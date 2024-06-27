Франция — Бельгия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.07.2024)

Франция
"Синие” на данный момент стоят на втором месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние игры с их участием для того, чтобы понять что нас может ожидать в конце будущей встречи с Бельгией. 21-го июня встреча с Нидерландами закончилась вничью с конечным результатом 0:0.
25-го числа того же месяца встреча с поляками завершилась со счетом 1:1.
Бельгия
"Красные дьяволы” занимают второе место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 22-го июня Бельгия обыграла сборную Румынии с разницей в два мяча (2:0).
26-го числа встреча с Украиной закончилась вничью с итоговым результатом 0:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа Франции — 1.95
· Ничья — 3.37
· Победа Бельгии — 4.89
· Победа французов с форой -1.5 — 3.62
· ТБ 3.5 — 4.20
· ТМ 3.5 — 1.19
Статистика
· Франция выиграла два матча и три закончила вничью.
· Бельгия за тот же период времени выиграла трижды и получила одну ничью и поражение.
· В последней очной встрече выиграла Франция.
Прогноз
У Франции длится неплохая серия игр в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу Франции в БК Pinnacle с коэффициентом 1.95.