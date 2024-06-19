Словакия — Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.06.2024)

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вчера, 13:11

Словакия

"Словацкие соколы” занимают 48-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних матчей, чтобы правильно спрогнозировать исход матча с "Желто-синими”. 9-го июня национальная команда обыграла сборную Уэльса со счетом 4:0.

17-го июня сборная выиграла бельгийцев с разницей в один мяч (1:0).

Украина

Украинская сборная в международном рейтинге ФИФА занимает 22-е место. Вспомним пару последних матчей с ее участием. 11-го июня товарищеская игра с национальной командой Молдовы закончилось победой украинцев со счетом 4:0.

Недавний же матч с Румынией в рамках чемпионата Европы закончился поражением первых с результатом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победа Словакии — 3.94

Ничья — 3.39

Победит Украина — 2.14

Победа Словакии с форой -1.5 — 8.10

Тотал больше 3.5 — 3.64

Тотал меньше 3.5 — 1.24

Статистика

Словакия выиграла три из пяти последних встреч.

Последняя очная встреча закончилась проигрышем Украины (4:1).

Украина за тот же период выиграла дважды.

Прогноз

Национальная команда Словакии в последнее время показывает отличную игру. Рекомендуем заключить пари на победу Словакии в БК Pinnacle с коэффициентом 3.94.