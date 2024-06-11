Сто четыре года на троих. Немцам предстоит выбрать между разными вратарскими школами

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вчера, 10:53

Нойер против тер Штегена.

Тренерский штаб сборной Германии определился с вратарями, которые могут сыграть на домашнем первенстве континента. В окончательную заявку вошли 38-летний Мануэль Нойер («Бавария»), 32-летний Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и 34-летний Оливер Бауманн («Хоффенхайм»). На счету этих далеко не юных голкиперов соответственно 118, 40 и 0 матчей в воротах «Манншафт».

Понятно, что Бауманн может появиться на поле только при форс-мажорных обстоятельствах. Но Юлиану Нагельсманну придётся выбирать между двумя знаменитостями. Ситуация классическая для сборной Германии — Харальд Шумахер и Ули Штайн, Бодо Ильгнер и Андреас Кёпке, Оливер Кан и Йенс Леманн. Теперь эти двое. Хорошо, хоть между Ману и Марком нет открытой вражды.

Дуэт этот существует уже двенадцать лет. Правда, на победный для немцев чемпионат мира 2014 года тер Штегена не взяли, а от участия в чемпионате Европы 2020 года Марк отказался сам. Другое дело, что на больших турнирах обычно играл Нойер. Когда отлично, когда не очень. Тер Штеген довольствовался товарищескими матчами и помог немцам выиграть проходивший в России Кубок Конфедераций.

Нойер и тер Штеген, как известно, приверженцы двух различных стилей игры в воротах. Ману — вратарь-либеро, часто выходящий за пределы своих владений и уверенно играющий ногами. Марк же представитель классической вратарской школы. Действует без излишеств, превосходно работает на линии ворот, да и на перехватах хорош. Казалось бы, два таких замечательных вратаря — счастье для любой сборной. Но не всё так однозначно. Ибо оба голкипера провели не самые лучшие сезоны. По объективным причинам.

Покатался на лыжах

В декабре 2022 года после неудачного для немцев чемпионата мира Мануэль Нойер поехал кататься в горы на лыжах. Лучше бы он этого не делал. Неудачное падение и перелом правой большеберцовой кости. Пришлось лечь под нож хирургов. После операции длительное восстановление. Только в октябре, через 10 месяцев после рокового падения, Ману вернулся в ворота. Уже само возвращение — своего рода подвиг.

Однако прошедший сезон оказался кошмарным для «Баварии». Мюнхенцы сложили с себя чемпионские полномочия, а в итоговой таблице остались третьими. Нойер пропускал немало, больше, чем обычно. Конечно, мастерство никуда не делось. Например, в ответном полуфинале Лиге чемпионов с «Реалом» Ману прекрасно играл против «Реала». Столько раз выручил. На 85-й минуте отбил мяч перед собой и позволил мадридцу Хоселу сравнять счёт. А там и второй гол подоспел.

Тяжёлый перелом не мог не сказаться на игре капитана сборной Германии. К тому же у Ману имеются другие проблемы со здоровьем — в апреле пропустил три игры из-за мышечной травмы. Сам вратарь признался, что поборол рак кожи. К чемпионату Европы Нойер подходит не в лучшем состоянии — физическом и моральном. Но усадить чемпиона мира 2014 года на лавочку не так-то просто.

Проблемы капитана «Барселоны»

Не лучший сезон провёл Марк-Андре тер Штеген. И дело не только в неудачах «Барселоны» — домашних и европейских. Вратарь и капитан «Барсы» пропустил два месяца. В ноябре Марк почувствовал боль в спине. Консервативное лечение не принесло результата, пришлось прибегнуть к операции. Восстановление прошло довольно быстро. Уже в марте немец снова появился в воротах «Барсы». Марк доиграл сезон без видимых ошибок. Возможно, логично было доверить место в воротах сборной тоже ему.

Но столь форсированное исцеление могло иметь и побочный эффект. Выздоровел ли тер Штеген окончательно? Не случится ли рецидив в самый неподходящий момент. В каком состоянии находится вратарь. Кроме того, Марк не всегда удачно играл в сборной. Да и психологическую борьбу Нойеру нередко проигрывал. Вспомним, например знаменитые 2:8 в матче «Барселона» — «Бавария». Да и от Нагельсманна потребуется жёсткость характера, чтобы усадить в запас Ману и поставить Марка.

Те, кого здесь нет

Выбор третьего вратаря тоже вызвал вопросы. При всём уважении к Оливеру Бауманну, вратарь «Хоффенхайма» не в том возрасте, чтоб дебютировать в сборной, да ещё на чемпионате Европы. Попадание в сборную — своего рода награда для опытного голкипера, много лет уверенно играющего в Бундеслиге.

В расширенном списке значилось ещё одно имя. Принадлежащий «Баварии» Александер Нюбель провёл прекрасный сезон в воротах «Штутгарта» и заслужил право не просто попасть на Евро, но и сыграть там. Нюбель смотрелся лучше Нойера и тер Штегена. Но у Александера к 27 годам нет матчей за сборную — это раз. А два — Нагельсманн не отважится доверить ворота Манншафт Нюбелю, имея в составе Ману и Марка. Быть может, когда немцы поблагодарят этих двух персонажей за годы долгой службы, тогда и настанет время Нюбеля.

Нет в сборной Кевина Траппа. Потенциально вратарь «Айнтрахта», возможно, не слабее Нойера с тер Штегеном. Однако если у Кевина не пошла игра, то «пропадай моя телега все четыре колеса» — в ворота залетает всё. Поэтому Трапп в свои 33 года только 9 раз сыграл в главной команды страны. Бернд Лено давно не вызывался в сборную. Похоже, сын переселенцев из Анапы полностью сосредоточен на игре за свой «Фулхэм» и не мечтает о сборной. Янис Бласвич из «РБ Лейпциг» так и остался кандидатом.

Есть ещё один вариант на вырост. Ноа Атуболу из «Фрайбурга». Но пока этому бесспорно талантливому вратарю рановато в сборную, нужно ещё набраться опыта. К тому же за Ноа пристально следят на родине предков — в Нигерии.