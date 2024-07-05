Расклады в гонке бомбардиров Евро. Джуд – король важных голов, неожиданные лидеры, Кейн в тени

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вчера, 19:07

А лучшие больше не сыграют.

Микаутадзе и Шранц смотрят со стороны

Групповой этап в качестве лидера топа бомбардиров завершал Жорж Микаутадзе – форвард сборной Грузии получил шанс на ещё один матч благодаря тому, что команда пробилась-таки в плей-офф. Но в поединке против Испании грузины ожидаемо потерпели поражение, нападающий остался без голов.

Словак Иван Шранц же заскочил в топ-3, наоборот, по итогам матча 1/8 финала с Англией, у коллектива Франческо Кальцоны были неплохие шансы пробиться в четвертьфинал. «Три льва» перевернули ход встречи благодаря голам Джуда Беллингема и Харри Кейна. Первый забил в компенсированное время, второй вывел англичан вперёд на первых минутах дополнительного времени.

Прямо сейчас это два лучших бомбардира чемпионата Европы, которые при этом больше не сыграют на турнире. Лидер зачёта сто процентов сменится, но найти фаворита среди претендентов крайне сложно. Здесь неожиданно нет Мбаппе, Лукаку, Роналду слаб даже с поправкой на возраст. С другой стороны, от этого только интереснее.

Беллингем набивает аргументы в пользу «Золотого мяча»

Англичанин чуть отстаёт от лидеров по количеству голов. Но, во-первых, что такое отставание в один мяч? А во-вторых, по важности своих голов Джуд – лидер с отрывом. И мотивация англичанина понятна, личные амбиции смешались с потребностями команды.

Вдруг выяснилось, что у монструозной Англии нет возможности побеждать ярко, с запасом. Во всех матчах мучения, даже с середняками, каждый гол надо ещё выстрадать. Сейчас единственное, за счёт чего «три льва» могут двигаться дальше – это всплески кого-то из лидеров. И Беллингем с радостью берёт инициативу на себя. Он принёс команде Саутгейта победу над Сербами. Хотя по игре это должна была быть ничья. Он же запустил камбэк в поединке со Словакией.

Самому Беллингему это лишь на руку, на фоне вялой Англии он сияет только ярче, его перформансы заметнее. И это очень важно в преддверии борьбы за «Золотой мяч». Выбирать почти наверняка будут между ним и Винисиусом. У одноклубника тот же набор трофеев, но более яркий финиш сезона (Джуд был лучше на старте). Решающим фактором станут достижения со сборной – и Вини на Кубке Америки как раз не так хорош.

В топ-10 – сразу три немца

Джамал Мусиала наиболее близок к тому, чтобы опередить Микаутадзе и Шранца – он тоже успел забить три мяча. Между ним и Хаверцем с Фюллькругом понятное распределение ролей.

Молодой хавбек – глубинный плеймейкер, который может перетягивать одеяло на себя, поскольку в старте нет чистого форварда. Хаверц – тот, кто выходит на острие, но на деле играет «ложную девятку». Пока больше распыляется, уходя на фланги и не приносит столько пользы. Но парочку мячей забил.

Никлас – тот, кто мог бы доминировать в чужой штрафной. С ним на поле Германия приобретает классические очертания. Но среди остальных он аутсайдер, поскольку обречён выходить лишь с замены. Дело в том, что Фюллькруг испытывает проблемы с коленом, поэтому Нагельсманну приходится выпускать Хаверца. И показательно, что даже так нападающий «Боруссии» забил столько же.

Если бундестим продолжит свой путь, обыграв Испанию, этот треугольник вряд ли распадётся. Никто не готов подмять всё под себя. Да и не сказать, что это необходимо.

Гакпо набрал ход

Главная «тёмная лошадка» в списке. Никто не ожидал от Гакпо яркого перформанса, поскольку в «Ливерпуле» он до сих пор даже не закрепился в старте. Форвард ярко провёл чемпионат мира в Катаре, чем и привлёк мерсисайдцев. Но уже после подписания начались проблемы с адаптацией.

Он был конкурентом Дарвина Нуньеса, но это ни во что не вылилось. Уругваец продолжал страдать от ужасной реализации, но Коди не приносил столько пользы в остальных компонентах. Евро стало для голландца шансом заново найти себя и вернуться в клуб – к уже новому тренеру – на позитивном импульсе.

Гакпо отметился тремя голами: забивал Польше, Австрии и Румынии. С последними к тому же отметился ассистом. В Нидерландах это яркий лидер среди джокеров. Учитывая щадящую сетку для голландцев, у Гакпо будет достаточно возможностей побороться за индивидуальную награду.

От Мбаппе, Лукаку и Роналду ждали большего

Молодёжи тем лучше, что не включился никто из более опытных бомбардиров. С отрывом худшие – Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду. Голов первого очень не хватило Бельгии. Ромелу страдал от ужасной реализации и остался без забитых мячей при 2,3 xG. Кроме того, арбитры отменили три его гола. «Красные дьяволы» даже так смогли пробиться в плей-офф, но без своего главного бомбардира нечего делать против Франции.

Роналду набил даже больше ожидаемых голов – 2,9 xG. И тоже не забил ни разу. Он продолжает тянуть одеяло на себя, учитывая, что тащить, как в лучшие годы, уже объективно невозможно из-за возраста. Португалия тоже страдает от этого, но пока остаётся в игре.