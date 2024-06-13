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Зиркзее вызвали в сборную Нидерландов для участия в чемпионате Европы

сегодня, 00:23

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее включён в состав сборной Нидерландов для участия в чемпионате Европы 2024 года.

Ранее национальная команда из-за травм потеряла Френки де Йонга и Тейна Копмейнерса. Также дозаявлен был Ян Маатсен.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:42
Я еще удивился, почему его не взяли сразу)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:10
Отличный шанс для того, чтобы громко заявить о себе.
Может Зиркзее станет "новым Гуллитом? Внешнее сходство уже есть.)
qcu95ygu6t68
qcu95ygu6t68
сегодня в 07:11
Джошуа предоставили шанс неожиданно,в таких случаях нередко игроку удавалось засветиться
shlomo
shlomo
сегодня в 07:00
Повезло ему... не было бы счастья, да несчастье помогло
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 04:30
Интересно, потеряли двух полузащитников, а на замену вызвали защитника и нападающего 🤷
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:54
Жаль что Френки да Йонг не выступит !
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