Шотландия — Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

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21 июня 2024, 12:01

Шотландия

"Тартановая армия” занимает 39-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних матчей, для понимания того, что может ожидать шотландцев в предстоящем поединке. 14-го июня национальная команда проиграла немцам со счетом 5:1.

19-го числа встреча со сборной Швейцарии закончилась вничью (1:1).

Венгрия

На 26-м месте международного футбольного рейтинга ФИФА расположились венгры. Вспомним некоторые матчи с их участием. 15-го июня "Триколоры” проиграли Швейцарии со счетом 3:1.

19-го числа национальная команда отдала победу немецкой сборной (2:1).

Котировки

· Победа Шотландии — 2.71

· Ничья — 4.04

· Триумф Венгров — 2.51

· Победит Венгрия с форой -1.5 — 1.13

· Тотал больше 3.5 — 2.75

· Тотал меньше 3.5 — 1.40

Статистика

· Шотландия выиграла один матч из пяти последних.

· За тот же период у Венгрии два триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась победой Шотландцев

Прогноз

У Шотландии серия последних игр несколько лучше чем у венгров. Рекомендуем заключить пари на победу шотландцев в БК Pinnacle с коэффициентом 2.71.