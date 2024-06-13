Зиркзее вызвали в сборную Нидерландов для участия в чемпионате Европы

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее включён в состав сборной Нидерландов для участия в чемпионате Европы 2024 года.
Ранее национальная команда из-за травм потеряла Френки де Йонга и Тейна Копмейнерса. Также дозаявлен был Ян Маатсен.
Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее включён в состав сборной Нидерландов для участия в чемпионате Европы 2024 года.
Ранее национальная команда из-за травм потеряла Френки де Йонга и Тейна Копмейнерса. Также дозаявлен был Ян Маатсен.
Может Зиркзее станет "новым Гуллитом? Внешнее сходство уже есть.)
Может Зиркзее станет "новым Гуллитом? Внешнее сходство уже есть.)