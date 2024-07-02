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Роналду 34 раза пробивал штрафные на Евро и не реализовал ни одного удара

сегодня, 00:59
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб СловенияСловенияЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду 4 раза пробил со штрафных в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти). Это повторение его личного рекорда на ЧМ/Евро.

Чаще со штрафных за матч на Евро бил только Антонин Паненка в 1980 году против Германии (5 раз).

Всего у Роналду 34 удара со штрафных на Евро (0 голов), на втором месте идет Зинедин Зидан с 15 ударами (2 гола) – статистика с 1980 года.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Флибустьер Джонии (раскрыть)
сегодня в 14:02
Купил походу сборную 😂😂
Будет ее до гроба насиловать
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 09:54
Старый уже, держит в заложниках всю сборную, сам уже выдохся и другим играть не дает
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 09:51
высосанная из пальца статистика. а факт - Месси футболист №1 за всю историю футбола, лучший из лучших
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:47
Тогда нужно говорить не "скержаковил", а "сроналдил"))
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:35
Вчера был показательный момент, когда Роналду решил пробить штрафной чуть ли не с угла поля. Ради собственной статистики готов транжирить моменты. Даже комментатор отмечал, что штрафные в исполнении Португалии лишены креатива. Все знают, что Роналду будет бить. Исключено пробитие штрафного другим игроком или розыгрыш. Всегда удар либо выше ворот, либо в стенку, либо в створ, но по центру, где всё контролирует вратарь.
5842gg5x6kjg
5842gg5x6kjg
сегодня в 08:33
Ну ведь ясно, что другому надо бить давать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:25
Когда то Паненка забил гол таким ударом. Мир восхитился и назвал удар Паненка. А промах с пенальти можно было назвать роналду
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:04
Рону давно пора прекратить тянуть одеяло на себя. Но...
3ton
3ton
сегодня в 07:00
Роналду лет 10 один из худших по штрафным и проценту поподания в створ .
Но активно пробивает только он , где не играл 🤣🤣
FreshMeat
FreshMeat ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 06:58, ред.
Нет
Месси из 15 (27 всего, в сборной Аргентины нет и близко ударявших так часто) ударов по воротам забил с игры 3 гола (20%) - лучший игрок ЧМ. Суммарно со всеми ударами по воротам (27) - 11% точности Месси как тупого бревна.
Мбаппе из 10 ударов по воротам забил с игры 6 голов с игры (54%)
Суммарные попытки забить (29) - 20%, в два раза точнее "лучшего игрока".
Ни одно СМИ не смеет об этом писать.
Именно из-за такой великой статистики бревна Месси и начинает появляться вопрос - почему Аргентине дали рекордные для всех чемпионатов мира в истории 5 пенальти, о чем тоже СМИ почему то вообще не написали одной статьи. Почему не вышла ни одна статья "Аргентина била больше всех пенальти в истории ЧМ", если это мировой рекорд? А? Сейчас все журналисты обвешались статистикой - тот же на ЧЕ 16-летний Ямаль стал самым молодым футболистом отдавшим голевую передачу в истории. Статья выходит про Ямаля - через 1 МИНУТУ после окончания игры.
Почему про рекорд Аргентины по числу пенальти не написано НИ ОДНОЙ статьи в СМИ?
А потому что если посмотреть повторы этих пенальти - все встает на свои места, особенно нырок Ди Марии позорный в финале, когда он заплел себе обе ноги и упал как буратино, а судья отказавшись от ВАР тупо настоял на пенальти, так было надо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
Тот случай, когда личная статистика ставится выше командных интересов. Пользы от его штрафных абсолютно никакой, но он не даст исполнить другому. Ему надо свои рекорды пополнять...
3ton
3ton ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 06:53
Андерсон 🤣🤣🤣
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 06:39, ред.
все в твоем сообщении вранье.

Месси – лидер ЧМ-2022 и по общему количеству ударов, и по попаданиям в створ. Пробивал 27 раз и в 15 случаях оказывал точен. У Мбаппе 24 удара и 10 – в створ ворот.

Месси сделал 313 передач, из которых 266 получились точными. Лучшим по этому показателю был (и с огромной вероятностью останется) испанец Родри с 674 пасами (642 точных). Ну а у Мбаппе 203 паса (162 точных).
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 06:37
очередной рекорд от мастера кожаного мяча
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:32
Впереди важный матч с Францией. Кто то другой должен пробивать этих штрафных...ради сборной думать надо...а не личной статистики
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:06
Заканчивается эпоха Рона и Месси....
112910415
112910415
сегодня в 05:02
цель - ничто, движение - всё !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:50
Это позорище давно надо гнать из сборной.
Дырявый думает только о себе.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 02:28, ред.
Это не рекорд для старичков. Я всегда удивляюсь насколько предвзяты спортивные СМИ , когда Месси стал самым косым по попаданиям в ворота на ЧМ в Катаре - ни одно издание этого не посмело написать об этом.
И о том, что пасы Месси - самые косые в том числе. Ахахаха ему придумали обостряющие передачи, кто интересно решал обостряет ли игру пас Месси вратарю или нет, ему насчитали аж 21 обостряющих паса, (у Гризмана 22) однако с его пасов не было ничего забито.
Он был самым кривоногим и бездарным игроком чемпионата мира по статистике, и по ударам, и по передачам. 10% попадания в створ ворот, что-то около 30% точных передач. И если бы не пенальти выданные ему тоже с рекордом всех чемпионатов мира - больше всех в истории планеты - Месси не было бы в финале. "Лучший игрок чемпионата мира"...
Все таки интересно, мне пофиг на обоих, и на Месси и на Роналду, хоть их смоет в океан. Но предвзятость во всем - очевидна.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 01:44
Он везде "эффективен".. А-ха-ха-ха.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:33
34 раз пробить штрафных и не забить - это тоже рекорд.
при том обновляемый...пока однажды не забьет
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:13
Поэтому его балластом называют. Заслуженно!
mwz8p7zh3xyc
mwz8p7zh3xyc
сегодня в 01:03
Когда нибудь он забьёт, ведь не хочет бросать футбол
Гость
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