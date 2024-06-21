Шотландия — Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

Шотландия
"Тартановая армия” занимает 39-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних матчей, для понимания того, что может ожидать шотландцев в предстоящем поединке. 14-го июня национальная команда проиграла немцам со счетом 5:1.
19-го числа встреча со сборной Швейцарии закончилась вничью (1:1).
Венгрия
На 26-м месте международного футбольного рейтинга ФИФА расположились венгры. Вспомним некоторые матчи с их участием. 15-го июня "Триколоры” проиграли Швейцарии со счетом 3:1.
19-го числа национальная команда отдала победу немецкой сборной (2:1).
Котировки
· Победа Шотландии — 2.71
· Ничья — 4.04
· Триумф Венгров — 2.51
· Победит Венгрия с форой -1.5 — 1.13
· Тотал больше 3.5 — 2.75
· Тотал меньше 3.5 — 1.40
Статистика
· Шотландия выиграла один матч из пяти последних.
· За тот же период у Венгрии два триумфа.
· Последняя очная встреча закончилась победой Шотландцев
Прогноз
У Шотландии серия последних игр несколько лучше чем у венгров. Рекомендуем заключить пари на победу шотландцев в БК Pinnacle с коэффициентом 2.71.