Франция — Бельгия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.07.2024)

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вчера, 21:33

Франция

"Синие” на данный момент стоят на втором месте в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние игры с их участием для того, чтобы понять что нас может ожидать в конце будущей встречи с Бельгией. 21-го июня встреча с Нидерландами закончилась вничью с конечным результатом 0:0.

25-го числа того же месяца встреча с поляками завершилась со счетом 1:1.

Бельгия

"Красные дьяволы” занимают второе место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 22-го июня Бельгия обыграла сборную Румынии с разницей в два мяча (2:0).

26-го числа встреча с Украиной закончилась вничью с итоговым результатом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа Франции — 1.95

· Ничья — 3.37

· Победа Бельгии — 4.89

· Победа французов с форой -1.5 — 3.62

· ТБ 3.5 — 4.20

· ТМ 3.5 — 1.19

Статистика

· Франция выиграла два матча и три закончила вничью.

· Бельгия за тот же период времени выиграла трижды и получила одну ничью и поражение.

· В последней очной встрече выиграла Франция.

Прогноз

У Франции длится неплохая серия игр в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу Франции в БК Pinnacle с коэффициентом 1.95.