Трио из «Баварии» и охотники за большими деньгами. Футболисты, которые будут смотреть Евро по телевизору

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вчера, 16:00

Всегда найдется целая команда из топовых игроков, которые пропускают Евро или ЧМ . Этим летом ничего не изменилось — собрали для вас сборную из тех футболистов, которые по каким-то причинам не поехали в Германию. Выбирали только из сборных, которые отобрались на турнир, поэтому обойдемся без Эрлинга Холанда.

Тибо Куртуа (Бельгия)

Вратарь «Реала» успел восстановиться после травмы накануне финала Лиги чемпионов и вышел в основе на этот поединок, но этого не хватило, чтобы Доменико Тедеско включил его в состав сборной Бельгии на Евро-2024.

Педро Порро (Испания)

Конечно, этому защитнику было сложно попасть в сборную, ведь на его позиции довольно сильная конкуренция, но игрок провел неплохой сезон в «Тоттенхэме». Луис де ла Фуэнте сделал ставку на опытных Дани Карвахаля и Хесуса Наваса, что вполне объяснимо.

Серхио Рамос (Испания)

Еще один представитель «красной фурии». Рамос продолжает играть на высоком уровне в «Севилье», но вместо него был вызван Пау Кубарси из «Барселоны». Вполне возможно, что 17-летний парень будет выступать в основе сборной на Евро.

Матс Хуммельс (Германия)

Этот турнир мог стать вишенкой на торте в карьере знаменитого защитника, поскольку после финала Лиги чемпионов он остался без клуба. Текущее лето для Матса же стало, пожалуй, одним из худших в карьере. Да, в сборной есть Джонатан Та и Антонио Рюдигер, но в заявке могло бы хватить места и для Хуммельса — аналогичная история и с Рамосом.

Рафаэл Геррейру (Португалия)

Геррейру всего 30 лет, он постоянно числился в составе сборной с 2024 года, но этот сезон в «Баварии» был неудачным, что и послужило причиной пропуска Евро. Жоау Канселу и Диогу Далот будут бороздить бровку в Германии, а Рафаэль посмотрит за ними по телевизору.

Джордан Хендерсон (Англия)

Гарет Саутгейт показал всем, что у него нет любимчиков в сборной на примере Хендерсона. Джордан долгое время находился в обойме англичан, но все надломил его переезд в Саудовскую Аравию за большими деньгами. Да, потом хавбек вернулся в Европу, но уже было поздно. К тому же «Аякс» сезон провалил, отстав от ПСВ на 35 очков.

Марко Верратти (Италия)

И снова причина в том, что футболист решил заработать на Ближнем Востоке. Марко переехал в Саудовскую Аравию и пропал с радаров тренерского штаба сборной Италии, хотя он мог бы пригодиться команде в Германии. Впрочем, это не конец Марко в сборной, так как скоро он может оказаться в европейском гранде.

Леон Горецка (Германия)

Паскаль Гросс — хороший футболист, с этим никто не спорит. Но выбрали ли бы вы его вместо Леона Горецки? Юлиан Нагельсманн так и сделал. Может быть, они что-то не поделили еще со времен «Баварии»?

Иско (Испания)

Бывший игрок «Реала» великолепно проявил себя в «Бетисе». Многие ожидали, что хавбек непременно поедет на Евро, но у судьбы были другие планы — в мае повредил ногу, до сих пор ходит на костылях.

Серж Гнабри (Германия)

Когда-то Гнабри был недостаточно хорош даже для Тони Пулиса в «Вест Бромвиче», но с этого момента футболист так сильно прокачал свою карьеру, что стал одним из лучших в «Баварии». Но, увы, и тут травма лишила игрока Евро — в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом» повредил сухожилие.

Чиро Иммобиле (Италия)

Италии точно не будет хватать Иммобиле — это настоящий лидер и гроза ворот соперника. Многие в Италии хотели увидеть опытного форварда на Евро, но Спаллетти выбрал Джанлуку Скамакку и Матео Ретеги вместо Чиро. Впрочем, и сам Чиро понимает, что сезон у него был не самый лучший.