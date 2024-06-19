Словакия — Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.06.2024)

Словакия
"Словацкие соколы” занимают 48-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних матчей, чтобы правильно спрогнозировать исход матча с "Желто-синими”. 9-го июня национальная команда обыграла сборную Уэльса со счетом 4:0.
17-го июня сборная выиграла бельгийцев с разницей в один мяч (1:0).
Украина
Украинская сборная в международном рейтинге ФИФА занимает 22-е место. Вспомним пару последних матчей с ее участием. 11-го июня товарищеская игра с национальной командой Молдовы закончилось победой украинцев со счетом 4:0.
Недавний же матч с Румынией в рамках чемпионата Европы закончился поражением первых с результатом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
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Победа Словакии — 3.94
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Ничья — 3.39
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Победит Украина — 2.14
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Победа Словакии с форой -1.5 — 8.10
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Тотал больше 3.5 — 3.64
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Тотал меньше 3.5 — 1.24
Статистика
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Словакия выиграла три из пяти последних встреч.
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Последняя очная встреча закончилась проигрышем Украины (4:1).
- Украина за тот же период выиграла дважды.
Прогноз
Национальная команда Словакии в последнее время показывает отличную игру. Рекомендуем заключить пари на победу Словакии в БК Pinnacle с коэффициентом 3.94.