Роналду 34 раза пробивал штрафные на Евро и не реализовал ни одного удара

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сегодня, 00:59

Форвард сборной Португалии 4 раза пробил со штрафных в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти). Это повторение его личного рекорда на ЧМ /Евро.

Чаще со штрафных за матч на Евро бил только Антонин Паненка в 1980 году против Германии (5 раз).

Всего у Роналду 34 удара со штрафных на Евро (0 голов), на втором месте идет Зинедин Зидан с 15 ударами (2 гола) – статистика с 1980 года.