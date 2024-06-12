«Его воздушество» и два голкипера, провалившие сезон. На Евро сборной Англии поможет вратарь МЮ

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вчера, 10:15

Вратарская бригада «трёх львов» на Евро.

Выбор Саутгейта очевиден

Предстоящий чемпионат Европы станет четвёртым крупным турниром в тренерской биографии Гарета Саутгейта. На трёх предыдущих ворота англичан неизменно защищал Джордан Пикфорд. Вратарь «Эвертона» снова попал в заявку команды под первым номером.

В большинстве клубов Английской Премьер-Лиги ворота отданы в распоряжение легионеров. В завершившемся сезоне только в пяти клубах основными вратарями были англичане. Поэтому Саутгейту и его помощникам пришлось сделать непростой выбор.

Ситуацию усугубила травма плеча, полученная Ником Поупом. Голкипер «Ньюкасла» выпал из обоймы на несколько месяцев и смог вернуться в строй только в мае. Поэтому Поуп не рассматривался в качестве кандидата на поездку в Германию и не попал в расширенный список сборной Англии. А ведь Поуп был единственным, кто мог бы составить конкуренцию Пикфорду. Нику вообще не везёт. Травма не позволила ему сыграть на прошлом, серебряном для англичан чемпионате Европы.

«Его воздушество»

Вообще это прозвище другого Джордана. Но Пикфорд его тоже заслужил. Не обладая выдающимися габаритами, вратарь «Эвертона» очень подвижен и прыгуч. Может вытащить сложнейший мяч из угла, вылететь на перехват, отразить 11-метровый, — раньше, до прихода Пикфорда в сборную, серии пенальти были бичом англичан. А ещё он очень уверен в себе. За три крупных турнира — два чемпионата мира и предыдущий Евро Джордан совершил только одну результативную ошибку — в игре со сборной Ирана на последнем первенстве мира. Да только в той игре островитяне ответили иранцам шестью голами. А ведь ещё не стёрлись из памяти времена, когда ошибки на последнем рубеже дорого обходились англичанам. Вспомним, как привозили Дэвид Симэн, Дэвид Джеймс, Роберт Грин.

Джордан попал в сборную не только за былые заслуги. Пикфорд провёл прекрасный сезон в воротах «Эвертона». Во многом благодаря ему «ириски», с которых были списаны очки, сумели остаться в Премьер-Лиге. Бывали и неудачные игры. Например, с «Астон Виллой» 0:4 или с «Челси» 0:6. Но в этих встречах особых вратарских ошибок не было. Конечно, можно покопаться с пристрастием в прошлом, вспомнить, как Пикфорд начудил когда-то в мерсисайдском дерби или пропустил парочку необязательных голов в игре с «Тоттенхэмом». Но, во-первых, от ошибок не застрахован ни один вратарь. А во-вторых, если положить на одну чашу воображаемых весов спасения Пикфорда, а на другую его ляпы, то результат подобного взвешивания будет очевиден.

Сам Гарет Саутгейт очень высоко ценит своего основного вратаря. Ещё во время чемпионата мира 2018 года главный тренер сборной Англии назвал Пикфорда эталоном современного голкипера. За шесть лет он своего мнения не изменил. Карло Анчелотти также считает Джордана лучшим в Англии. Накануне предстоящего турнира 30-летнему Пикфорду сулят золотую медаль и звание сильнейшего голкипера турнира.

Злоключения двух блондинов

Также в список вошли Аарон Рамсдейл и Дин Хендерсон, два чем-то похожих вратаря. И внешне — оба светловолосые, и фактурой. Почти ровесники — 26 и 27 лет. С большими клубами как-то не срослось. Дин так и не заиграл в «Манчестер Юнайтед» и после серии аренд был продан в «Кристал Пэлас». Аарон всего был два года основным в «Арсенале», но в последнем сезоне проиграл конкуренцию испанцу Давиду Райе и присел на лавку. Всего шесть матчей за основу. Поэтому можно сделать вывод, что Саутгейт взял Рамсдейла на чемпионат Европы за былые заслуги.

То же самое можно сказать про Хендерсона, который провёл не лучший сезон в «Кристад Пэласе». Дин пропустил почти весь первый круг из-за травмы подколенного сухожилия. Потом всё же появился в воротах «орлов», наделал ошибок и уступил место в воротах другому кандидату в сборную 31-летнему Сэму Джонстону. Но на заключительном отрезке Сэм повредил локоть, а Дин вернулся в основу и сыграл достойно. Лондонцы мощно финишировали. А Хендерсон весенними матчами заработал приглашение в сборную.

Немножко статистики. Свой первый и последний матч в воротах сборной Англии Хендерсон сыграл в 2020 году. На счету Рамсдейла 4 игры на высшем уровне. У Пикфорда 61 игра за национальную команду.

Янг Траффорд и Олд Хитон

Четвёртым в расширенном списке оказался Джеймс Траффорд из «Бернли». 22-летний высокий вратарь — воспитанник «Манчестер Сити». Хотя с такой фамилией ему было бы лучше играть за «Манчестер Юнайтед». Но большую часть карьеры Траффорд провёл в «Болтоне», куда отдавался в аренду. В прошлом году Джеймс превосходно отыграл на молодёжном чемпионате Европы, не пропустил ни одного матча в шести встречах и помог англичанам занять первое место. Джеймс не стал ни возвращаться в «Болтон», ни ждать своей очереди в «Сити», а принял предложение «Бернли». На покупке молодого вратаря настоял тренер «кларетовых» Венсан Компани. Стоимость сделки составила около 20 миллионов евро со всеми бонусами.

Но первый сезон Траффорда в Премьер-Лиге оказался неудачным. Джеймс много пропускал, ошибался, а весной и вовсе потерял место в основе. Поэтому попадание в расширенный список сборной Англии стало для молодого вратаря утешительным призом и авансом на будущее. Кстати, уже после формирования окончательной заявки Траффорд перешёл в «Ньюкасл».

Однако в Германию сборная Англии отправилась с четырьмя вратарями. К команде присоединился 38-летний Том Хитон из «Манчестер Юнайтед», который в прошлом сезоне ни разу не появился в основе «красных дьяволов». И в запас попадал считанные разы. Но Саутгейт пригласил ветерана не для того, чтобы тот играл. Хитон будет помогать тренеру вратарей Матину Маргетсону работать с тремя указанными выше голкиперами.

«Я благодарю Гарета Саутгейта за это приглашение. Буду рад оказать посильную помощь сборной Англии», — прокомментировал ситуацию Том, на счету которого три матча в национальной команде.