Роналду 34 раза пробивал штрафные на Евро и не реализовал ни одного удара

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду 4 раза пробил со штрафных в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти). Это повторение его личного рекорда на ЧМ/Евро.
Чаще со штрафных за матч на Евро бил только Антонин Паненка в 1980 году против Германии (5 раз).
Всего у Роналду 34 удара со штрафных на Евро (0 голов), на втором месте идет Зинедин Зидан с 15 ударами (2 гола) – статистика с 1980 года.
И о том, что пасы Месси - самые косые в том числе. Ахахаха ему придумали обостряющие передачи, кто интересно решал обостряет ли игру пас Месси вратарю или нет, ему насчитали аж 21 обостряющих паса, (у Гризмана 22) однако с его пасов не было ничего забито.
Он был самым кривоногим и бездарным игроком чемпионата мира по статистике, и по ударам, и по передачам. 10% попадания в створ ворот, что-то около 30% точных передач. И если бы не пенальти выданные ему тоже с рекордом всех чемпионатов мира - больше всех в истории планеты - Месси не было бы в финале. "Лучший игрок чемпионата мира"...
Все таки интересно, мне пофиг на обоих, и на Месси и на Роналду, хоть их смоет в океан. Но предвзятость во всем - очевидна.
И о том, что пасы Месси - самые косые в том числе. Ахахаха ему придумали обостряющие передачи, кто интересно решал обостряет ли игру пас Месси вратарю или нет, ему насчитали аж 21 обостряющих паса, (у Гризмана 22) однако с его пасов не было ничего забито.
Он был самым кривоногим и бездарным игроком чемпионата мира по статистике, и по ударам, и по передачам. 10% попадания в створ ворот, что-то около 30% точных передач. И если бы не пенальти выданные ему тоже с рекордом всех чемпионатов мира - больше всех в истории планеты - Месси не было бы в финале. "Лучший игрок чемпионата мира"...
Все таки интересно, мне пофиг на обоих, и на Месси и на Роналду, хоть их смоет в океан. Но предвзятость во всем - очевидна.