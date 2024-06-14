Капитан Джиджо и два его помощника. Русский Иван оказался лишним

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вчера, 19:13

Представляем вратарскую бригаду сборной Италии.

По сравнению с последним, победным для итальянцев Евро-2020, состав чемпионов Европы претерпел значительные изменения. В окончательную заявку вошли только десять золотых медалистов. Однако во вратарской линии лишь одна перестановка. Сохранили свои места Джанлуиджи Доннарумма и Алекс Мерет. Место ветерана Сальваторе Сиригу занял Гильельмо Викарио.

И ещё один момент. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти взял на чемпионат Европы только трёх футболистов, выступающих за рубежом. И двое из них — вратари. Джанлуиджи Доннарумма, как известно, выступает в «Пари Сен-Жермен», а Гильельмо Викарио — в «Тоттенхэме».

Железный первый номер

Вообще Доннарумма редко выступает под первым номером. В «Пари Сен-Жермен» он значится под номером 99. Да и в «Милане» тоже так было. На чемпионате Европы 2020 он оказался двадцать первым. Но с тех пор в сборной Италии Джанлуиджи носит престижную единичку. А ещё он отправится в Германию в качестве капитана команды.

Долгое время капитаном сборной Италии был знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон. Наследником Джиджи стал другой Джанлуиджи — Доннарумма. Чтобы различать двух тёзок младшего из них принято называть Джиджо.

Доннарумма — одна из самых ярких и в то же время неоднозначных фигур в современном вратарском цеху. С одной стороны, Джиджо к 25 годам выиграл чемпионат Европы, три раза французскую Лигу 1, собрал приличную коллекцию индивидуальных наград. Но при этом у него весьма своеобразная репутация. Болельщики «Милана» терпеть не могут воспитанника своего клуба. Шаг от любви до ненависти оказался очень коротким. Даже в домашнем матче с испанцами фанаты, среди которых было немало миланцев, подвергли обструкции голкипера своей команды. Каждый промах Джиджо препарируется и смакуется. Взять, например, недавний матч Лиги чемпионов с «Барселоной». Главным виновником домашнего поражения был назван вратарь парижан. Попытка «Пари Сен-Жермен» приобрести Матвея Сафонова — тоже камушек в огород Доннаруммы.

Но с возрастом итальянец привык, что на него вешают всех собак, и стал менее впечатлительным. Свои промахи он быстро забывает. И на предстоящем чемпионате Европы Джиджо постарается доказать всем — и своим болельщикам, и недоброжелателям, что является одним из лучших вратарей Европы и достоин носить капитанскую повязку, как его великие предшественники Дино Дзофф и Джанлуиджи Буффон. Шанс представится уже в субботу в игре с хорватами. В том, что ворота итальянцев будет защищать именно Доннарумма, сомневаться не приходится. Пока не счету Джиджо 62 матча в национальной команде. Но ему всего 25 лет. Кто знает, может, когда-нибудь он превзойдёт выдающееся достижение Джиджи — 176 матчей.

Два удинца

Алекс Мерет, у которого уже имеется золотая медаль чемпиона Европы, — воспитанник «Удинезе». Но в родном клубе Алекс не заиграл. Вратарь нашёл своё счастье в «Наполи». Правда, карьера Мерета складывалась не слишком гладко. Опытный колумбиец Давид Оспина долго не хотел сдавать свои полномочия основного голкипера неаполитанцев.

Попадание в заявку сборной Италии на чемпионат Европы 2020 было своеобразным авансом для молодого вратаря. На том турнире Алекс не сыграл ни минуты. А потом присел на скамейку и в «Наполи». Но Оспина уехал в Саудовскую Аравию, и Мерет получил долгожданную практику. Алекс блестяще отработал в золотом для «Наполи» сезоне 2022/23. Но последний чемпионат стал менее удачным и для вратаря, и тем более для его команды. Однако Спаллетти, хорошо знающий Мерета, всё время привлекал его в главную команду страны. Правда, играл Алекс нечасто и при Спаллетти, и при Манчини. За пять лет набежало всего три игры за сборную.

Мерет очень хорош на линии ворот, но уступает Доннарумме в игре на выходах. Кроме того, он менее устойчив психологически. Поэтому он сыграет на предстоящем чемпионате Европы лишь при необходимости.

Гильельмо Викарио, как Мерет, — удинец. В молодёжной команде «Удинезе» он был дублёром Алекса. И тоже оказался невостребованным в родном клубе. После нескольких лет выступлений за команды низших лиг и кратковременной аренды в «Кальяри», Гильельмо обосновался в «Эмполи» и помог последнему сначала подняться в Серию А, а потом там закрепиться. Заодно и заработал репутацию одного из сильнейших вратарей страны. Привлекать рослого и плечистого Викарио в сборную стал ещё Роберто Манчини. Дебютировал Гильельмо уже при Спаллетти, причём в качестве посланца «Тоттенхэма». Лондонцам нужен был преемник многолетнего стража ворот Уго Льориса, вот они и не пожалели 16 миллионов за 26-летнего итальянца. И не ошиблись. Викарио провёл сильный дебютный сезон в Англии, был признан вратарём года в Премьер-Лиге и вырос в цене вдвое. Но пока «шпоры» не собираются его продавать и связывают с ним свои надежды минимум года на четыре.

Но пока шансы Викарио сыграть на чемпионате Европы невелики. Понимает это и сам Гильельмо. Но участие в Евро и перспектива зацепить медаль явно не помешают карьере этого очень одарённого вратаря.

За бортом Евро-2024

Италия всегда славилась своими вратарями. А мест в сборной — всего три. На этот раз за рамками первенства континента оказались минимум три сильных голкипера.

Иван Проведель из «Лацио» при желании мог бы играть за сборную России, ибо мама футболиста Елена Калинина — русская. Более того, были разговоры о возможном привлечении Проведеля в российскую команду. Но дальше разговоров дело не пошло, да и у самого Ивана стремления сыграть в нашей сборной не обнаружилось. Хотя шанс ещё остаётся. Несмотря на попадание в расширенный список чемпионов Европы, 30-летний Проведель не заигран за первую команду Италии.

Любопытно, но «Лацио» приобрёл Ивана в качестве второго вратаря. Но он сразу вытеснил потенциального первого номера португальца Луиша Машимиану и вскоре стал любимцем римских болельщиков. По итогам сезона 2022/23 Проведель был признан лучшим футболистом римлян. Да и в неудачах «Лацио» в последнем сезоне он виноват меньше всех. Иван бился изо всех сил и даже забил мяч своему коллеге Яну Облаку из «Атлетико».

Лучший вратарь Серии А 2023/24 26-летний Микеле Ди Грегорио из «Монцы» не обнаружил своей фамилии ни в расширенном, ни в окончательном списке. Видимо, Спаллетти считает, что пока рановато. Но Микеле перешёл в «Ювентус», откуда дорога в сборную будет ближе.

У открытия сезона Марко Карнесекки из «Аталанты» один вызов в главную команду — на товарищеский матч с командой Эквадора. Но пока 23-летний голкипер на поле не появлялся. Марко перспективный и прогрессирующий спортсмен, и со временем он способен составить конкуренцию и Доннарумме, и Викарио.