лиг. Невзирая на юный возраст, немец из «Баварии» уже стал ключевым для клуба и национальной команды. Вот только в сборной у него скромная результативность. В 29 поединках всего 2 гола и 5 ассистов. Пора стать лидером, набравшись опыта.

Результаты «Баварии» увели фокус внимания от их футболистов, но персонально для Мусиалы и Кейна прошлый сезон был удачным. Джамал собрал 10 голов и 6 ассистов в Бундеслиге, где «Бавария» завершила сезон на скромной третьей строчке. Также не упал интерес к атакующему полузащитнику со стороны богатых клубов. Пока «Реал» присматривается к хавбеку «Байера» Вирцу, Гвардиола держит в уме прогресс Мусиалы. Раньше Джамал работал в академии «Челси», британские скауты прекрасно знают об особенностях в его игре.

Вирцу важно подтвердить немецкие титулы

Лучший игрок сезона в Бундеслиге. Впервые в карьере чемпион страны. Обладатель национального кубка. Только финал Лиги Европы при Флориане лучше не вспоминать. Это провал «Байера» и тренера Алонсо против «Аталанты». Но юный полузащитник запомнился публике с лучшей стороны, а один неудачный матч не перечеркивает десятки сильных поединков. Вирц прошел через сложное испытание и жесткую травму, из-за которой пропустил много месяцев и 43 поединка «Байера». Но оправился и стал ещё лучше.

У Вирца 0.83 голевого действия за игру, как у Мусиалы. У него чуть меньше голов без учета пенальти, а позиция у левого атакующего хавбека «Байера» чуть дальше от чужих ворот, чем у Мусиалы. Ради Флориана его напарник должен работать с акцентом на правый фланг, но у Нагельсманна было много месяцев, чтобы правильно соединить атакующую группу футболистов сборной Германии. Опытные Гюндоган и Кроос помогут из глубины поля, а умение Вирца элегантно создавать моменты спасет в непростой момент.

«Байер» столько раз спасался, что у Вирца привычка не сдаваться даже после 90-й минуты сложного поединка. Если немецкая машина вернется впервые за 10 лет, то на поворотах ею будут управлять молодые гонщики, смелые и наглые с мячом ребята. У Нагельсманна в каждой линии есть выдающиеся футболисты. Нойер, Рюдигер, Гюндоган и Кроос выигрывали Лигу чемпионов. В голкипера Мануэля тренер верит, невзирая на ошибки, которые у «Баварии» были в обороне за последний год. Но ещё сильнее верят в Мусиалу и Вирца.

Игроки с таким потенциалом есть не у каждого участника Евро-2024. Причем их не успели изучить соперники, ведь в 21 год человек не показал полный набор навыков. Планы работы против снайперов Мбаппе и Кейна разрабатывали много лет. Изучали опыт коллег, у которых получалось раньше. Вирц и Мусиала в любой момент могут добавить в арсенал новый фокус. Например, Флориан из-за позиции Крооса уйдет левее, а Мусиала с Хаверцом будут меняться позициями. И сразу Германия становится опаснее.