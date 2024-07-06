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Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии

вчера, 18:14
Беллингем
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник
Александер-Арнольд Трент
Александер-Арнольд Трент
Полузащитник

Изучаем автопарк сборной Англии.

Команда пока не впечатляет на Евро, разве что запомнился гол через себя Джуда Беллингема, но он спас сборную на последних секундах в матче со Словакией, что говорит о неуверенной игре подопечных Саутгейта.

Футболисты «трех львов» зарабатывают огромные деньги благодаря крупным контрактам и имеют возможность баловать себя разными покупками. Одной из слабостей, на которые они любят тратить деньги, являются автомобили. Давайте посмотрим, на каких машинах ездят игроки, которые уже скоро сразятся с командой Швейцарии.

Джордан Пикфорд (Lamborghini Urus, 188 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
Игрока сборной Англии заметили за рулем одного из самых популярных автомобилей среди футболистов на сегодняшний день. Urus — первая попытка Lamborghini выйти на рынок внедорожников.

Но это не значит, что он медленный, так как способен развивать максимальную скорость 305 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Кайл Уокер (Lamborghini Huracan, 235 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
После перехода из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» Уокер купил свой самый дорогой автомобиль. Защитник приобрел себе Huracan, за рулем которого ездил на тренировки в первые несколько недель в клубе.

Это один из самых быстрых автомобилей на планете, который способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Киран Триппьер (Range Rover Sport, 75 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
Еще одна типичная для футболистов машина — Range Rover Sport, на которой ездит Триппьер.

В числе удобств — массажные сиденья, а также аудиосистема Meridian.

Авто может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 секунды и развить максимальную скорость 180 км/ч.

Марк Гуэхи (Mercedes-Benz A45 S, 64 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
Надежный и быстрый хэтчбек привлечет множество поклонников благодаря своей разумной цене.

Он может развивать максимальную скорость 250 км/ч и разогнаться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Это достойный конкурент Audi RS3 Sportback.

Джон Стоунз (Rolls-Royce Cullinan, 300 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
Самую дорогую машину из нашего списка водит Джон Стоунз.

Звезды спорта, включая боксера Энди Руиса-младшего и Криштиану Роналду, являются гордыми владельцами престижного Cullinan.

При весе 2,6 тонны этот Rolls-Royce не испытывает недостатка в мощности.

Его 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом позволяет разгоняться до 100 км/ч за пять секунд, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Деклан Райс (Range Rover, 75 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
Райс тоже полюбил Range Rover Sport.

Это действительно идеальный автомобиль для поездок на тренировку и обратно благодаря простору для ног и комфорту.

Трент Александер-Арнольд (Range Rover, 75 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
И еще один любитель классических внедорожников. Именно на этой машине Трент в октябре во время непогоды попал в серьезную аварию.

Тогда 12-метровый столб был вырван с корнем в результате сильного ветра скоростью 110 км/ч, а затем приземлился на автомобиль прямо перед домом Александера-Арнольда.

Футболист резко нажал на тормоза и вильнул, прежде чем врезаться в BMW XM перед ним.

Джуд Беллингем (BMW XM, 110 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
BMW XM — автомобиль, предоставленный «Реалом» Беллингему и остальным игрокам мадридцев. Машина способна разогнаться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Жизнь топовых футболистов очень удобна в этом плане — регулярно можно пользоваться машинами, которые предоставляют спонсоры.

Букайо Сака (Mercedes-Benz G-Class, 134 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
Молодая звезда «Арсенала» — поклонник знаменитого G-Wagon от Mercedes.

Как и его британский аналог Jeep, он изначально разрабатывался в качестве военного внедорожника, прежде чем перейти на коммерческое использование.

В зависимости от модели автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 4,5–6,4 секунды.

Фил Фоден (Toyota Vellfire, 40 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии

Фил только недавно сдал экзамен по вождению. Поэтому это лишь начало — скоро гараж англичанина будет стремительно пополняться.

Харри Кейн (Bentley Continental GT, 183 тыс. фунтов стерлингов)

Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. На чём ездят футболисты сборной Англии
Интересно, что это был второй по популярности автомобиль среди футболистов АПЛ в 2019 году после Range Rover Sport SVR.

Машина может похвастаться роскошным интерьером, включая удобные кожаные сиденья. Максимальная скорость автомобиля составляет 335 км/ч.

А какой из этих автомобилей выбрали бы вы?

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Все комментарии
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 22:27
Если бы они работали на заводе, то было бы чем гордиться , а так они за неделю зарабатывают на такие машины
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:16
у Сака отличный вкус
Nazi
Nazi
вчера в 20:54
Фоден на маршрутке учится ездить?
LOpp
LOpp
вчера в 19:22
Да уж явно не на ладе приоре ездят
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:45
Машины стремные , вкуса нет, и играют также.
ВМВ сила, сам езжу на БМВ
Гость
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