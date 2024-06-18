Болезни оказались сильнее. Не стало рекордсмена по голам в АПЛ среди англичан, не игравших за сборную

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вчера, 21:28

Английский нападающий ушёл в 54 года.

В субботу, когда сборная Англии готовилась к первому матчу на чемпионате Европы, в стан островитян пришла печальная весть. Скончался Кевин Кэмпбелл. И хотя он так и не сыграл за сборную Англии, всё же был видной фигурой в Премьер-Лиге 90-х и начала нулевых. Свои соболезнования выразили «Арсенал» и «Эвертон», где провёл свои лучшие годы этот рослый форвард. Откликнулся и главный тренер англичан Гарет Саутгейт, неоднократно противостоявший Кэмпбеллу на футбольном поле.

Один из символов новой эпохи

Нынешнему поколению болельщиков, возможно, ничего не говорит имя Кевин Кэмпбелл. Или кто-то перепутает его с однофамильцем, защитником сборной Англии, «Тоттенхэма», потом «Арсенала» Солом Кэмпбеллом. Они не братья и даже не родственники. Но к «Арсеналу» покойный Кевин имел непосредственное отношение. Ибо родился в Лондоне, учился в академии «Арсенала» и сыграл за «канониров» более двух сотен матчей – сначала в «старом» Первом дивизионе, потом в преобразованной из него Премьер-Лиге.

В начале восьмидесятых годов английский футбол был болен расизмом. Немногочисленным темнокожим игрокам – Виву Андерсону, Лютеру Блиссетту, Джону Барнсу приходилось преодолевать немало трудностей, сталкиваться с летящими в их адрес оскорблениями, а то и бананами, чтобы найти своё место в сильнейших клубах сборной. Но уже в конце десятилетия в английский чемпионат устремился пусть ещё тоненький, но поток крепких парней, явно не похожих на коренных обитателей Туманного Альбиона. В основном вест-индцы – потомки переселенцев из Ямайки, Барбадоса, Бермуд и других бывших владений Британской короны в Карибском регионе. Африканцев почти не было. Для этих выходцев из зачастую неблагополучных районов футбол был социальным лифтом – возможностью стать состоятельным человеком, не пополнить армию шпаны и наркоманов. Их было немного – два, иногда три человека в команде. Но они явно выделялись не только внешне. Многие из них стали звёздами английского футбола, пробились в сборную. Иные, напротив, помогли сборным стран, откуда прибыли их предки. В сборной Ямайки, которой посвятила свою знаменитую песню группа «Чайф», треть состава составляли англичане.

Юные вест-индцы выделялись на детском и юношеском уровне, когда иной раз превосходили своих бледнолицых рыжеволосых сверстников. Тот же Кевин Кэмпбелл штамповал по полсотни голов за сезон. Но во взрослый футбол они вписывались непросто. Одни остывали к любимой игре, другие довольствовались упавшей в руки синицей и уже не хотели ловить журавлей. Опять же значительная часть не была дружна с дисциплиной. Кэмпбелл миновал все эти соблазны, прошёл курс молодого бойца – в арендах в «Лейтон Ориенте» и «Лестере», и в 20 лет стал игроком любимого «Арсенала». Забивал мячи, срывал аплодисменты уютного стадиона «Хайбери», стал узнаваемой фигурой. Но место на поле получал не всегда, ибо тогда ещё играли Алан Смит, Иан Райт и Пол Мерсон. Попасть в сборную Англии было также практически невозможно из-за высочайшей конкуренции. Даже в сезоне 93/94 – лучшем из проведенных Кэмпбеллом в «Арсенале», он максимум фигурировал как кандидат.

В какой-то момент в карьере Кевина наступил застой. Он всё реже появлялся в стартовом составе. А тут еще «канониры» подписали Джона Хартсона и Криса Кивомиа. Летом 1995-го «Арсенал» продал своего 25-летнего воспитанника в «Ноттингем Форест». Это был уже не тот «Ноттингем» Брайана Клафа, удивлявший соперников как домашних, так и зарубежных. В середине 90-х «Форест» пришёл в упадок. Но даже таланта Кэмпбелла не хватило, чтобы избежать вылета в 1997-м.

Я – не каннибал

Однако сезон в «новом» Первом дивизионе, тогда ещё не Чемпионшипе, стал одним из лучших для Кевина. Во многом благодаря приходу в клуб Пьера ван Хойдонка. Два вест-индца – голландский и английский, составили супердуэт. Пьер забил 34 мяча, Кевин – 29. Клуб вернулся в элиту через год, болельщики «Ноттингема» были в предвкушении. Но в бюджете возникли дыры, и чтобы их залатать, руководство решило продать Кэмпбелла в турецкий «Трабзонспор», причём за те же два с половиной миллиона, что и покупал у «Арсенала». Удар ниже пояса. Кевин ехать в Турцию не хотел, ван Хойдонк, оставшийся без своего напарника, отказался выходить на поле. В результате сезон был провален, и «Ноттингем» снова покинул Премьер-Лигу, на этот раз на 23 года.

Карьера в Турции у Кэмпбелла не сложилась. Посреди сезона президент «Трабзонспора» Мехмет Али Йылмаз назвал англичанина «каннибалом из Африки». Чем разозлил футболиста. Кевин заявил, что ни он, ни его вест-индские предки людей не ели, да и к Африке он отношения не имеет. А потом добавил, что больше не собирается играть в команде, где президент – расист. Кевина поддержали лидеры «Трабзонспора» Абдулла Эркан и Огюн Темизканоглу. Конфликт частично удалось замять, но Кэмпбеллу пришлось уйти.

Спаситель для «Эвертона»

Кевин вернулся в Англию уже в марте. Девятикратный чемпион «Эвертон» проводил бесславный сезон и мог вылететь вместе с «Ноттингемом». Спасти «ирисок» могло лишь чудо. И оно явилось в лице Кевина, арендованного у «Трабзонспора». В восьми оставшихся встречах Кэмпбелл забил девять мячей, тем самым помог команде из Ливерпуля избежать вылета. По окончании чемпионата «Эвертон» выкупил Кэмпбелла за три миллиона. Как видим, скандальный президент турецкого клуба ещё и полмиллиона наварил.

Несколько лет Кевин был лидером атак «Эвертона». Забивал важные мячи, стал первым в истории клуба темнокожим капитаном. Но частые травмы дали о себе знать. Да и возраст тоже. В 34 года Кэмпбелл перебрался в «Вест Бромвич», но реанимировать карьеру не получилось. После двух неполных сезонов он повесил бутсы на гвоздь в 36 лет.

В первой сборной Англии Кевин так и не сыграл. Однако установил уникальное достижение, став лучшим бомбардиром АПЛ среди англичан, не игравших в национальной команде, забив 76 голов.

После ухода из большого футбола Кевин занимался работой, не связанной с этим видом спорта. Организовал охранное бюро, обслуживавшее знаменитостей. Кроме того, он владел студией звукозаписи. Про футбол тоже не забывал. Иногда выступал в роли эксперта, следил за игрой сына Тайреза, выступающего за «Сток Сити».

Несколько месяцев назад 54-летний Кэмпбелл перенёс инсульт. Вроде бы всё обошлось. Кевин был выписан из больницы. Но в начале июня он снова оказался на больничной койке. Отказали почки, потом развился сепсис. Борьба за жизнь футболиста шла две недели, но болезнь оказалась сильнее. 15 июня Кевин Кэмпбелл умер.