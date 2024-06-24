ЕВРО-2024: чужие трусы и чужие ассисты

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вчера, 12:11

На любом крупном турнире непременно выискиваются всяческие несуразицы, нестыковки и анекдотические случаи.

Текущий ЧЕ не стал исключением.

Хорош был матч первого тура Турция — Грузия, действительно зажигательный футбол. Рассматривать какие-то нюансы в прямом эфире не было никакой возможности.

А вот потом удалось разглядеть нечто.

В составе сборной Турции в центре обороны играли два футболиста — №4 Самет Акайдын и №14 Абдюлькерим Бардакджи.

Защитник Бардакджи отличается своей причёской. У него длинные прямые волосы. На презентации во время телетрансляции он так и был запечатлён:

А вот на матч против Грузии Бардакджи выходил с совершенно другой причёской:

Здесь мы видим обоих этих защитников. Номер 14 (на шортах) с оригинальной причёской, и номер 4 (также на шортах) идёт через два человека следом.

Всё было нормально у них с амуницией. В конце первого тайма оба поучаствовали в атаке, приходили на стандарт к штрафной сборной Грузии:

Как видим — номера на груди и на бедре у обоих турецких игроков соответствуют.

Но вот на второй тайм один из защитников выходил в чужих шортах. Вот выходит Бардакджи, всё как и прежде:

При выходе же Акайдына уже можно было заметить несуразицу:

На груди у Самета всё тот же номер 4. А вот трусы он переодел (возможно, не только он) — и не доглядел, надел трусы Бардакджи с номером 14 на бедре.

И так он отыграл весь второй тайм, в чужих трусах.

Припоминается только один похожий эпизод, из истории чемпионатов мира. Знаменитый матч Франция — Венгрия на ЧМ -78. Там французам пришлось переодеваться в футболки местного клуба, в бело-зелёную вертикальную полоску — ну, совсем не в колоре сборной Франции. Но иначе было бы засчитано поражение.

Футболки у французов были заимствованными, но трусы были свои, французские, синего цвета.

Но из-за того, что местные футболки были в ограниченном количестве и с номерами только со 2 по 11 и с 13 по 15 — не всем игрокам повезло со своими законными шортами.

Так нападающий Клод Папи проводил свой единственный матч за сборную Франции в стартовом составе. И надо же — ни на футболке (на спине, на груди тогда номера ещё не дублировались), ни на трусах у Клода Папи не был его законный номер 12, присвоенный ему в официальной заявке.

Клод Папи играл с номером 10. Под этим же номером в предыдущем матче играл Жан-Марк Гийу, это был его законный номер.

А вот и Клод Папи в чужих трусах в матче чемпионата мира:

Причёска, как видим, у него тоже запоминающаяся.

О всех перипетиях с формой в том матче на ЧМ -78 можно ознакомиться здесь.

Но тогда нестыковка в амуниции у французов была вызвана форс-мажором, распределяли номера в цейтноте.

А вот на текущем Евро несуразицу с номерами можно было заметить уже через 5-6 минут после начала второго тайма матча Турция — Грузия. В своей штрафной столкнулись оба наших героя и их выхватил крупный план:

Как видим, оба турецких защитника играли во втором тайме в трусах с номером 14.

Если у французов в 1978 не было даже возможности сменить футболки в перерыве на свежие, то у сборной Турции, похоже, предостаточно комплектов нужного цвета для каждого игрока. Даже лишние трусы под руку попались.

Теперь о казусах в статистике.

В свежем номере СЭ подсчитали все ассисты Криштиану Рональду на всех турнирах Евро и остановились на цифре 8. Именно ассисты, а не голы, коих у Рональду предостаточно.

И во всеуслышание заявили, что по ассистам на Евро КриРо сравнялся с чехом Карелом Поборски — у обоих по 8, у КриРо, разумеется, пока.

Однако, сайт IFFHS (международная федерация футбольной статистики) настаивает, что у Поборски только 6 ассистов в матчах на Евро с 1996 по 2004 год.

А у КриРО стало 7 после паса в матче с Турцией.

Международные статистики всё-таки правы. У Карела Поборски действительно только 6 ассистов на турнирах Евро. В 1996 он отдал пас Недведу в матче с Италией. А в матче с Россией навесил с углового прямо на голову Сухопарека. В 2000 Поборски сделал ассист в матче против Дании, гол на счету Шмицера. На ЧЕ -2004 в игре против Нидерландов Карел выложил мяч под победный удар всё того же Шмицера. А в матче с Данией Поборски ассистрировал дважды: сначала подал угловой на голову Коллеру, а затем вывел на удар Бароша.

Итого 6 последних пасов. Плюс сам Поборски забил 2 гола: в 1996 Португалии, а в 2000 Франции (с пенальти). Вот откуда и взялась цифра 8 — это не ассисты, а сумма гол + пас.

В чём уж там ошиблись по КриРо я не стал разбираться, один ассист лишний ему приписали, то ли «одолжили» у кого-то, то ли гол приплюсовали. Дело-то нешуточное -- рекорды!

Тут газетчикам либо в формулировках надо бы поточнее, либо доверять сведениям международных статистиков.

Тщательнее надо!